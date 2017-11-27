Ещё в 1960-х США вовсю зомбировало население

Скрытые подсознательные сообщения на примере кадров гимна, которые транслировались по телевидению США в 1960-х. Можно представить, какой богатый опыт накоплен суггесторами за полвека, и какие технологии используются сейчас…

МК Ультра и МК Наоми – это рассекреченные в наши дни операции ЦРУ и правительства США по контролю за сознанием. Они были начаты после Второй мировой войны.