Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2017

Источник: riafan.ru

Новый документальный фильм «Украина. Скрытые угрозы» итальянского журналиста Жана Микалессина оценили как неприятную правду о Евромайдане.

При этом для России этот фильм ничего нового не раскрыл, считает публицист Николай Стариков. А украинский общественный деятель Вадим Трюхан не исключает, что снайперы, признавшиеся перед камерой в убийствах участников Майдана, могли быть «подставными».

«Если верить итальянскому журналисту, то Виктор Янукович вообще ни при чем, а приказы убивать отдавали лидеры украинской оппозиции, поддерживаемые Евросоюзом и Госдепартаментом», — отметила ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева.

В ходе расследования Жан Микалессин пообщался с двумя грузинами и литовцами, которые были теми самыми снайперами, стрелявшими по бойцам «Беркута» и простым гражданам. Их инструктировал отставной снайпер.

«И всю эту «крамолу», с украинской точки зрения, показали по итальянскому телевидению», — подчеркнула телеведущая.

Гость телестудии, писатель Николай Стариков, возглавляющий партию «Великое Отечество», считает, что большая часть правды о Евромайдане, показанной в фильме итальянца, давно известна.

«Неизвестные снайперы, которые расстреляли людей на Майдане, — это технология, постоянно повторяющаяся там, где США готовят «цветные революции» и государственные перевороты. Такие снайперы применялись в Йемене, Египте, Сирии, Ливии, Киргизии, Таиланде, на Украине и в октябре 93-го — в Москве. Причем в Москве стреляли с крыши американского посольства. Американцы действуют по одной и той же схеме», — напомнил Николай Стариков.

Новое, что есть в фильме Жана Микалессина, это откровенные признания снайперов на камеру, отметил писатель.

«Посмотрим, возбудит ли дела украинская прокуратура», — сказал Николай Стариков, напомнив, что на данный момент есть лишь один приговор виновным в беспорядках в центре Киева, происходивших почти четыре года назад.

Трюхан усомнился в честности снайперов Майдана из фильма итальянцев.

«Или украинская прокуратура и правоохранительные органы будут и дальше пытаться обвинить «Беркут» в том, что он не совершал? — сказал Николай Стариков. — В России все и так знали, но наша надежда, что этот фильм, эти убийцы, которые не стесняются своих преступлений, донесут до Украины правду, и наши украинские братья прозреют, что те, кто сегодня находятся в Киеве, вывели их на Майдан, посадили снайперов, и убивали, чтобы захватить власть и ввергнуть Украину в гражданскую войну».

Вадим Трюхан, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины», возразил историку.

«То, что вы говорите, свидетельствует о том, что вы не понимаете природу Майдана и революции достоинства, которая была на Украине. Невозможно вывести на улицу сто тысяч, а тем более — миллион-полтора, как было в Киеве, человек по чьей-то указке или за печеньки. Поэтому не нужно упрощать ситуацию», — заявил Вадим Трюхан.

Что касается снайперов, о которых шла речь в фильме итальянского журналиста, то, по словам украинского общественного деятеля, всем, кто был на Майдане, важно знать правду, поэтому они будут давить на правоохранительные органы. При этом он усомнился в достоверности признаний.

«Прокуратура сейчас должна выцепить людей, которые дали интервью Микалессину, и допросить. Может, это проходимцы, которые за деньги снялись в фильме и рассказали небылицы. А, может, действительно, они причастны к событиям», — отметил Вадим Трюхан.

При этом он добавил, что «не суть важно», кто отдавал приказы снайперам, а связывать Майдан с США и ЕС, по его мнению, глупо.

Эти заявления украинца возмутило гостей и ведущих программы «60 минут».