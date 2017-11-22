Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 ноября 2017
- 07:37 «Сочинское трио» определит будущее Сирии — и США здесь возразить нечем.
- 05:30 Один день из жизни российских военных в Сирии — репортаж РВ (ВИДЕО).
- 05:00 Заноза для НАТО. Чем займутся российские военные в Сирии после разгрома ИГИЛ (ФОТО).
«Сочинское трио» определит будущее Сирии — и США здесь возразить нечем
На переговорах в Сочи президенты России, Турции и Ирана согласуют свои планы относительно будущего Сирии, сообщает Der Tagesspiegel. Встреча ещё не началась, а США уже считаются проигравшей стороной, поскольку Вашингтон не обладает «встречной стратегией», отмечает автор статьи Сюзанна Гюстен.
Сегодня в Сочи президенты Российской Федерации, Турции и Ирана, оставив Соединённые Штаты «на обочине», согласуют свои планы относительно будущего Сирии, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудят политическое решение сирийского конфликта, а также создание новых «зон деэскалации».
«Победителем в результате может стать президент Сирии Башар Асад, тогда как Соединённые Штаты, которые не были приглашены в Сочи, уже сейчас считаются проигравшими», — подчёркивает автор статьи Сюзанна Гюстен.
Москва и Тегеран, продолжает Гюстен, стремятся закрепиться в Сирии «надолго». В свою очередь, Анкара пытается помешать дальнейшему укреплению позиций сирийских курдов.
«Анкара не видит другой альтернативы сотрудничеству с Москвой и Тегераном: при помощи США Турция не сможет отстоять свои интересы, поскольку сирийские курды являются важнейшим союзником Вашингтона в борьбе против ИГИЛ*», — поясняет автор статьи.
«Военные и политические планы сочинского трио — неофициальная конкуренция проходящим под эгидой ООН переговорам в Женеве, которые должны возобновить на следующей неделе. И вот уже там Соединённые Штаты обладают местом за столом переговоров», — отмечает Сюзанна Гюстен.
Впрочем, в распоряжении США — «государства-протектора» Израиля и суннитских стран Персидского залива — нет «встречной стратегии», констатирует журналистка Der Tagesspiegel. А без ответных мер США Россия и Иран будут беспрепятственно устанавливать свой порядок в Сирии, считает бывший американский посол в Турции Эрик Эдельман.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Один день из жизни российских военных в Сирии — репортаж РВ (ВИДЕО)
Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике продолжается оказание всесторонней помощи населению Сирии.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Российские военные провели две новые гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Деръа (Дераа). Мирные жители населенных пунктов Саффия и Эш-Шакрахия получили в качестве помощи от Российской Федерации продукты питания общим весом около 4 тонн.
Несмотря на свою близость к крупным городам, в данных населенных пунктах, в свое время значительно пострадавших от действий боевиков, до сих пор складывается тяжелая гуманитарная ситуация: постоянные перебои в доставке продуктов, выведенные из строя хлебопекарные печи, высокий уровень безработицы в связи с разрушенной инфраструктурой городов.
В связи с этим любая помощь местным жителям приходится кстати. Поэтому специалисты российского Центра по примирению не останавливались лишь на выдаче продуктов. Граждане обоих городов получили профессиональную медицинскую помощь, организованную силами выездной бригады медицинского отряда специального назначения. Общее количество обратившихся составило 383 человека, из которых 96 дети.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Заноза для НАТО. Чем займутся российские военные в Сирии после разгрома ИГИЛ (ФОТО)
Военные успехи в борьбе с ИГИЛ, эффективные миротворческие инициативы и твердая позиция на международной арене — за последние два года Россия доказала, что вернулась на Ближний Восток всерьез и надолго. И уходить из этого стратегического региона в ближайшем будущем не собирается.
Во вторник первый замглавы комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич сообщил, что российские военные базы не будут выведены из Сирии и после окончания контртеррористической операции. Хотя численность группировки, скорее всего, заметно сократят. Но те, кто останутся, точно не будут сидеть сложа руки.
О том, что даст России постоянное военное присутствие на Ближнем Востоке, — в материале РИА Новости.
Ограниченный контингент
О скором завершении операции российских ВКС против боевиков в понедельник заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он подчеркнул, что до полного разгрома экстремистов еще далеко, но военные свои задачи выполнили.
Сирийское правительство сейчас контролирует более 98 процентов территории страны; армия практически взяла город Абу-Кемаль — последний населенный пункт, который еще частично занимает ИГИЛ*; обстановка в зонах деэскалации стабильна, а количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, увеличилось до 234.
По словам первого замминистра обороны, генерала армии Валерия Герасимова, в стране уже создаются условия для восстановления мирной жизни и возвращения беженцев. Однако многие эксперты уверены, что эхо этой войны затихнет не скоро.
