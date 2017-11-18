Собибор. Предательство памяти

Собибор – это немецкий концлагерь в Польше, в котором содержались исключительно евреи. Лагерь был небольшой и именно здесь 14 октября 1943 года произошло единственное успешное из восстаний в нацистских лагерях смерти.

Его возглавил советский офицер Александр Печерский. В итоге части узников удалось вырваться на свободу и, несмотря на развернутую нацистами охоту, убежать и уцелеть. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания (по другим данным 47 участников).

Про Собибор был снят неплохой голливудский фильм, сейчас готовится работа с Хабенским в главной роли.

Предлагаю вашему вниманию программу телеканала «Звезда», рассказывающую о том, как сегодня в Польше предается память узников Собибора, куда меня пригласили в качестве одного из экспертов.

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Фрагменты из фильма с моим участием:

Источник: nstarikov.ru