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Пиршество безответственности, клановости, уголовщины назвали „рыночной экономикой”

09:54. 23 ноября 2017 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал:

Сын-школьник в процессе изучения истории задал мне неожиданный вопрос: «папа, а что было бы, если бы Россией по-прежнему правила бы династия Романовых?».

Я подумал и ответил так: во-первых, это вполне возможно с точки зрения сослагательного наклонения: 400 лет для династии не возраст, Рюриковичи правили дольше.

Во-вторых, монархический принцип не устарел, это всё враки, что монархии своё отжили, исходящие от лукавых «демократов», которые за 100 лет правления уже ввергли человечество в три мировых войны и довели его до порога ядерного апокалипсиса.

И власть всегда в одних руках, что бы там ни врал «Голос Америки»…

Просто иногда мы знаем правителя, а иногда он прячется в тени. По той простой причине, что отсутствие единой власти – ЕСТЬ СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, если только оно не «понарошку».


Вообразите, что есть два независимых центра власти, и они отдали два противоречивых приказа. Чей выполнять?

Если всем ясно, чей, то в стране единая власть в одних руках, а вторая – фикция.
Если не ясно – то начинается гражданская война…

Мог ли царь сохранить свою власть в начале ХХ века и править преемственно доселе?

Я думаю – да. Ведь по большому счёту важно не то, КТО правит, а то, ЧТО он делает.

Важна не подпись в конце указа (теоретически ей может быть любая закорючка) – а содержание указа. И в зависимости от содержания, сопоставив его со своим внутренним убеждением – мы решаем, исполнять указ или нет.

Для того, чтобы сохранить свою власть, царю нужно было заняться делом и должным образом выполнять свои служебные обязанности «Хозяина земли Русской»[1]. Назвался груздем – полезай в кузов! Давно известна народная присказка – «не хозяин, кто своего хозяйства не знает». Если хозяйства своего не знать, не заботиться о нём, не развивать его и не защищать – хозяином быть перестанешь.

Это в равной степени касается и фермера, и верховного правителя великой державы. Масштабы разные – а принципы хозяйствования одни.

Конечно, у марксистов есть своя схема, по которой мои слова – ересь. У марксистов человечество проходит через ряд формаций, от низшей к высшей, через революции в узлах переходов. Поэтому у марксистов царь не может возглавить социалистическую революцию. Но в реальной жизни – и может, и возглавил (Сталин – не монарх?!).

Я покушаюсь на марксизм собственной концепцией, в корне отличной картиной мира и цивилизации. Я не верю ни в какие средства производства как двигатель производственных отношений, и думаю, что всё в корне наоборот: чтобы средства производства стали лучше, нужно отношения СПЕРВА улучшить. Я не думаю, что бытие определяет сознание – наоборот, каждый день я вижу, что сознание определяет бытие.

Я считаю, что человеческая цивилизация возникла не вокруг мастерских или плантаций (как в картине Маркса), а вокруг храмов. Там был сформулирован исходный идеал, а затем началось его практическое воплощение, поиски технических средств для идеала. Возникли наука и техника, как средство подтягивать реальность до идеала. Возникла культура – как средство популяризации идеала (культа).

Я не верю в формации – считаю, что есть только античный идеал рабовладения и апостольский идеал социализма, а всё, что возникает между ними – лишь промежуточные и случайные смеси, склонные к распаду смешанные формы.

Наша цивилизация, если говорить в двух словах – поставила целью обожение[2] человека, но этому постоянно мешают рецидивы зверства в человеке. Человек оказался между Богом и Зверем, и колеблется то в одну, то в другую сторону.

Таково основное содержание истории и цивилизации (история этим началась, преодолев доисторическое, циклическое состояние, а цивилизация началась для этого). Остальное – лишь гримасы и случайные примеси историко-цивилизационного процесса.

Этот взгляд делает бессмысленным не только «лесенку» формаций (которой, по мне, так и не было никогда), но и формальные институты управления обществом. Важно не то, каким путём сформирован институт, кто и каким путём его возглавил – важно иное: чем институт занят.

Голосование толпы зверей ничего, кроме зверства, не породит даже при самом строгом соблюдении демократических процедур. Равно и голосование толпы скотов – ничего, кроме скотства. Именно поэтому русское «освободительное движение» всегда было равнодушно к формальным институтам общества и хотело не процедур с регламентами, а «социальной революции». То есть, говоря более по-русски, преображения.

+++

Именно вопросы социальной революции (неотделимой от научно-технической революции, как неотделимы цель и средства), а вовсе не вопросы происхождения и процедур ставились историей перед царским домом Романовых.

Когда товарищ Сталин говорил о необходимости партии, как «ордена меченосцев», то он умалчивал, что такой «орден меченосцев» в России уже был. Был, да сгнил! Изначально аристократия являлась военным сословием, за службу имела все свои привилегии и должна была отрабатывать свой статус именно как «орден меченосцев».

