Главная » Политика, События

Преступление против народа: Латвия душит рабочих налогами

20:50. 21 ноября 2017 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

nischie6

Латвийские власти, может, и думают, что стали полноправной частью Евросоюза, но это лишь их амбиции и мечты. Отношение к своим гражданам показывает, насколько государство приблизилось к демократии.

В Евросоюзе налогами не облагаются доходы, благодаря которым люди получают шанс на выживание. Про роскошь речь не идет. Вопрос в том, что налогами не облагаются те доходы, которые ниже порога бедности в стране. И это правильно… только не для Латвии. Здесь нищета стала обычным явлением, а руководству страны просто плевать, как живет население.

Как заявил на ежегодном европейском форуме против бедности руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, «так происходит везде, кроме Латвии!». Государство дерет налоги даже с той части заработной платы, которая находится ниже уровня бедности по стране. И кто в выигрыше? Только те, кто получает большие зарплаты.

Сравните: чиновники получают в год по миллиону евро, а бедные.. пару сотен, но налоги платят одинаково. И если в той же Германии обеспеченные люди считают за честь выплачивать более высокие налоги, чтобы сохранить систему социальной справедливости, треть Латвии нищает. Эта тенденция только нарастает. Что же мешает руководству страны обозначить необлагаемый налогами минимум? Почему бы не установить размер минимальной зарплаты? Все эти меры помогли бы людям выжить…

Вот только латвийские власти другими вопросами интересуются: мнимой агрессией России, санкциями, от которых стране и народу только хуже делается, тратами в бюджет НАТО и собственным карманом. Латыши никому в Риге не нужны, видимо. А зачем беспокоиться, когда их могут сменить мигранты? Была Латвия и нетути…

 

Метки: Латвия, нищета, русофобия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Латвия и Россия снова будут вместе!
...почку. Или как Мефистофель — душу. — То, что происходит...— Сегодня отношения между Латвией и Россией не назовешь ... тираном, мучившим свой народ. Люди возмущались коррупционным режимом...только смертная казнь: терроризм, преступления против детей, наркотики. — Вы...
Казачество, как ядро русского духа и сопротивления, должно быть сожжено в пламени социальной революции
.... Красная армия заняла Псков, Латвию, часть Литвы и Белорус­сии...и наших неграмотных — непонятной русской души. Выдающийся мыслитель 19 века, ... укрывающих и отрицающих преступления против России, русского народа и против других народов, населяющих Россию, ...
ПОМНИТЬ ВЕЧНО: Как латышские фашисты убивали русских детей!
...право и должны принудить руководителей Латвии окружить оставшихся в живых угнанных... и покаяния от тех народов, которые совершали преступления против него. Мы стоим, как...и кровавые преступления оставили неизгладимые раны на душе и теле русского народа. Прошёл...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...и страдания, выжигающие душу, подогреваемые ежедневными ужасными...граничит с преступлением против российского  государства и против русскоязычного населения…... России даже маленькая Латвия, – не пустив...мешал разрушению… Пойдём  против народа. Мы ему ничем...
Сионизм и роль сионистов в организации евромайдана и попытке раскола Украины
...душой; евреи - единственные, к кому можно применить понятие «человек», остальные народы...как лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и безопасности человечества», ...«Украина должна превратиться в Латвию. Латвия ненавидит Россию. Поколения должны ...
Основы Русской Национальной идеологии
.... Неотмщенность преступлений против выдающихся русских людей ложится гнетом на русскую душу. Несправедливость... национально смешанный брак. Сегодня против русского народа развязана война. Какая? Почему... в Латвии, как и в России, установил не русский народ, а...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>