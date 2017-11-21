Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2017
- 14:38 Заступившемуся за Майдан Трюхану ответили в России: Маккейна и Нуланд там не было?.
- 13:46 В центре Луганска замечена бронетехника, в Сети пишут о подготовке арестов руководства ЛНР (ВИДЕО).
- 12:46 Очень странные дела.
- 11:06 Порошенко отобрал у десантников голубые береты и праздник (+ВИДЕО).
- 09:24 Как ДНР обеспечивает продовольственную независимость (ВИДЕО).
- 08:38 МВД ЛНР обратилось к Игорю Плотницкому из-за нападок на министра.
- 05:12 Чуть-чуть ненавидят.
- 02:30 Денег нет: Украина не может запустить спутник.
- Вчера 23:58 Актер Петр и морские гребешки.
- Вчера 22:30 Порошенко анонсировал «безвиз» еще с несколькими странами.
- Вчера 20:34 Украина с начала года купила у России ядерного топлива на $221 млн .
Заступившемуся за Майдан Трюхану ответили в России: Маккейна и Нуланд там не было?
Источник: riafan.ru
Новый документальный фильм «Украина. Скрытые угрозы» итальянского журналиста Жана Микалессина оценили как неприятную правду о Евромайдане.
При этом для России этот фильм ничего нового не раскрыл, считает публицист Николай Стариков. А украинский общественный деятель Вадим Трюхан не исключает, что снайперы, признавшиеся перед камерой в убийствах участников Майдана, могли быть «подставными».
«Если верить итальянскому журналисту, то Виктор Янукович вообще ни при чем, а приказы убивать отдавали лидеры украинской оппозиции, поддерживаемые Евросоюзом и Госдепартаментом», — отметила ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева.
В ходе расследования Жан Микалессин пообщался с двумя грузинами и литовцами, которые были теми самыми снайперами, стрелявшими по бойцам «Беркута» и простым гражданам. Их инструктировал отставной снайпер.
«И всю эту «крамолу», с украинской точки зрения, показали по итальянскому телевидению», — подчеркнула телеведущая.
Гость телестудии, писатель Николай Стариков, возглавляющий партию «Великое Отечество», считает, что большая часть правды о Евромайдане, показанной в фильме итальянца, давно известна.
«Неизвестные снайперы, которые расстреляли людей на Майдане, — это технология, постоянно повторяющаяся там, где США готовят «цветные революции» и государственные перевороты. Такие снайперы применялись в Йемене, Египте, Сирии, Ливии, Киргизии, Таиланде, на Украине и в октябре 93-го — в Москве. Причем в Москве стреляли с крыши американского посольства. Американцы действуют по одной и той же схеме», — напомнил Николай Стариков.
Новое, что есть в фильме Жана Микалессина, это откровенные признания снайперов на камеру, отметил писатель.
«Посмотрим, возбудит ли дела украинская прокуратура», — сказал Николай Стариков, напомнив, что на данный момент есть лишь один приговор виновным в беспорядках в центре Киева, происходивших почти четыре года назад.
«Или украинская прокуратура и правоохранительные органы будут и дальше пытаться обвинить «Беркут» в том, что он не совершал? — сказал Николай Стариков. — В России все и так знали, но наша надежда, что этот фильм, эти убийцы, которые не стесняются своих преступлений, донесут до Украины правду, и наши украинские братья прозреют, что те, кто сегодня находятся в Киеве, вывели их на Майдан, посадили снайперов, и убивали, чтобы захватить власть и ввергнуть Украину в гражданскую войну».
Вадим Трюхан, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины», возразил историку.
«То, что вы говорите, свидетельствует о том, что вы не понимаете природу Майдана и революции достоинства, которая была на Украине. Невозможно вывести на улицу сто тысяч, а тем более — миллион-полтора, как было в Киеве, человек по чьей-то указке или за печеньки. Поэтому не нужно упрощать ситуацию», — заявил Вадим Трюхан.
Что касается снайперов, о которых шла речь в фильме итальянского журналиста, то, по словам украинского общественного деятеля, всем, кто был на Майдане, важно знать правду, поэтому они будут давить на правоохранительные органы. При этом он усомнился в достоверности признаний.
