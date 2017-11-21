Хитрый план Кеннеди. С чего должна была начаться Третья мировая

Удар «советского самолета» по американской базе должен был дать Вашингтону повод для нападения на СССР.

Президент США Джон Кеннеди всерьез рассматривал идею о развязывании войны против СССР путем провокации с использованием советского военного самолета. Об этом, в частности, свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Национального архива США.

«Вопрос, поднятый генпрокурором»

Речь идет об очередной партии документов по делу об убийстве президента Кеннеди, с которых был снят гриф секретности.

Среди них был найден документ, посвященный встрече Специальной расширенной группы, которая состоялась 22 марта 1962 года.

В группу входили госсекретарь директор ЦРУ Джон Маккоун, помощник президента по национальной безопасности Макджордж Банди, председатель Комитета начальников штабов ВС США Лайман Лемнитцер и генеральный прокурор США Роберт Кеннеди. Во встречах также принимали участие президент Кеннеди и госсекретарь Дин Раск.

На заседании 22 марта 1962 года, рассматривался «вопрос, поднятый генеральным прокурором, о возможности США изготовить или приобрести копии советских самолетов».

В Белом доме обсуждали модификацию самолета и цену вопроса

Зачем же США потребовались советские военные самолеты? Документ разъясняет это обстоятельство.

«Существует вероятность того, что такие самолеты могут использоваться для провокации, создать имитацию воздушной атаки вражескими (советскими) самолетами, начать внезапное нападение на вражеские объекты или провокационную операцию, в ходе которой советские самолеты будут атаковать США или дружественные объекты, что станет предлогом для интервенции США», — говорится в документе.

Согласно документам, идея принадлежит брату президента Роберту Кеннеди, но Джон Кеннеди не отказался от нее сразу. Рассмотрение подобной возможности шло всерьез.

В документе указано, какие именно самолеты американцы предполагали использовать. Речь о различных модификациях Миг-17 или Миг-19, а также об Ил-14. Вашингтонские «ястребы» рассматривали даже стоимость, в которую обойдется получение нужного самолета, а также время, которое потребуется для реализации задуманного.

Обращает на себя внимание то, в какой момент состоялось данное заседание. Обсуждение возможности переброски советских ракет на Кубу, которое, по мнению многих историков, дало начало «Карибскому кризису», состоялось только в мае 1962 года.

К марту же 1962 года преимущество США в стратегических силах было неоспоримым. Вашингтон располагал 6000 ядерных боеголовок против 300 советских. 1300 американских стратегических бомбардировщиков, которые могли стартовать с многочисленных военных баз по периметру границ СССР, способны были обрушить на головы советских граждан коло 3000 ядерных зарядов.

А в 1961 году в Турции были размещены 15 ракет средней дальности PGM-19 «Юпитер» с радиусом действия 2400 км, напрямую угрожавших европейской части Советского Союза, включая Москву. Подлетное время этих ракет составляло менее 10 минут.

Говорить о некоем сдерживании «советских амбиций» не приходится — по сути, это СССР оказался под угрозой массированного ядерного удара.



Атомную войну против СССР планировали с 1940-х

То, что, начиная с конца 1940-х годов Соединенные Штаты готовили скрупулезно продуманные планы нападения на СССР с применением атомного оружия, давно не секрет. Например, утвержденный Комитетом начальников штабов США 19 декабря 1949 года план «Дропшот» предусматривал нанесение 300 атомных ударов по советским городам.

После десятков миллионов жертв, СССР, подвергнутый оккупации, по замыслу американских стратегов, помимо смены политического строя, должен был навсегда лишиться военной мощи и стать экономически зависимым от внешнего мира.

Реализация этого и всех последующих подобных планов стала невозможной из-за появления на вооружении Советского Союза атомного оружия.

Преимущество США в количестве зарядов было существенным, однако у СССР появилась возможность в ответ обрушить атомные бомбы на головы американцев. Сытая Америка была не готова нести миллионные жертвы даже во имя реализации своих политических амбиций.

Перспектива «неприемлемого ущерба» оказалась эффективнее любых мирных переговоров.

Вполне возможно, что и в марте 1962 года президента Кеннеди и его окружение от реализации провокационного плана с советским самолетом заставила отказаться возможность того, что ответ СССР будет слишком разрушительным для США.



Ради вторжения на Кубу Вашингтон был готов взрывать собственных граждан

Грязные провокационные методы в США готовы были применять не только в отношении СССР. Весной все того же 1962 года Вашингтон предполагал использовать для вторжения на Кубу обвинения в адрес Гаваны в террористической деятельности. Согласно опубликованным документам, в военных кругах, а также спецслужбах США рассматривались планы проведения терактов в Майами, других городах Флориды, а также в Вашингтоне. После этого спецслужбы должны были схватить «кубинского агента» и обнародовать документы, подтверждающие причастность правительства Кубы к террористической войне против Соединенных Штатов.

В 1960-х годах обошлось — опасные американские планы в жизнь претворены не были. Но за минувшие полвека методы проведения политики США существенно не изменились. И кто его знает, что обсуждает Специальная расширенная группа в Белом доме в ноябре 2017 года?

Источник: nnm.me