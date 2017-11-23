Почему очередной финансовый коллапс неизбежен

Ситуация в мировой экономике и мире финансов только на первый взгляд кажется стабильной, однако на самом деле созданы практически все условия для нового финансового краха.





Начать стоит с Японии - страны с самым большим долговым обременением, что, впрочем, не мешает инвесторам воспринимать ее как тихую гавань и даже отдавать деньги японскому правительству бесплатно. Совсем недавно Япония разместила двухлетние облигации на сумму $4 млрд, доходность оказалась рекордно низкой - минус 0,149%. Важно отметить, что спрос составил почти $20 млрд, то есть несколько раз превысил предложение, более того, показатель спрос/предложение на этой аукционе оказался выше, чем средний на последних 12 аукционах: 4,97 против 4,75.



Добавим, что доходность по десятилетним бондам Японии сейчас находится на уровне минус 0,001%.





Отрицательные доходности - отражение того, что инвесторы не ожидают от крупнейших ЦБ завершения монетарного цунами, которое обрушилось на мир после финансового кризиса 2008 г. И хотя представители ЦБ периодически говорят о желании нормализовать свою политику, особо в это никто не верит, и пузырь активов продолжает надуваться, расшатывая финансовую систему.

Кроме того, многие эксперты уверены, что действия монетарных властей создали для этого все условия.



В мировом масштабе объем государственных долгов с отрицательной доходностью равен примерно $9 трлн. Доходности по 85% правительственных облигаций меньше, чем значение глобальной инфляции, а инвестиционный доход по ним может быть положительным только в том случае, если стоимость будет постоянно расти, а валютные курсы будут двигаться в рамках прогнозов этих самых инвесторов.



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На фоне обилия крайне дешевой ликвидности полностью исказилось понимание инвестиционных рисков. Ранее "Вести. Экономики" уже сообщали, что, например, доходности "мусорных" облигаций европейских компаний в моменте опускались ниже доходностей американских трежерис.