“Сердце, тебе не хочется покоя”. Часть 2
07 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Сердце, тебе не хочется покоя”.
Автор-сказитель – Захар Белинский
часть 1 https://youtu.be/PKm-dtmS2dM
В передаче мы поговорили о сердечно-сосудистой системе, а прежде всего о сердце. Раскрыли, что такое сердечная недостаточность и отчего при этом умирают. Поговорили об инфаркте, а также о связи нездорового сна, стрессов и переживаниях и их влиянии на сердце. Давление в кровеносной системе и сосудах – что польза, а что вред. Рассказали о связи питания и здорового сердца, и как влияет алкоголь и курение на сердце.
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 07 ноября 2017 в 20 часов по Москве.
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Источник: www.youtube.com