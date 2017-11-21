Немецкий вермахт оставил о себе недобрую память.



Как бы ни открещивались его ветераны от многочисленных военных преступлений, были они не только солдатами, но и карателями.



Но имя этого солдата вермахта в Сербии произносится с уважением.



О нем был снят фильм, его имя – на страницах сербского учебника истории.

В июле 1941 года в Сербии в районе села Вишевец был разгромлен партизанский отряд. После тяжелого боя была проведена зачистка, в ходе которой были арестованы 16 местных жителей, подозреваемых в поддержке и сочувствии партизанам.



Военный суд был скорым, приговор его был предсказуем: все 16 были приговорены к расстрелу. Для приведения приговора в исполнение был выделен взвод из состава 714-й пехотной дивизии.



Осужденным завязали глаза и поставили к стогу сена. Солдаты стали против них и взяли винтовки на изготовку. Еще мгновение – и прозвучит команда «Feuer!», после которой 16 человек пополнят бесконечный список жертв Второй мировой войны.



Но один из солдат опустил винтовку. Он подошел к офицеру и заявил, что не будет стрелять: он солдат, а не палач. Офицер напомнил солдату о присяге и поставил его перед выбором: или солдат возвращается в строй и вместе с другими выполнит приказ, или он встанет у стога вместе с осужденными. Несколько мгновений, и решение принято.



Солдат положил винтовку на землю, направился к приговоренными к смерти сербам и встал рядом с ними.



Имя этого солдата – Йозеф Шульц.

Долгое время сам факт отказа Йозефа Шульца от участия в расстреле мирных жителей и его последующей казни подвергался сомнению. Утверждалось, что вся эта история – коммунистическая пропаганда. Семья Шульца получила официальное извещение, что ефрейтор Йозеф Шульц отдал свою жизнь за фюрера и рейх в бою с «бандитами» Тито. Но командир 714-й дивизии Фридрих Шталь в своем дневнике подробно описал этот инцидент.



Были даже найдены фотографии, сделанные одним из участников расстрельной команды. На одной из них Йозеф Шульц, без оружия и без шлема направляется к стогу сена, чтобы встать среди расстреливаемых.



Точку в споре поставила проведенная в 1947 году эксгумация останков погибших. Среди 17-и захороненных один был в форме войск вермахта. Йозеф Шульц все-таки не погиб в бою, а был расстрелян.



Командование дивизии решило скрыть позорный факт невыполнения солдатом приказа, и командир роты обер-лейтенант Голлуб направил матери Шульца в Вупперталь извещение о героической гибели ее сына в бою.

Сохранилось фото, сделанное одним из расстрельщиков: Солдат Вермахта идет к сербам

В биографии ефрейтора Йозефа Шульца нет ничего героического. Его отец погиб в Первую мировую, Йозеф остался старшим в семье и рано начал трудовую деятельность. Ремесленное училище, работа оформителем витрин.



По воспоминаниям его брата, Йозеф не был ни вспыльчивым, ни безрассудным, ни агрессивным, а скорее мягким и сентиментальным.



Никогда не занимался политикой, не был ни коммунистом, ни социал-демократом.

Готов был служить родине и фюреру. На момент смерти ему было 32 года, человек с уже вполне сформировавшимся мировоззрением.



Он прекрасно знал, как наказывается в военное время солдат, отказавшийся выполнить приказ.



Почему он просто не выстрелил в воздух? Ведь никто не узнал бы, что его пуля пролетела мимо. Но тогда в глазах всех других он стал бы убийцей и остался бы им навсегда.



В отличие от многих, ни присяга, ни воинский долг, не могли стать для него оправданием. Вполне осознанно он принял решение умереть с чистыми руками и именем.

В Сербии на месте трагедии стоит памятник погибшим. На монументе закреплена табличка с именами и фамилиями расстрелянных. 17 фамилий: 16 – сербских и 1 – немецкая.

Советский кинорежиссер М. Ромм сказал: «Нужно иметь немалое мужество, чтобы отдать жизнь за свою Родину.



Но иногда не меньшее мужество нужно иметь, чтобы сказать «нет», когда все кругом говорят «да», чтобы остаться человеком, когда все кругом перестали быть людьми.



Все-таки были в Германии люди, которые говорили фашизму «нет». Да, таких людей было мало. Но они были».

Памятник расстрелянным





Klim Podkova