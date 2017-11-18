Сандра Рулофс-Саакашвили – крупнейший в Европе поставщик донорских органов

А это так. Мадам Сандра Рулофс-Саакашвили – черный трансплантолог. Монополист на рынке.А знаете ли вы, что её фонд SOCO – (www.soco.ge – неправительственная благотворительная организация, оказывающая помощь детям, беженцам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям занимается вопросами усыновления) и в настоящее время,- крупнейший в мире “поставщик” голубоглазых украинских детей с белой кожей. Всем желающим усыновить. А это так.А знаете ли вы, что фонд родителей мадам Рулофс – крупнейший в мире фонд, занимающийся исследованиями в области биологического оружия, производства рекомбинантных вирусов и прочие “веселые” пустячки? А это так.И именно поэтому мадам Рулофс вышла замуж и привела к власти мужа Мишико. Ведь в Сухуми (Грузия) была расположена крупнейшая с Советском Союзе лаборатория по исследованию вирусов и пандемий. На базе обезьянника.Как известно, ранее ее муж, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас занят украинским майданом за денежки США…P.S. Видите эти обое грузинщ-нидерландские супруги очень любят украинцев и их детей …

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com