© Фото: SANA
Военнослужащие сирийской армии ведут огонь по позициям боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. 12 ноября 2017
«Надо понимать, что Сирия еще долгие годы будет оставаться очагом напряженности, — рассказал РИА Новости заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — По одной только этой причине наши военные базы там необходимы.
Россия сможет напрямую влиять на конфликтные ситуации, которые на Ближнем Востоке возникают регулярно. К тому же базы серьезно повышают возможности наших Вооруженных сил за рубежом.
Но проблема в том, что у Сирии и России нет общих границ, поэтому снабжение объектов может быть затруднено — всегда будем от кого-то зависеть. К примеру, сейчас мы перебрасываем грузы через Иран».
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Конечно, в послевоенной Сирии крупный российский воинский контингент не потребуется. По данным Клинцевича, численность Сухопутных войск и Воздушно-космических сил России там будет сокращена. Но Минобороны продолжит оказывать поддержку сирийскому правительству, в том числе и в возможных «локальных очагах напряжения».
Пустить корни
На сегодняшний день Россия использует в Сирии два крупных военных объекта — авиабазу Хмеймим в провинции Латакия и пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ в городе Тартус на побережье Средиземного моря. Последний до конца 2012 года представлял собой достаточно скромный причальный комплекс с системой подачи пресной воды, техническими помещениями и штатом в четыре человека.
Впрочем, уже в сентябре 2013 года Россия объявила о возобновлении своего военно-морского присутствия в Средиземном море. Стало ясно, что без полноценной точки опоры сводная эскадра не сможет эффективно действовать в регионе.
Полноценная реконструкция ПМТО началась в 2015 году. Штат специалистов на объекте стремительно увеличился до 1700 человек. Что именно происходит в Тартусе сейчас — тайна за семью печатями.
Известно, что 3 декабря 2016 года Владимир Путин подписал «Распоряжение о подписании соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус и заходах военных кораблей России в территориальное море Сирии», что, вероятно, говорит о строительстве полноценной военно-морской базы.
По данным из открытых источников, порт после реконструкции будет иметь возможность принимать одновременно надводные корабли первого и второго рангов, крупнотоннажные баржи, подводные лодки, в том числе атомные. Естественно, такому объекту необходим надежный защитный периметр, а значит, в Тартус могут перебросить дополнительные силы ПВО, войска береговой обороны и подразделения морской пехоты.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим, напротив, уже давно полностью обустроена. Российские военные неплохо обжились в Латакии, а небольшой палаточный лагерь, разбитый вблизи взлетно-посадочных полос, за два года превратился в полноценный город. Здесь есть все для максимально комфортного несения службы в непростых условиях жаркого засушливого климата.
На базе имеются склады хранения боеприпасов и топлива, пункты заправки и ремонта техники, современные полевые пункты питания, банно-прачечные комплексы, хлебозаводы, медпункты и многое другое. Личный состав размещается в специальных комфортабельных блоках-контейнерах. Вокруг базы развернуты мощные оборонительные рубежи, состоящие, в том числе, из современных средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Зенитно-ракетный комплекс С-400
«Даже если отбросить в сторону геополитику и сугубо военные вещи, наличие этих баз пойдет нам только на пользу, — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — Они обеспечат развитие сотрудничества между Россией и Сирией.
Во-первых, наши солдаты и офицеры будут помогать правительству страны с разминированием территорий. Поверьте, там еще осталось столько взрывчатки, что саперам хватит работы на годы, если не на десятилетия.
Во-вторых, они будут обучать и тренировать сирийских военных, помогать им осваивать вооружение и боевую технику российского производства. Словом, военным там хватит работы. Даже без войны».
Южный фланг
Впрочем, забывать о геополитике тоже не стоит. Ближний Восток остается в зоне ключевых интересов США и их союзников по блоку НАТО. И появление нового игрока за региональным «карточным столом» явно не радует представителей североатлантического альянса, неоднократно высказывавших опасения, что Россия может еще больше увеличить свое военное присутствие. А такие возможности у Москвы действительно есть.
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«Надо понимать, что Хмеймим — достаточно развитая авиабаза, способная принимать все типы самолетов, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала „Национальная оборона“ Игорь Коротченко. — Базироваться там могут не только истребители, но и, скажем, дальние бомбардировщики Ту-22 М3. Или даже стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Это открывает России возможности для парирования широкого спектра угроз.
Крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 смогут достать в регионе любую цель. То же самое можно сказать и о „Калибрах“, которыми вооружены корабли, базирующиеся в Тартусе. С одной стороны, мы, по сути, берем под контроль весь Ближний Восток. А с другой — парируем угрозы, которые могут быть для нас актуальными на южных флангах НАТО. Это исключительно удобная комбинация».
Андрей Коц
*Запрещенная в России террористическая организация
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