1944 год – год решающих побед. Евгений Спицын
15:02. 23 ноября 2017 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Лекция из цикла "История России"
Тегеранская конференция, снятие блокады Ленинграда, 10 сталинских ударов и операция “Багратион”.
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
История России. Евгений Спицын
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai