Собибор. Предательство памяти
Собибор – это немецкий концлагерь в Польше, в котором содержались исключительно евреи. Лагерь был небольшой и именно здесь 14 октября 1943 года произошло единственное успешное из восстаний в нацистских лагерях смерти.
Его возглавил советский офицер Александр Печерский. В итоге части узников удалось вырваться на свободу и, несмотря на развернутую нацистами охоту, убежать и уцелеть. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания (по другим данным 47 участников).
Про Собибор был снят неплохой голливудский фильм, сейчас готовится работа с Хабенским в главной роли.
Предлагаю вашему вниманию программу телеканала «Звезда», рассказывающую о том, как сегодня в Польше предается память узников Собибора, куда меня пригласили в качестве одного из экспертов.
Фрагменты из фильма с моим участием:
Источник: nstarikov.ru