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USS Benfold протаранил японский буксир

00:16. 19 ноября 2017 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал:


Адмирала Окойна погнали https://colonelcassad.livejournal.com/3632232.html, расследование выявившее халатность моряков провели https://colonelcassad.livejournal.com/3785925.html, но толку пока нет. Очередное, столкновение американского боевого корабля с коммерческим судном. На сей раз USS Benfold (опять эсминец класса "Арли Берк") столкнулся в японских территориальных водах с японским буксиром. На этот раз обошлось без жертв (на буксире также обошлось без жертв), эсминец получил легкие повреждения. Японский буксир потерял управление и начал "дрейфовать на эсминец", команда которого по каким-то причинам не успела среагировать.

Это уже пятое столкновение крупного боевого корабля ВМС США с гражданскими судами за год. Всего в 2017 году в результате этих столкновений погибло 17 моряков.По итогам очередного косяка начато очередное расследование, видимо проблема не только и не столько в адмирале Окойне, который стал козлом отпущения за предшествующие инциденты. В виде исключения, на этот раз китайских хакеров в коварных провокациях против американского флота не обвиняли, хотя на фоне хакерской истерии, не удивлюсь, если и здесь Китай приплетут. С ноября на 7-м флоте США идет проверка базовых навыков моряков и их способности выполнять базовые должностные обязанности, а также их способности действовать в нештатной ситуации.

PS. И маленькая ремарка – когда российский "Лиман" столкнулся с турецким транспортом, это либеральной общественностью подавалась как вопиющая неготовность и не профессионализм отечественных моряков. Что примечательно, как правило про аналогичные инциденты на флоте США, они почему то помалкивают, хотя таких случаев уже было не 1 или 2. Такое раздолье для выводов, но…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: США, флот, Япония
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