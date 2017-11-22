Блеф по Грефу: Сбербанк сыграет в покер?

При игре в покер участник оценивает уровень блефа сидящего перед ним партнера, просчитывая свои шансы на победу. Эта идея заинтересовала главу Сбербанка Германа Грефа. На его взгляд, почему бы не внедрить навыки искусственного интеллекта, используемые при игре в покер, непосредственно в сам процесс взаимодействия банка с клиентами.

И что такое, собственно, блеф? Обманка, выдумка, ложь, преследующая цель запугать или ввести партнера/соперника в заблуждение. Отличные методы, Греф. Как раз такие Сбербанку и нужны при работе с населением…

Ну, в целом эта идея оказалась не нова. Сбербанк уже предложил разработчикам решений ИИ принять участие в соревнованиях по покеру с живыми соперниками. Да, в большинстве случае победа осталась за ИИ. Впрочем, проигравшие в убытке не остались: «лучших убийц покера берут на работу в Сбер».

В ближайшее время технологию ИИ будут использовать крупные российские банки для кредитования средних и крупных предприятий. При кредитовании населения и малого бизнеса эта технология уже используются. Как результат – снижение уровня просрочки по кредитам. В случае, если решение о предоставлении принимал человек, то эффективность была в разы ниже.

Цель нововведений Сбербанка – смоделировать нерациональное поведение участников рынка. Необходимо не просто разрабатывать новые банковские продукты и финансовые проекты, но и риски снижать. Рациональные алгоритмы, разработанные ИИ, в этом помогут. Главное, чтобы Герман Греф не забыл об одной существенной детали: обнаружить блеф заемщика – хорошее дело, вот только самим не нужно блефовать.