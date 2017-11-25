Старенький Оренбург

Николаевская улица (ул. Советская)

До Николаевской называлась Большой и Губернской. Начиналась от набережной и заканчивалась на Соборной площади. Отличалась обилием присутственных мест, учебных заведений и торговых магазинов.





Медресе Хусаиновых

Медресе при мечети Хусаиния. Построено в 1891 г. на средства и по инициативе Ахмеда Хусаинова и его брата М. Хусаинова. Медресе имело богатую библиотеку с художественной, философской, педагогической литературой, учебными и периодическими изданиями на многих языках: русском, татарском, арабском, турецком, персидском и др.



Николаевская улица (ул. Советская)

До Николаевской называлась Большой и Губернской. Начиналась от набережной и заканчивалась на Соборной площади. Отличалась обилием присутственных мест, учебных заведений и торговых магазинов.



Гостинодворская улица (ул. Кирова)

В 1744 году получила название Алексеевской улицы в связи с переселением дворян и казаков из Алексеевска. С 1760 года после постройки Гостиного двора в 1750–1755 гг. улица стала называться Гостиной, а затем – Гостинодворской. В 1926 году ей присвоили название Кооперативной улицы. Своё нынешнее название улица получила в 1935 году в честь советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова.



Духовная семинария (ул. Челюскинцев, 17)

Открыта 26 августа 1884 года. П.Столпянский: «Духовная семинария — громадное красивое здание заключает в себе массу жилых и др. помещений светлых, высоких, снабжено всеми приспособлениями по гигиенической части и огорожено каменной с железными решетками оградой, которая заключает в себе площадь более 8400 кв. саж. земли на самом высоком и лучшем в городе месте. Виды из окон здания во все стороны поразительно хороши». Закрыта в 1919 году. Возрождена решением Священного Синода от 27 мая 2009 года.



Пересечение Николаевской (ул. Советская) и Гостинодворской (ул. Кирова)

Николаевская получила свое название во второй четверти XIX века в честь последнего российского императора Николая II. В 1926 году Гостинодворской присвоили название Кооперативной улицы. Своё нынешнее название улица получила в 1935 году в честь советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова.



Троицкая улица (ул. Кобозева)

С момента постройки города в 1877 году получила название Воскресенской. В 1760 году улица переименована в Троицкую. Своё современное название улица получила в 1926 году в честь Петра Алексеевича Кобозева – советского государственного и партийного деятеля, активного участника Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде, чрезвычайного комиссара по борьбе с силами атамана А.И. Дутова.



Казанский кафедральный собор

Кафедральный собор во имя Казанской (Табынской) иконы Богоматери был освящен в 1895 году. В 1930-х годах собор снесен. Сейчас на этом месте сквер перед зданием областной администрации. По неподтвержденным данным до настоящего времени сохранилась подвальная часть собора.



Гауптвахта (Музей истории Оренбурга. Ул. Набережная, 29)

Здание было построено 1843 году. Изначально использовалось для хранения генерал–губернаторского архива и ценных бумаг, но было приспособлено под гауптвахту. Около ста лет здесь отбывали срок нарушители воинской дисциплины Оренбургского гарнизона. В 1851 году сюда был помещен арестованный поэт и художник Тарас Григорьевич Шевченко.



Николаевская улица (ул. Советская)

До Николаевской называлась Большой и Губернской. Начиналась от набережной и заканчивалась на Соборной площади. Отличалась обилием присутственных мест, учебных заведений и торговых магазинов.



Николаевская улица (ул. Советская)

До Николаевской называлась Большой и Губернской. Начиналась от набережной и заканчивалась на Соборной площади. Отличалась обилием присутственных мест, учебных заведений и торговых магазинов.



Петропавловская церковь на Николаевской (ул. Советская)

Военная церковь построена в 1809 году на углу улиц Николаевской и Петропавловской (Краснознаменная). Позже была снесена. На месте церкви был устроен сквер Осипенко.