«Прокуратура сейчас должна выцепить людей, которые дали интервью Микалессину, и допросить. Может, это проходимцы, которые за деньги снялись в фильме и рассказали небылицы. А, может, действительно, они причастны к событиям», — отметил Вадим Трюхан.
При этом он добавил, что «не суть важно», кто отдавал приказы снайперам, а связывать Майдан с США и ЕС, по его мнению, глупо.
Эти заявления украинца возмутило гостей и ведущих программы «60 минут».
«Конечно, и Маккейна, и Нуланд там не было?» — сказал ведущий политического ток-шоу Евгений Попов.
К оглавлению | Источник: nstarikov.ru
В центре Луганска замечена бронетехника, в Сети пишут о подготовке арестов руководства ЛНР (ВИДЕО)
Источники «Русской Весны» в Луганске подтверждают, что правительственный квартал столицы ЛНР в настоящее время перекрыт людьми в военной форме, в центре города замечена бронетехника.
В свою очередь, пользователи соцсетей пишут, что в настоящее время в городе готовится штурм правительственных зданий и аресты руководителей Республики по обвинению в госизмене.
В частности, речь может идти о руководстве Генпрокуратуры и депутатах Народного совета ЛНР.
Кроме того, источники «Русской Весны» сообщают, что в самое ближайшее время будет опубликовано официальное заявление МВД и МГБ Республики по ситуации в Луганске. Напоминаем, что сегодня утром министерство внутренних дел уже выступило с обращением, потребовав прекратить травлю своего руководителя.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией в ЛНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Очень странные дела
Интересные сообщения поступают из Луганска и штаб-квартиры ЦРУ.
1. Сообщается, что после вчерашней отставки министра МВД ЛНР и заведением на Корнета уголовного дела, здание министерства оцеплено http://cxid.info/kak-proydet-process-vstupleniya-v-doljnost-i-o-ministra-vnutrennih-del-lnr-v-zdanii-mvd-vveden-plan-laquo-krepost-raquo-n140203 и сегодня ожидается вступление в должность нового исполняющего обязанности министра. При этом часть сотрудников министерства не хотят уступать и предлагают Плотницкому переговоры https://goo.gl/Ad2WCP. Собственно, обострение междоусобной борьбы в Луганске между Плотницким и Корнетом отмечалось еще в октябре и сейчас оно просто вышло на пик. Шансы в этой борьбе объективно выше у Плотницкого, так как его подпись под Минским соглашением перевешивает те или иные достоинства Корнета, и при прочих равных Плотницкий будет сидеть, пока Минские соглашения формально действуют. Если у Корнета не найдется серьезных заступников в Москве, то итог борьбы на мой взгляд очевиден. Конфликт Плотницкого с руководством МГБ 2 года назад был решен лишь после вмешательства Москвы.
2. Не менее интересные дела творятся в штаб-квартире ЦРУ, где наблюдатели отмечают http://www.worldandwe.com/ru/page/skandal_v_ssha_morskaya_pehota_vysadilas_v_shtabkvartire_cru.html?utm_source=warfiles.ru высадку вооруженной морской пехоты с конвертопланов "Оспрей" и вертолетов. Никаких подробностей, чем именно вооруженные морские пехотинцы занимаются в штаб-квартире ЦРУ нет, но предполагается, что это проявление междоусобной борьбы в разведсообществе и Трамп руками военных зачищает оппозицию в ЦРУ используя как предлог обвинения чиновников ЦРУ в коррупции и педофилии. На ряде сайтов так и вовсе появились жареннные заголовки, что морская пехота штурмует штаб-квартиру ЦРУ.
Оригинал на английском вот тут http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/1626-reports-us-marine-expeditionary-unit-meu-lands-at-langley-2200-marines В данном случае, просто классика – что-то происходит, но что – пока непонятно.
Что забавно. В последнем сезоне сериала "Родина" как раз обыгрывалась тема заговора внутри ЦРУ против Белого Дома.
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Порошенко отобрал у десантников голубые береты и праздник (+ВИДЕО)
ВДВ на Украине переименовали в «десантно-штурмовые войска», дали десантникам бордовые береты вместо голубых и праздник 21 ноября — вместо 2 августа.
Таким образом сегодня «незалежная» впервые отмечает день десантника не в августе, как это принято в России, Белоруссии, Казахстане и прочих странах СНГ.
