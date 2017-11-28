Хворобушки: дети, кодированные на проблемы

Концептуал СМИ Вполне удачное покушение на здоровье нескольких поколений детей может быть причиной того, каких мы получаем граждан

Доктор медицинских наук, Почётный работник общего образования Российской Федерации Владимир Филиппович Базарный говорит: мы отдаём в школу детей, и не знаем, что через одиннадцать лет рискуем получить психопата с больным сердцем, печенью, позвоночником, не способного быстро социализироваться и даже иметь полноценную семью.

Приверженность чиновников схемам и методикам, по которым строится современное образование, похожа на спланированную диверсию.

Итак. Куда отдать учиться ребенка, чтобы он вырос умным, здоровым, активным и любопытным? Что нужно знать о движении и “оси жизни”? Об этом – наш разговор с ученым и практиком, чья методика успешно используется в московской школе и демонстрирует впечатляющие результаты.

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