Бульвар на Урале









Простирался почти на два километра (от Введенской церкви до войскового собора в Форштадте) и был любимым местом гуляний и отдыха жителей города Оренбурга. Беловка получила свое название от ресторана Белова, располагавшийся на бульваре.



Вход в Тополевый сад

Сад основан в 1889 году на месте песчаной Кадетской площади по инициативе городского головы С.И. Назарова. В настоящее время это парк «Тополя».



Железнодорожный вокзал (ул. Привокзальная, 1)

Вокзал был открыт в 1877 году. По некоторым сведениям, одним из его посетителей был граф Лев Толстой. Здание сохранило свой исторический облик до наших дней.



Вид от Зауральной рощи

На переднем плане — купальни и пешеходный мост (располагался в стороне от того места, где стоит нынешний мост). На набережной — Кадетский корпус, обелиск императору Александру I, Казенная палата.



Гостиннодворская (ул. Кирова)

Слева — Гостиный двор, в котором на тот момент размещались около 150 лавок и амбаров. Вдали, по левой стороне улицы — мечеть Хусаиния, построенная в 1892 по инициативе и на деньги татарского купца 1-й гильдии Ахмед-бая Хусаинова. Справа — Американская гостиница купца Хусаинова (сейчас существует в измененном виде).



Хлебно-Соляная площадь

На площади было 156 торговых мест. Торговали там в основном хлебом, солью и молочными продуктами.



Городской театр (Оренбургская областная филармония)

Здание построено в начале 1830-х годов, как конный манеж. После реконструкции в 1868 году стало зданием театра.



Николаевская улица (ул. Советская)

До Николаевской называлась Большой и Губернской. Начиналась от набережной и заканчивалась на Соборной площади. Отличалась обилием присутственных мест, учебных заведений и торговых магазинов.



Гостинодворская улица (ул. Кирова)

В 1744 году получила название Алексеевской улицы в связи с переселением дворян и казаков из Алексеевска. С 1760 года после постройки Гостиного двора в 1750–1755 гг. улица стала называться Гостиной, а затем – Гостинодворской. В 1926 году ей присвоили название Кооперативной улицы. Своё нынешнее название улица получила в 1935 году в честь советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова.



Железнодорожный вокзал (ул. Привокзальная, 1)

Вокзал был открыт в 1877 году. Сохранил свой исторический облик до наших дней.



Елизаветенские ворота

Ворота были подарены городу императрицой Елизаветой Петровной в честь победы над восставшими киргизами под руководством Алаева.



Никольская церковь в Форштадте

Построена в 1883 году на средства прихожан-казаков. Была закрыта и использовалась под эвакуированный архив. Передана епархии в 1945 году обветшавшей, без икон, без иконостасов и без престолов. Стала кафедральным собором. Прошло много лет, пока храм приобрел настоящий вид.



Американская гостиница

Гостиница купца Хусаинова на Гостинодворской улице (ул. Кирова). Здание сохранилось в измененном виде.



Николаевская улица (ул. Советская)

До Николаевской называлась Большой и Губернской. Начиналась от набережной и заканчивалась на Соборной площади. Отличалась обилием присутственных мест, учебных заведений и торговых магазинов.



«Дом Тимашева» на Николаевской улице (ул. Советская, 32)

Здание строилось для помещика Е.М. Тимашева, командовавшего Оренбургским казачьим войском. В этом доме впоследствии жили военные губернаторы П.П. Сухтелен и В.А. Перовский. Также здесь бывал В.И. Даль. Цесаревич Александр Николаевич (будущий Александр II) останавливался здесь вместе с В.Л. Жуковским.



Введенская улица (ул. 9 Января)

Название получила в 1790 году от Введенской церкви на набережной, от которой и брала свое начало. Заканчивалась на Соборной площади.



Окружной суд на Соборной площади (ул. Советская, 31)

Здание располагалось рядом с Кафедральным собором. Не сохранилось.



Соборная мечеть

Магометанская войсковая мечеть была построена в 1837-1841 годах.



