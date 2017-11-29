Мегалитические стражи долины Бада

Тайна величественных стражей долины Бада (Индонезия), расположенной среди экваториальных лесов не раскрыта и по сей день. Высеченные из цельных каменных блоков статуи стоят по одиночке или группами вблизи давних захоронений. Рост их — от одного до четырех с половиной метров.

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Статуи отличают фаллическая форма, стилизованные черты, неотчетливо выполненные руки. Глаза навыкате, брови и нос, изваянные цельным куском, придают им некое семейное сходство. Однако каждая статуя индивидуальна и носит собственное имя. Все они имеют признаки пола, но только четверть из них изображает женщин.

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А некоторые, вообще, не похожи на человека — как, например, статуя Дюла Бое, чье лежащее тело, наполовину погруженное в землю рисового поля, напоминает скорее буйвола. Большинство каменных лиц обращено в сторону заходящего солнца и к царству верховного божества Пуанг Матуа.

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Ученые предполагают, что многие статуи долины Бада были созданы между 3000 годом до н.э. и 1600 н.э. И вероятнее всего, эти мегалиты воздвигнуты были в честь предков и обозначают особое место, где души предков спускаются на землю и где живым можно общаться с духами, славить их или молить о защите, об урожае.

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Но какая цивилизация создала эти каменные существа, этих стражников долины Бада? Пока ответа нет.

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Всего в этом округе обнаружено более 400 гранитных мегалитов, из которых около 30 представляют человеческие скульптуры древнейшего происхождения. Они варьируют в размере от нескольких сантиметров до 4,5 метров. Оригинальная цель создания таких мегалитических форм неизвестна.

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Другие мегалиты имеют форму крупных пластин (Kalamba) и каменных плит (Tutu’na).

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Некоторые утверждают, что мегалиты установлены на местах массовых человеческих жертвоприношений, другие говорят, что каменные статуя стерегут злых духов. А еще говорят, что эти статуи – окаменевшие злодеи, и некоторые даже верят, что они способны передвигаться.

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Ставит в тупик и еще один удивительный факт, связанный с мегалитами Бада: дело в том, что статуи изготовлены из камня, который не добывается в округе.