Но к ХХ веку она выродилась, распустилась, и явно уже не могла играть такой роли. За что и поплатилась, пустив вперёд себя ДРУГИХ С МЕЧАМИ.

Точно так же и монарх – не игрушка в руках несуществующих «реакционных классов», а личность со свободой воли. Монарха никто цепями к застою и маразму не приковывает. Монарх волен заниматься развитием цивилизации, а волен и не заниматься.

Он может возглавить процесс преображения общества и обожения человека. А может и «манкировать». Со всеми вытекающими (очень печальными) для него последствиями в идейно-накалённом обществе.

Если ты не ведёшь в бой рвущихся в бой, то они пойдут в итоге без тебя.

+++

Что именно мог бы царь (и может современная власть, упорно наступающая на романовские грабли)? Как руководитель страны, «Хозяин Земли Русской» он мог бы дать поручения и строго проконтролировать их выполнение.

Мол, существуют нормы: физиологическая норма питания, санитарая норма проживания, гигиеническая норма температуры в жилом и рабочем помещениях. Есть норма рабочего дня, есть норма образования, здравоохранения, есть норма заработной платы и т.п.

Все эти нормы – не какое-то случайное стечение обстоятельств. Они – константы. Они есть – и всё. Другое дело, что их либо выполняют, либо не выполняют. Так вот: нужно их просто ЕДИНОЖДЫ ввести, и следить за их соблюдением.

Изменять – только в сторону улучшения, расширения. Больше человеку дать можешь – меньше нельзя. Не справляешься с поддержанием установленных норм – пошёл вон. И с министерского кресла. И с хозяйского кресла на частном предприятии. Начальники – они же все одинаковы, государственные ли они служащие или частные владельцы – всё условно и зыбко. Сегодня он государственный, завтра частный, а бывает и наоборот… Да и наплевать: он начальник, и точка.

Нужно приучить начальников к ответственности. Не выполняешь норм – потеряешь кресло. Вот как говорил бы (и может сказать) воображаемый «хороший царь»:

- Потому что нормы питания или температуры в жилище – они же не мной, царём-государём выдуманы… Они же от природы существуют как неумолимая данность! Сколько человеку нужно белков, жиров, углеводов, сколько ему нужно квадратных метров, часов досуга, температуры в помещении – не царём придумано…

Если ты начальник, то есть кладущий начало, не можешь создать НОРМАЛЬНОЙ жизни – так уступи место тому, кто сможет…

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Трагедия русской монархии не в том, что она «изжила себя». Изжили себя не принципы, а конкретные люди. Двигаться к цивилизации – значит, научно-техническими и организационными средствами увеличивать устойчивость, предсказуемость, справедливость, мощность того «корабля», на котором мы (люди) летим в открытом космосе.

Занимался ли этим царь? Нет. Он упоённо строил "нормальную рыночную экономику" которую и сейчас многие его духовные наследники, обалдуи, мечтают выстроить.

Мотив пошл и примитивен: желание всем владеть, и ничего не делать.

То есть: оставаться наверху социальной иерархии, но при этом ни за что не отвечать, и даже не знать – какое там давление в трюмах «корабля» и куда корабль следует…

Правительство, которое сделало для себя такой выбор – и в начале ХХ века, и в начале XXI века превращается в социального паразита. Оно много жрёт и при этом для людей совершенно бесполезно. Оно не доносит до жилых кварталов и спальных районов ни достатка, ни безопасности, ни новых знаний, ни новых возможностей. Веру оно не укрепляет, а расшатывает своими оргиями и вакханалиями…

Сегодня многие вслед за царём и его министрами, ищут НОРМЫ В НЕНОРМАЛЬНОСТИ, то есть пытаются переложить на анонимный рынок совершенно константные и неотменные потребности людей. Чтобы давать людям не столько, сколько нужно, а столько, сколько случайно выпадет…

Но если рыночная лотерея – дело везения и произвола, то нормы жизни человека – ничуть не произвольны. Организм требует необходимостей тоталитарно, и не хочет подлаживаться под пляски биржевых индексов: ему вынь да подай!

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Начальник стоит в начале всякого процесса – следовательно, он даёт процессу направление.

Хороший начальник – всегда учитель людей, он им показывает (и приказывает) что нужно сделать – дабы жизнь хорошая в итоге получилась.

Хороший начальник дело знает лучше любого из своих подчинённых. При социализме (так условно называется языком ХХ века успех обожения) именно это и даёт ему право быть начальником над другими. Как же можно ставить учителем того, кто знает меньше своих учеников?!

Начальник-паразит ничего показать не может, потому что сам ничего не знает, и не умеет. Вместо организации дела, успех которой измеряется плодами деятельности, он дарует «свободу», и очень гордиться собой, что «свободу людям подарил».

