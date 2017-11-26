Список чмошников ВСУ: Драпатого наградили за провальное наступление на Донбассе

Кого сейчас много на Украине? Героев-атошников. Скоро на экспорт станут отправлять… делиться боевым опытом. Правда, награды такие герои обесценили, превратив в забавные побрякушки, которые не стоят даже материала, что потратили на их изготовление. Среди таких «молодцов» числится и подполковник Михаил Драпатый, командир 58-й бригады ВСУ.

Он мастерски провалил наступательную операцию на позиции ЛНР, в результате которой личный состав бригады понес серьезные потери. Бездарный командир, бездарная военная операция. Это для современной украинской армии стало нормой. Поэтому министр обороны Степан Полторак, не смущаясь, наградил Драпатого именным оружием. Вероятно, чтобы в следующий раз застрелился и спас остатки репутации от позора.

Его еще и пользователи в соцсетях отмечали:

Советник Порошенко и Полторака Юрий Бирюков оказался не настолько добр, отметив, что ВСУ захотелось славы, поэтому операция и провалилась.

Наступление закончилось пшиком. Не повезло и украинским диверсантам-наркоманам, что пытались пробраться на территорию ЛНР. Удача оказалась в те дни лишь на стороне украинских фашистов, оккупировавших села Гладосово и Травнева в нейтральной зоне.

Каратели теперь издеваются над местными жителями в Гладосово, выселяя хозяев домов к соседям. Местный магазин уже разграбили, а на камеру заявили, мол, гуманитарная помощь от военных получена. В этом вся суть ВСУ. Жителям населенного пункта Травнево также не повезло: дома по улице Пролетарской и Гайдара заняты карателями, жителей отправили к «колорадским родственникам в Донецк».

Судя по всему, дончане в народных республиках и крымчане должны желать вернуться под руку Киева, чтобы их превращали в бессловесный скот, грабили и выгоняли из своих домов на улицу? Весь этот беспредел успел заснять военный корреспондент пресс-службы ВС ДНР Михаил Андроник, пробравшийся в поселок Гладосово.

Украинские каратели в нейтральной зоне теперь активно обустраивают новые позиции, подтягивают военную технику и подкрепления. Про минские договоренности уже можно забыть. Киев плюнул и вытер ноги, причем много раз подряд. Гладосово ВСУ понадобилось для того, чтобы обстреливать жилые кварталы Горловки. Вся местность уже в воронках от попадания снарядов. Каратели целенаправленно наносят удары по мирным жителям, стремясь отправить в могилу как можно больше простого народа.

Вопрос: когда проснется ОБСЕ? Кто пнет Меркель и Макрона под пятую точку, заставив действовать и приструнить разбуянившегося Порошенко? Сколько мирных жителей ЛДНР еще должно погибнуть, прежде чем Запад насытится их кровью и играми в «демократизацию и урегулирование украинского кризиса»?