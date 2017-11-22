Коррупционное болотце Петрограда: «Фонтанка» «зажигает», КВС – отстегивает бабло?

Существует в городе на Неве одно общественно-политическое, именующее себя даже оппозиционным, издание под названием «Фонтанка.Ру». Похвалы в свой адрес никогда не жалеет, внимание привлекает всевозможными способами, даже не стесняется признаться в связях с криминальным миром Северной столицы. При этом пытается внушить читателю мысль о собственной беспристрастности, достоверности преподносимой информации.

При ближайшем рассмотрении, правда, выясняется, что объективности в «Фонтанке» ни на грош, зато коррупционная составляющая вгонит в краску любого рэкетира 90-х. И если раньше главному редактору издания Горшкову на пару с замом Вышенковым удавалось скрывать свои «темные истории» о навязанном петербургским бизнесменам «сотрудничестве», то теперь череда коррупционных скандалов привлекла внимание блогеров и журналистов. Вероятно, владелец «Фонтанки» и заодно «АЖУР-Медиа» Константинов просто сдулся. Утратил, так сказать, авторитет в криминальных кругах…

Коррупционные сделки «Фонтанка.Ру»

Для начала расскажу, как формируется бюджет и непосредственно доходы руководства «Фонтанки» и ООО «АЖУР-Медиа». Предлагаю просмотреть видеоролик на YouTube «Новый ночной губернатор Санкт-Петербурга». Познавательное видео, с цифрами и перечнем компаний, которые пополнили собой список «жертв» петербургского издания.

Интересные факты всплывают: так, руководитель «Фонтанки» Константинов прежде был советником губернатора Петербурга. Используя должностное положение, получал гранты от Комитета по печати. Их сумма составила более 15 млн. рублей. Но бюджетные денежки не смогли удовлетворить растущие аппетиты владельцев «Фонтанки», поэтому издание пошло другим путем: навязало рекламные услуги ВУЗам, компаниям и бизнесменам.

В видеоролике, к слову, была упомянута одна из них, входящая в «число главных доноров» издания НП «Объединение строителей СПБ», а именно: строительная компания ООО КВС. В настоящее время ее наименование изменилось на ООО «КВС-Юг», но это особой роли не играет. Объединение платит деньги «Фонтанке» за все компании, что в нее входят. Сбор дани?

Важно и другое: динамика выхода статей «Фонтанки» о строительной компании, сменившаяся с резко негативной на положительную оценку ее работы за период с 2011 года по настоящее время. Удивительная метаморфоза. Впрочем, судите сами.

Вот руководство компании ООО КВС, чьи заслуги были отмечены еще до 2011 года и губернатором Петербурга за достойно выполненный городской заказ в 2009 году, и за вклад в строительство в том же году, и многое другое.

А вот статья «Фонтанки», порочащая репутацию компании, что вышла в 2011 году: в бюджетных домах, построенных КВС по госзаказу, воняет аммиаком. Года через два издание решили добить строителей и навязать им свои услуги.

Одна за другой выходят в 2013-2014 гг. статьи об «аммиачном деле», затем о срыве лифта в одном из домов, построенных компанией, запрете на возведение рабочего городка при строительстве жилого комплекса в Кронштадте. Задействованы уже другие ресурсы: сайт «Квадрат», который является проектом компании «АЖУР-Медиа».

История продолжилась и в 2015 году, но эмоциональный фон статей резко изменился: море негатива испарилось, зато добавились восхищенные отзывы. Среди них рассказ о сдаче объектов КВС, которые раскупают петербуржцы, продажа компанией квартир при помощи лизинга, планы на будущее. В 2016 и 2017 гг. хвалебные опусы продолжают печатать.

ООО КВС как раз построила ЖК «Новое Сертолово», так что «Фонтанка» захлебнулась в восторгах: как быстро строятся, какое место замечательное, как повезло жителям ЖК… Вот только реальность оказалась несколько иной: жителям за рекламу не платили, поэтому и резали в глаза правду-матку. К слову, такая же ситуация сложилась после строительстве ЖК «Ясно.Янино».

Здесь даже добавлять ничего не нужно: резкая смена тона в статьях «Фонтанки», перекос от крайнего негатива к позитиву во всем и игнорировании фактов возможен только одном случае: хорошо, даже очень хорошо платят за «рекламу». Беспроигрышный вариант, когда компания опасается, что не получит заказы из-за таких вот лживых статей в СМИ.

Наладить такую схему развода на деньги порядочному и законопослушному гражданину даже в голову не придет, а вот фигурантам криминальных хроник – да! Если вспомните, то Вышенков отсидел в 90-х за рэкет и вымогательство, Константинов с братками дружбу водил, к нему авторитеты прислушивались. Связь с криминалом отразилась и на работе в журналистике: информационный рэкет, шантаж через СМИ. Плевать на читателей, главное, чтобы бабло капало ежемесячно…

Не закончились для Вышенкова с Константиновым еще лихие 90-е?