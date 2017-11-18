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Сандра Рулофс-Саакашвили – крупнейший в Европе поставщик донорских органов

14:28. 18 ноября 2017 Просмотров - 589 3 коммент. Опубликовал:


Можете ли вы предположить, что эта милая дама – крупнейший в Европе поставщик донорских органов, изъятых у белых людей?

А это так. Мадам Сандра Рулофс-Саакашвили – черный трансплантолог. Монополист на рынке.

А знаете ли вы, что её фонд SOCO – (www.soco.ge – неправительственная благотворительная организация, оказывающая помощь детям, беженцам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям занимается вопросами усыновления) и в настоящее время,- крупнейший в мире “поставщик” голубоглазых украинских детей с белой кожей. Всем желающим усыновить. А это так.


А знаете ли вы, что фонд родителей мадам Рулофс – крупнейший в мире фонд, занимающийся исследованиями в области биологического оружия, производства рекомбинантных вирусов и прочие “веселые” пустячки? А это так.

И именно поэтому мадам Рулофс вышла замуж и привела к власти мужа Мишико. Ведь в Сухуми (Грузия) была расположена крупнейшая с Советском Союзе лаборатория по исследованию вирусов и пандемий. На базе обезьянника.

Как известно, ранее ее муж, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас занят украинским майданом за денежки США…

P.S. Видите эти обое грузинщ-нидерландские супруги очень любят украинцев и их детей …

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: органы человека, Саакашвили, трансплантация
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3 коммент.»

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    Ursus 18 ноября 2017 в 14:46 Ссылка Пометить
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    Интересный дискурс. Какие же там злодеи. Но еще интересней другая тема. В РФ вообще нет черной транспланталогии, только белая. Все граждане доноры по умолчанию.

    Закон о трансплантации органов и тканей человека в РФ основан на презумпции согласия, то есть если человек заранее не отказался от посмертного донорства, то автоматически попадает в категорию “согласных”.

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    Ursus 18 ноября 2017 в 14:59 Ссылка Пометить
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    Кстати, озвучу одну вещь. В крупнейших больницах Мск численность сотрудников “донорских центров” сопоставима с их профильными отделениями. До 70 человек. И они не простаивают.

    Для справки, в донорских центрах ничего не пришивают, только отрезают.

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    Андрей 7 18 ноября 2017 в 16:28 Ссылка Пометить
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    Я и гутарил в ранних постах, что хомо с исключительно арийской внешностью может в себе нести сатанинскую сущность. Сатанисты научились встраиваться в арийскую генетику

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