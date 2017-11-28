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Хворобушки: дети, кодированные на проблемы

14:30. 28 ноября 2017 Просмотров - 374 Один комментарий Опубликовал:

Вполне удачное покушение на здоровье нескольких поколений детей может быть причиной того, каких мы получаем граждан

Доктор медицинских наук, Почётный работник общего образования Российской Федерации Владимир Филиппович Базарный говорит: мы отдаём в школу детей, и не знаем, что через одиннадцать лет рискуем получить психопата с больным сердцем, печенью, позвоночником, не способного быстро социализироваться и даже иметь полноценную семью.

Приверженность чиновников схемам и методикам, по которым строится современное образование, похожа на спланированную диверсию.

Итак. Куда отдать учиться ребенка, чтобы он вырос умным, здоровым, активным и любопытным? Что нужно знать о движении и “оси жизни”? Об этом – наш разговор с ученым и практиком, чья методика успешно используется в московской школе и демонстрирует впечатляющие результаты.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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