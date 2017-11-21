Как не уколоться о «геополитический треугольник»

Россия, США, Китай – именно так сегодня выглядит «Геополитический треугольник», в рамках которого решается судьба мировой политики.

У каждого «угла» здесь свои цели и свои интересы.

Начнем с Соединенных Штатов. Их задача сохранить свое доминирование в мире, которое основано на монополии в производстве мировой резервной валюты доллара. Создание любого неподконтрольного им эмиссионного центра смертельно опасно для США.

(К слову – евро США контролируют, а потому Европа и не есть центр силы, а пока лишь вассал и «приложение» к Вашингтону.)

Юань, который уже по акту становится мировой резервной валютой угроза и вызов для Штатов. При этом Китай и США тесно связаны друг с другом экономически, что отнюдь не отменяет их соперничества, лишь нарастающего год от года.

Задача Соединенных Штатов избегать прямого военного столкновения с Китаем, создавать ему максимум проблем в мире (и внутри Китая!), а в перспективе постараться либо осуществить госпереворот в Поднебесной, либо столкнуть её в войне с кем – либо. При этом оставаясь в стороне.

Задача Китая наращивать свою экономическую и военную мощь, теснить Штаты, всячески уклоняясь от прямого военного столкновения не только с американцами, но вообще с кем бы то ни было. Любая война — дорогое и опасное «удовольствие». Активно развиваясь в сегодняшнем мире, Китай заинтересован в продолжении своего роста. Спешить некуда – с каждым годом он крепнет, а его конкуренты ослабляются.

Но есть у Китая одно уязвимое место – необходимость иметь доступ к природным ресурсам. Именно этот факт становится ключевым в китайской внешней политике и во-многом определяет расположение Пекина к Москве. Получать ресурсы, покупать их, имея гарантии их стабильных поставок – вот, что сегодня нужно китайским товарищам.

Задача России в этом «геополитическом треугольнике» сохранять определенную дистанцию с двумя другими «углами». Чтобы не уколоться и сохранить суверенность. США хотят нашими руками повоевать с Китаем, Китай хотел бы настолько «гарантировать» себе лояльность Москвы не давая ничего конкретного взамен, что это может лишить нас свободы маневра не принеся никакой равнозначной замены.

Ни США, Ни Китай не являются союзниками России. У нас нет договоров, согласно которым эти страны были бы обязаны защищать или помогать нам как-то иначе в случае войны с третьими странами. Мы просто торгуем, не более того. Прямой вопрос – можем ли мы статья полновесными союзниками с Вашингтоном или Пекином имеет отрицательный ответ. Это не нужно ни тому, ни другому. Брать на себя обязательства не хотят даже в обычной человеческой жизни, а уже государства делают это лишь в случае самой крайней нужды.

Таким образом, соперничество Китая и США, которые не могут договориться друг с другом в принципе, поделить мир между собой, дает нам окно возможностей. Но при одном условии – если мы будем наращивать свою экономическую мощь, отказавшись быть сырьевым придатком чьей-либо экономики. Невозможность же «союза» США и Китая объясняется не только образом мыслей англосаксов, которым «и целого мира мало», но простой логикой истории. Если Китай растет и теснит Штаты, он будет это делать и дальше и все сильнее, просто в силу объективных причин, даже если бы в Пекине этого и не хотели. При этом «в кармане» у США есть «запасной» Китай, под названием Тайвань. Очевидно, что воссоединение китайского народа в рамках одного государства седлало бы его ещё сильнее и могущественнее. Значит, Штаты добровольно ни за что на это не пойдут. Вот вам и повод для конфронтации, причем вечный. Мешать Пекину «воссоединяться» с Тайванем – иметь постоянный повод и причину для напряженности. Не мешать китайцам стать едиными – в перспективе, причем очень скорой, получишь уже не равного конкурента (как сегодня), а сверхмощного. Который став единым, начнет двигаться дальше и разговаривать с США совсем иным языком.

Поэтому, как ни крути, а выходом для США, практически единственным, становится втягивание Китая в войну. О том, что «Война России с Китаем – это решение всех проблем сегодняшнего Западного мира одним ударом», я писал уже шесть лет назад. Как весьма прагматичные ребята, англосаксы готовят и запасной вариант. Конечно лучше, чтобы война Китая была с русскими, но вполне сгодится и война с Индией.

Подведем итог:

1. В сегодняшней международной обстановке, которая характеризуется все возрастающим соперничеством США и Китая, Россия должна занимать суверенную позицию.

2. Дружественные отношения с Китаем для нас более перспективны и важны, так как США будут постоянно пытаться спровоцировать конфликт между нами. Причем провокации пойдут с двух сторон: нас будут пугать китайцами, а китайцам будут предлагать «взять» Сибирь и Дальний Восток с их ресурсами, обещая, что «цивилизованный мир» всего этого не заметит.

3. По настоящему дружественных отношений с США не может быть в принципе, так как эти парни на равных дружить просто не умеют и не хотят.

4. Усиление нашей экономики, постепенное наращивание нашего международного веса, даст нам в перспективе возможность стать в этом треугольнике «углом» уже на совершенно равных условиях.

5. Мы не должны быть против кого-то, мы должны быть за. В первую очередь за Россию, во-вторую – за хорошие торговые отношения на условиях взаимного уважения. На сегодняшний день Китай проявляет к нам уважение (хотя и здесь нет предела совершенству!), США в уважении отказывают.

6. Чрезмерное сближение с Китаем, слияние с ним России совершенно не нужно. Пусть у них будет своя цивилизация, у нас своя. У Запад ещё одна. Мы не против. Любые попытки сделать из нас «их» нам совершенно ни к чему.

7. Вся политика России должна выстраиваться не на принципах общности (мы и вы демократы, мы и вы коммунисты, мы и вы белые и т.д.), а на принципе выгоды альянса или конкретного действия для России.

Руководствуясь такими принципами, мы никогда не уколемся о «геополитический треугольник»

Источник: nstarikov.ru