Для полноты картины осталось только дать свободу школьникам вместо заучивания стихов и доказывания теорем…

Начальник-паразит имеет в деле львиную долю благ – но при этом не управляет процессами (как не разводит рыбу ловящий её медведь) и ничего не может – да и не хочет – гарантировать вверенным ему коллективам.

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Всё это пиршество безответственности, клановости, уголовщины назвали «рыночной экономикой», и короновали «Нормой жизни» – напрочь забыв, что задача всей человеческой цивилизации выйти из-по власти стихий, а не усугубить их власть над человеком.

Центральная задача цивилизации – замена удачи и случая – на расчёт и предсказуемый результат. Для этого человечеством придуманы и наука, и власть и всяческие общественные институты.

А если наоборот, если меняют точный расчёт на зыбкий «авось» – то мы получим антицивилизацию… Уже получили…

Так вот: катастрофа царизма в России – следствие превратного понимания «нормальности», когда целью администраторов становится выстроить «нормальную рыночную экономику».

В итоге они добиваются системы, в которой одним, близким к престолу, всё лучше и лучше… И аппетит к ним приходит во время еды.

А другим – всё хуже и хуже. И вот те кому всё хуже и хуже – начинают люто ненавидеть действующую власть. Они за её разгильдяйство платят собственной жизнью, своим счастьем и сломанными судьбами.

Когда у них появляется шанс поквитаться с такой властью – они считаются очень жёстко и кроваво. Это было – и это снова может быть, о чём я всеми силами предупреждаю власть имущих.

Поймите, когда власть, сталкиваясь с лютой и запредельной ненавистью огромных толп – она совершенно искренне теряется. Она совершенно искренне не понимает – за что? Мемуаристы не раз вспоминали, что цари не понимали: почему в конфликте с фабрикантом рабочие пишут лозунги «Долой Самодержавие!»:

-Разве у них конфликт со мной? У них же конфликт с хозяином фабрики!

Оказавшись по итогам своего НЕДЕЯНИЯ и недееспособности у расстрельной стенки, власть лопочет, что совершенно не хотела никому зла:

- Я даже и не могла сделать вам зло… ведь я вас совсем не знаю, никогда вас не видела… я вообще о вас не думала….

- Вот за то и ненавидим – отвечают низы – Что ты вообще о нас не думала и не знала про наше существование…

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Для должностного лица бездействие преступно, а халатность – самое страшное из преступлений. Должностное лицо, оставаясь при должности, не имеет право бездействовать, игнорировать зло и безобразие.

Оно не может, как царская или нынешняя власть, нырнуть в пышные развлечения узкого круга, и не высовывать оттуда носа. У должностного лица есть долг (потому и названо должностным) – и с нарушителями долга разговор короткий, как с предателями…

Можно оправдать ДЕЯНИЕ должностного лица – даже ошибочное, даже страшное в своей ошибочности, но НЕДЕЯНИЯ оправдать нельзя. Если часовой подал ложный сигнал – то возможно, у часового были на то уважительные причины. Если же часовой не подал в нужный миг сигнала – то это измена.

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Я совершенно серьёзно и ответственно заявляю, и не в первый раз: если нынешняя рыночная «веселуха» у российских властей не кончится, то точку в ней поставит очередной «ипатьевский дом». Ещё раз повторяю для «и.о. царя» алгоритм действий:

1) Определяете норму для человека в целом.
2) Даёте указание эту норму каждому обеспечить.
3) Проверяете исполнение.
4) Если исполнение сорвано по причине нехватки инструментов – добавляете исполнителю инструменты.
5) Если сорвано по глупости и головотяпству – караете.

Эта схема древняя как мир, тут ничего невозможно исправить или заменить. Не в ваших силах отменить физиологические нормы потребностей человека в пище, одежде, тепле, жилплощади, нормах выработки и т.п. Это вообще никто не может сделать.

Но некоторые власти считают, что можно бросить всё на самотёк, балдеть и куражиться, надеясь, что «рынок сам всё отрегулирует».

Он и отрегулирует – в итоге избавившись от никчёмных и прожорливых социальных паразитов – неспособных ничего хорошего организовать начальников…

[1] Как он назвал сам себя в анкете всероссийской Переписи.

[2] Обожение, или теозис – христианское учение о соединении человека с Богом, приобщении человека нетварной божественной жизни через действие божественной благодати. Коротко смысл обожения выражен в высказывании Афанасия Великого: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился» — что обозначает потенциальную возможность для каждого человека и историческую необходимость для человека вообще обрести нечеловеческое могущество в обладании самим собой и природным миром вокруг себя в органическом единстве с Богом.

В. Евлогин

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Источник: ss69100.livejournal.com

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