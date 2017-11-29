Главная » История, Невероятное в мире

Мегалитические стражи долины Бада

13:48. 29 ноября 2017 Просмотров - 293 Нет комментариев Опубликовал:

Тайна величественных стражей долины Бада (Индонезия), расположенной среди экваториальных лесов не раскрыта и по сей день. Высеченные из цельных каменных блоков статуи стоят по одиночке или группами вблизи давних захоронений. Рост их — от одного до четырех с половиной метров. 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Статуи отличают фаллическая форма, стилизованные черты, неотчетливо выполненные руки. Глаза навыкате, брови и нос, изваянные цельным куском, придают им некое семейное сходство. Однако каждая статуя индивидуальна и носит собственное имя. Все они имеют признаки пола, но только четверть из них изображает женщин. 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

А некоторые, вообще, не похожи на человека — как, например, статуя Дюла Бое, чье лежащее тело, наполовину погруженное в землю рисового поля, напоминает скорее буйвола. Большинство каменных лиц обращено в сторону заходящего солнца и к царству верховного божества Пуанг Матуа. 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Ученые предполагают, что многие статуи долины Бада были созданы между 3000 годом до н.э. и 1600 н.э. И вероятнее всего, эти мегалиты воздвигнуты были в честь предков и обозначают особое место, где души предков спускаются на землю и где живым можно общаться с духами, славить их или молить о защите, об урожае. 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Но какая цивилизация создала эти каменные существа, этих стражников долины Бада? Пока ответа нет. 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Всего в этом округе обнаружено более 400 гранитных мегалитов, из которых около 30 представляют человеческие скульптуры древнейшего происхождения. Они варьируют в размере от нескольких сантиметров до 4,5 метров. Оригинальная цель создания таких мегалитических форм неизвестна. 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Другие мегалиты имеют форму крупных пластин (Kalamba) и каменных плит (Tutu’na). 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Некоторые утверждают, что мегалиты установлены на местах массовых человеческих жертвоприношений, другие говорят, что каменные статуя стерегут злых духов. А еще говорят, что эти статуи – окаменевшие злодеи, и некоторые даже верят, что они способны передвигаться. 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Ставит в тупик и еще один удивительный факт, связанный с мегалитами Бада: дело в том, что статуи изготовлены из камня, который не добывается в округе. 

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кавказ – «Земля ОБЕТОВАННАЯ»? Часть 1.
Правозащитница Людмила Алексеева оказалась гражданкой США http://www.vz.ru/politics/2012/1/23/555687.html - ОТ ДИАВОЛА - БАСТАРДЫ. А ОТ НИХ И ОТ ИХ СМИ - ГЕНОЦИД НА КАВКАЗЕ. Вариант Конституции Израиля 2009г. (взято на сайте: Конституции и законы стран ...
Земля. Территория заблуждений. Пирамиды загадочной цивилизации
Теорию о том, что самые древние пирамиды находятся в Египте, опровергла находка в Крыму. Территория Крыма полна тайн и загадок. Одна из них – 45-метровая пирамида, долгие годы спрятанная под землей. Но если самой древней усыпальнице египетского фараона ...
Путин разъяснил слова о бомбе, заложенной Лениным под здание государственности
Путин, разъясняя свои слова о Ленине, напомнил, что по поводу построения нового государства у Ленина была дискуссия со Сталиным. Идеи Сталина были отвергнуты, и страна была построена с возможностью выхода ее участниц из состава государства. «Вот это (...
Разрушитель исторической России
Читатели просят прокомментировать очередное "историческое" откровение от Путина к годовщине смерти Ленина.- Владимир Путин резко высказался о результатах деятельности и идеях вождя революции Владимира Ленина, которые, по мнению президента, привели к ...
Страна-дауншифтер
Грефа в последние дни просто не унять. Сегодня совсем разошелся в разоблачительном запале.Греф причислил Россию к «странам-дауншифтерам»Эра углеводородов осталась в прошлом, и Россия оказалась в числе стран, которые проигрывают, — «стран-дауншифтеров», ...
Для тех, кому пора валить. Размышления о жизни
Есть у меня старый товарищ. В школе дружили, в университете тоже. Хороший парень, умный. Но было у него что-то вроде бзика. Еще класса с 9-го он мне постоянно рассказывал, что совок дерьмо, рашка-какашка, а вот за бугром все вообще не так. Там человека ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>