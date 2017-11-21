Преступление против народа: Латвия душит рабочих налогами

Латвийские власти, может, и думают, что стали полноправной частью Евросоюза, но это лишь их амбиции и мечты. Отношение к своим гражданам показывает, насколько государство приблизилось к демократии.

В Евросоюзе налогами не облагаются доходы, благодаря которым люди получают шанс на выживание. Про роскошь речь не идет. Вопрос в том, что налогами не облагаются те доходы, которые ниже порога бедности в стране. И это правильно… только не для Латвии. Здесь нищета стала обычным явлением, а руководству страны просто плевать, как живет население.

Как заявил на ежегодном европейском форуме против бедности руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, «так происходит везде, кроме Латвии!». Государство дерет налоги даже с той части заработной платы, которая находится ниже уровня бедности по стране. И кто в выигрыше? Только те, кто получает большие зарплаты.

Сравните: чиновники получают в год по миллиону евро, а бедные.. пару сотен, но налоги платят одинаково. И если в той же Германии обеспеченные люди считают за честь выплачивать более высокие налоги, чтобы сохранить систему социальной справедливости, треть Латвии нищает. Эта тенденция только нарастает. Что же мешает руководству страны обозначить необлагаемый налогами минимум? Почему бы не установить размер минимальной зарплаты? Все эти меры помогли бы людям выжить…

Вот только латвийские власти другими вопросами интересуются: мнимой агрессией России, санкциями, от которых стране и народу только хуже делается, тратами в бюджет НАТО и собственным карманом. Латыши никому в Риге не нужны, видимо. А зачем беспокоиться, когда их могут сменить мигранты? Была Латвия и нетути…