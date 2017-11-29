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Миролюбивая и ответственная нация

12:15. 29 ноября 2017 Просмотров - 177 Один комментарий Опубликовал:


Пхеньян заявил, что запущенная сегодня ракета Hwasong-15 https://colonelcassad.livejournal.com/3840417.html способна поразить цели на континентальной территории США. По оценкам американских экспертов, новая ракета имеет потенциальную дальность полета в районе 12 000 километров. Таким образом, КНДР пришла к обладанию полноценной МБР, обладание которыми до недавнего времени было привелегией очень узкой группы стран, которые выражая свое недовольство таким своевольным расширением ядерного клуба, так и не смогли помешать Ким Чен Ыну осуществить задуманное. В результате, по части демонстрации своего суверенитета, Ким Чен Ын многократно превзошел своего отца. Стоит отметить, что решающий прорыв в развитии программы межконтинентальных баллистических ракет произошел у КНДР именно во время острой фазы конфликта с США, в то время, как в период относительного затишья в этом конфликте, программа КНДР развивалась умеренными темпами. Самостоятельно ли был совершен данный скачок или же КНДР негласно помогли, остается неизвестным.



Пхеньян в своих официальных заявлениях также отмечает, что северные корейцы, миролюбивая и ответственная нация, которая не хочет войны, а ядерное оружие и ракеты им нужны для самозащиты от американских угроз. И в условиях, когда дипломатические гарантии и договора стоят не дороже бумаги на которых они написаны, а угрозы американцев частенько приводят к агрессиям против суверенных государств, аргументация КНДР более чем весома, как бы это кому-то не нравилось.
Как представляется, пускай и не сразу, КНДР так или иначе попадет в ядерный клуб, просто по факту своего фактического нахождения в нем. Хотя вполне понятно, что многие не готовы принять новую нормальность.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: кндр, МБР, северная корея, США, ядерное оружие
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Один комментарий»

  • 714 565
    София 29 ноября 2017 в 15:41 Ссылка Пометить
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    Маленькая, бедная, но самостоятельная страна с героическим населением! А наши либералы вечно кричат о том, что нам, такой громадной и богатой державе, надо под кого то прогнуться! Позор! Когда же изгонят из страны всех предателей и грабителей?

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