Паровая типография на Перовской улице (ул. Пролетарская, 18)

Типография товарищества «Каримов, Хусаинов и К°»



Гостинодворская улица (ул. Кирова)

В 1744 году получила название Алексеевской улицы в связи с переселением дворян и казаков из Алексеевска. С 1760 года после постройки Гостиного двора в 1750–1755 гг. улица стала называться Гостиной, а затем – Гостинодворской. В 1926 году ей присвоили название Кооперативной улицы. Своё нынешнее название улица получила в 1935 году в честь советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова.



Введенская улица (ул. 9 Января)

Название получила в 1790 году от Введенской церкви на набережной, от которой и брала свое начало. Заканчивалась на Соборной площади.



Мужская гимназия



Банк Оренбургского общества взаимного кредита на Неплюевской улице (ул. Ленинская, 28)

Здание сохранилось до наших дней в измененном виде.



Гостинодворская улица (ул. Кирова)

В 1744 году получила название Алексеевской улицы в связи с переселением дворян и казаков из Алексеевска. С 1760 года после постройки Гостиного двора в 1750–1755 гг. улица стала называться Гостиной, а затем – Гостинодворской. В 1926 году ей присвоили название Кооперативной улицы. Своё нынешнее название улица получила в 1935 году в честь советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова.



Гостинодворская улица (ул. Кирова)

В 1744 году получила название Алексеевской улицы в связи с переселением дворян и казаков из Алексеевска. С 1760 года после постройки Гостиного двора в 1750–1755 гг. улица стала называться Гостиной, а затем – Гостинодворской. В 1926 году ей присвоили название Кооперативной улицы. Своё нынешнее название улица получила в 1935 году в честь советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова.



Гостинодворская улица (ул. Кирова)

В 1744 году получила название Алексеевской улицы в связи с переселением дворян и казаков из Алексеевска. С 1760 года после постройки Гостиного двора в 1750–1755 гг. улица стала называться Гостиной, а затем – Гостинодворской. В 1926 году ей присвоили название Кооперативной улицы. Своё нынешнее название улица получила в 1935 году в честь советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова.



Универсальный магазин



Магазин Шанина на Николаевской улице (ул. Советская)



Введенская (ул. 9 Января)

Название получила в 1790 году от Введенской церкви на набережной, от которой и брала свое начало. Заканчивалась на Соборной площади.



Неплюевский Кадетский корпус

Открыт в 1825 году для предоставления среднего образования дворянским детям и подготовки нужных для местных властей специалистов из коренных жителей края («способствовать сближению азиатцев с русскими, доставлять этому отдаленному краю Просвещённых чиновников»).



Биржа

В 1910 году входила в число пяти крупнейших бирж России. Новое здание было построено в 1912 году (сейчас Дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского, ул. Кобозева, 43)



Николаевская улица (ул. Советская)

До Николаевской называлась Большой и Губернской. Начиналась от набережной и заканчивалась на Соборной площади. Отличалась обилием присутственных мест, учебных заведений и торговых магазинов.



Архиерейский дом

Архитектурный комплекс Архиерейского дома находился в Старой слободке по переулку Косому, Построен по проекту инженера Шлейфера в 1868 году. При доме имелась огромная усадьба с садом, огородом и дворовыми постройками.



Гостинодворская улица (ул. Кирова)

В 1744 году получила название Алексеевской улицы в связи с переселением дворян и казаков из Алексеевска. С 1760 года после постройки Гостиного двора в 1750–1755 гг. улица стала называться Гостиной, а затем – Гостинодворской. В 1926 году ей присвоили название Кооперативной улицы. Своё нынешнее название улица получила в 1935 году в честь советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова.



Орская улица (ул. Пушкинская)

Название получила в начале XIX века от находившихся в восточном конце ее Орских крепостных ворот. Ранее называлась Пензенская (1744), Самарская (1760-е). Начиналась от Чернореченской площади, проходила мимо Главной рыночной площади, южной стороны Гостиного двора и Александровского сквера, пересекала Николаевскую и заканчивалась у здания Казачьего юнкерского училища (ныне один из корпусов Зенитно-ракетного высшего военного училища).

Источник: nashaplaneta.su