«Как президент и Верховный главнокомандующий (я) принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ. Постановляю ввести новое название — десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины.
Это больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского», — заявил президент Петро Порошенко, выступая по случаю нового праздника в эфире украинского ТВ.
Напомним, ранее «Русская Весна» сообщала, что аэромобильные войска Украины перестанут использовать береты голубого цвета: вместо них в форме будут использоваться темно-бордовые береты.
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Как ДНР обеспечивает продовольственную независимость (ВИДЕО)
«Русская Весна» совместно с донецким блогером Денисом Селезнёвым продолжает рубрику «Успехи ДНР» — на этот раз речь пойдёт о продовольственной независимости республики.
Так, на днях тепличное хозяйство Донецка собрало первый урожай капусты: вся она предназначается для продажи в республиканских магазинах по фиксированным ценам и для питания в учреждениях социальной сферы.
На первый взгляд достижение может показаться незначительным, но не стоит забывать, что огромная часть посевных и сельскохозяйственных угодий Донбасса оказалась по другую сторону линии разграничения или буквально на ней.
Всего на 4 га земли было выращено около 400 тонн капусты. Для этого был завезен чернозем и налажена система капельного полива.
Многие дончане помнят, что ситуация с сезонными овощами в 2015 и даже в 2016 году была удручающей, но уже этим летом «Теплицы Донбасса» обеспечили жителей ДНР помидорами, а теперь подоспела и капуста.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МВД ЛНР обратилось к Игорю Плотницкому из-за нападок на министра
Коллектив Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики обратился к Игорю Плотницкому в связи с непростой ситуацией, сложившейся вокруг Игоря Корнета.
Напомним, вчера, 20 ноября, Плотницкий своим указом отстранил от должности министра внутренних дел Республики Игоря Корнета и назначил временно исполняющим обязанности министра начальника криминальной полиции ЛНР.
В распоряжение «Русской Весны» попало открытое письмо сотрудников МВД ЛНР к Главе республики, в котором они просят не дать оболгать Игоря Корнета, отзываясь о нём, как о человеке, который сплотил МВД молодой республики, когда органы власти приходилось создавать заново и зачастую с нуля.
«Русская Весна» приводит текст обращения полностью.
Открытое обращение коллектива МВД ЛНР к Главе Луганской Народной Республики
Уважаемый Игорь Венедиктович!
Мы, сотрудники центрального аппарата Министерства внутренних дел ЛНР и территориальных подразделений МВД ЛНР, глубоко возмущены действиями группы людей, организовавших настоящую травлю нашего руководителя — Министра внутренних дел Корнет Игоря Александровича.
Мы не можем спокойно и безучастно наблюдать, как открыто и безо всяких оснований втаптывают в грязь деловую репутацию луганской полиции, а также дестабилизируют рабочую обстановку в Министерстве. Мы хотим защитить честь и достоинство нашего руководителя, отдающего всю свою жизнь и энергию, работая во благо нашей молодой Республики с момента ее образования!
Мы к Вам обращаемся не только как сотрудники МВД, но и как рядовые граждане и ваши избиратели, отдавшие свои голоса на выборах. Согласно Конституции ЛНР, у нас есть право быть услышанными. Ведь источником власти в нашей Республике является ее народ.
В век вседозволенности можно безнаказанно оболгать любого человека. Ведь делается это кулуарно, где-то может и анонимно — но было бы желание поупражняться в остроумии и красноречии. Силы, которые за этим стоят, ничем не брезгуют, генерируя домыслы, сплетни и слухи. Эти сладкоречивые лжецы представили Вам и уважаемому суду искаженные и недостоверные сведения, полностью извратив реальность. Чем ввели в заблуждение руководство Республики. В результате судом было принято поспешное и необоснованное решение в отношении Министра внутренних дел. Не бывает нерешённых вопросов, надо только объективное, здравое желание найти компромиссное решение.
Нам — сотрудникам всего Министерства внутренних дел ЛНР хотелось бы иметь возможность спокойно и целенаправленно работать в единой, сплоченной команде, реализуя функцию охраны правопорядка и безопасности на территории ЛНР только под руководством Министра внутренних дел в лице Корнет Игоря Александровича. Именно он в тяжелое время сумел раз за разом сплотить личный состав Министерства для защиты республики от украинских карателей. Но этот факт сейчас усиленно предаётся забвению.
