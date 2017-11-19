Первый телефон был изготовлен 1400 лет назад

Перуанский телефон был изготовлен 1200-1400 лет назад. Это изобретение поражает практически всех, кто слышит о нём. Телефон был обнаружен в руинах города Чан-Чан, Перу. Это устройство ― самый ранний прототип телефона, найденный в западном полушарии.

1200-летний телефон был создан народом чиму, населявшим долину Рио-Моче на севере Перу. Он был создан в обществе, которое не имело письменности. Найден только один экземпляр.



Человек в одеянии вождя или жреца посреди руин Чан-Чан, Перу.

Древний «телефон» напоминает примитивное устройство для передачи речи наподобие «телефона влюблённых», который был создан несколько сотен лет назад, но обрёл настоящую популярность в XIX веке. Обычно его делали из двух соединённых консервных банок. В то время он считался новинкой.

Древнее устройство чиму состоит из двух тыкв-горлянок, соединённых между собой шнуром. Тыквы, каждая длиной 8,9 сантиметра, обмазаны резиной и выполняют роль передатчиков и приёмников звука. В основании каждой горлянки есть мембраны из кожи. 22,8-метровая линия, соединяющая обе горлянки, сделана из хлопчатобумажного шнура.

Первые эксперименты по созданию телефонов были начаты в 1833 году. Таким образом, чиму опередили западное общество на тысячу лет.

Горлянки слишком хрупкие, чтобы телефон можно было протестировать, но учёные смогли проанализировать, как он работал. Главной загадкой остаётся назначение этого древнего телефона.

Чиму — общество со строгой иерархией, поэтому обладать таким ценным инструментом могла только элита, то есть жрецы, считает Матос.

Телефон с магической для людей того времени способностью передавать голос на расстояние служил «инструментом для общения высокопоставленных лиц», — говорит Матос.

Он мог использоваться для общения между ассистентами и их начальниками через комнату или приёмную. Таким образом, контакт лицом к лицу не требовался, что обеспечивало безопасность руководителя и подчёркивало его высокий статус.

Как и многие древние изобретения, он также мог использоваться, чтобы удивить верующих. Голоса, исходящие из предмета в руке, поражали простой народ и заставляли верить жрецам. А некоторые считают, что горлянки со шнуром были всего лишь детской игрушкой.

Артефакт принадлежал барону Вальраму фон Шёлеру, прусскому аристократу, искателю приключений, вроде Индианы Джонса. Он участвовал во многих раскопках в Перу в 30-е годы. Скорее всего, артефакт был выкопан лично бароном посреди руин Чан-Чан.

Он распределил свою коллекцию находок между разными музеями, и артефакт попал в хранилище Национального музея индейцев в Мэрилэнде. Там он хранился в надлежащих условиях при необходимой температуре как одно из самых больших сокровищ музея.

Чиму: развитая культура

Антрополог и археолог Матос, специализирующийся на изучении центральных Анд, объяснил: «Чиму были развитым и изобретательным народом». Это было продвинутое в инженерном отношении общество. Это видно по их гидравлической ирригационной системе, изделиям из металла и другим артефактам.

Удивительные конструкции в Чан-Чан, столице чиму.

Чиму населяли царство Чимор, столицей страны был прекрасный город Чан-Чан (что переводится как Солнце-Солнце). В городе был расположен колоссальный комплекс, построенный из глинобитных кирпичей, крупнейший в мире. Это был самый большой индейский город в Южной Америке. Площадь Чан-Чан составляла почти 20 квадратных километров. В 1200 году его население достигло 100 000 жителей.

Весь город был построен из глины, высушенной на солнце. Здания были украшены множеством скульптур, рельефов и орнаментов. Чиму достигли своего расцвета примерно к 900 году, но были завоёваны инками примерно в 1470 году.

Телефон чиму и многие другие удивительные древние технологии напоминают нам, что древние народы были способны к удивительным изобретениям задолго до того, как их придумало наше «продвинутое» современное общество.