Нам хотелось бы знать, кто эти люди, «которым его профессиональная работа не дает покоя» и которые, действуя грязными методами, преследуют свои, скорее всего, корыстные цели, направленные на дискредитацию органов внутренних дел и дестабилизацию в нашей Луганской народной республики. А ведь борьба за справедливость должна быть честной и открытой.
В это непростое время мы нуждаемся в единстве, стабильности, поддержке друг друга.
Сотрудники МВД ЛНР.
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На фото: Корнет Игорь Александрович
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Чуть-чуть ненавидят
Освобожденный "герой АТО" Колмогоров после отмены приговора за убийство женщины (как обычно https://colonelcassad.livejournal.com/3415437.html, "герои" не виноваты – не они такие, жизнь такая), высказался на тему ситуации в Мариуполе и на Донбассе:
Мы прекрасно знаем, как ведут дела судьи и прокуроры в Мариуполе и какое у них отношение к украинским военным. Звучали фразы, что мы виноваты в том, что взяли в руки оружие, и в том, что пришли к ним. А мы не к ним пришли — это наша страна и наша территория. И такие настроения не только в Мариуполе. Я бы даже сказал, что в Донбассе люди нас чуть‑чуть ненавидят. И хоть сейчас они нам улыбаются, если только изменится ситуация, они первые нож в спину вставят!
Такая вот, "российская агрессия".
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Денег нет: Украина не может запустить спутник
Сложности с запуском первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь» отчасти связаны с кризисом на украинском Южном машиностроительном заводе, который занимается производством космической техники.
Об этом заявил председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко.
По его словам, ведомство нашло поддержку правительства относительно дальнейшего финансирования завершения этого проекта и, по его словам, спутник может быть запущен в 2018 году.
В то же время ГП «Южный машиностроительный завод им. Макарова» (ЮМЗ, Днепр) заявило о некорректности озвученных главой ГКАУ Павлом Дегтяренко оценок относительно наличия «опосредованной связи» между непростой ситуацией на ЮМЗ и сроками запуска первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь». Об этом сказано на сайте предприятия.
«Задержка с изготовлением РН „Зенит” для запуска спутника „Лыбидь” связана с нехваткой финансирования, которое получил „Южмаш”. Именно эта проблема является главной и единственной предпосылкой ситуации», — говорится в заявлении.
«Южмаш» подчеркивает отсутствие случаев задержки отгрузки готовой продукции по своей вине и заявляет о своей готовности добросовестно придерживаться такой политики и в дальнейшем», — отмечается в заявлении.
«Южмаш» ни сегодня, ни в прошлом не имел соответствующих рычагов и не мог влиять на дисциплину платежей других участников проекта, особенно тех, к привлечению которых не имел никакого отношения», — заявляет также в этой связи пресс-служба.
Согласно ранее озвученным ГКАУ оценкам, по итогам первого полугодия 2017 года загрузка мощностей ЮМЗ составила 12,4%.
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Актер Петр и морские гребешки
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Порошенко анонсировал «безвиз» еще с несколькими странами
Украина в течение двух-трех месяцев планирует получить с несколькими странами безвизовый режим.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.
«В течение двух-трех месяцев у нас еще будет несколько стран, очень важных для Украины», — сказал он.
Порошенко напомнил, что чуть более недели назад был подписан безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами.
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Украина с начала года купила у России ядерного топлива на $221 млн
Украина в январе–сентябре текущего года закупила ядерное топливо в РФ на сумму 220,871 миллиона долларов, говорится в официальном сообщении Государственной службы статистики Украины в понедельник.
Госстат сообщает, что в целом за эти три квартала на закупку ядерного топлива Украина потратила более 331 миллиона долларов, и почти 221 миллион долларов был потрачен на закупку российского ядерного топлива. Остальная сумма — 110,198 миллиона долларов — была потрачена на закупку ядерного топлива у Швеции.
Основным поставщиком ядерного топлива на Украину является Россия, вместе с тем Киев ведет политику диверсификации.
Ранее замминистра энергетики Наталья Бойко заявляла, что Украина и Китай намерены наладить совместное производство ядерного топлива для нужд украинских АЭС.
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