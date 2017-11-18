Маму-генету закидали камнями, а малыши остались… Добрые дети отнесли их к пастору, а он – к зоозащитникам, где крошек ждала… да, мама!

Дети временами бывают очень жестоки. Сложно понять, о чем думали малыши, когда закидывали камнями несчастную мать маленьких генет! Пытаясь спастись, она убежала, оставив своих детенышей одних под упавшим деревом в Хоэдспруите (Южная Африка).Напуганное животное так и не вернулось, а маленькие генеты так и остались затерянными где-то в траве. К счастью, их нашли другие, более милосердные дети, которые и сообщили о них местномупастырюПастырь знал куда нужно обращаться за помощью, поэтому позвонил в некоммерческую организацию по спасению диких животных под названием Daktari Bush School and Wildlife Orphanage.Соучредители организации, Иэн и Мишель Меррифилд, быстро приехали и забрали этих прекрасных малышей к себе. Но они уж очень сильно опасались за здоровье этих крох: “А смогут ли они выжить без матери?”.Маленьким генетам было всего около 2 недель от роду. Люди сразу же закутали малышей в теплые одеяла, а потом положили их к трем собакам в офисе в надежде, что те помогут маленьким согретьсяБелоснежная собачка по кличке Кэнди, казалось, особенно сильно переживала за малышей-генет. Возможно, они почувствовали искреннюю заботу, поэтому именно к Кэнди детеныши прижимались больше всего.Они даже пытались найти у нее молоко! Сотрудники организации тогда не восприняли это всерьезКэнди раньше уже была матерью, она отлично помнила всю радость пребывания рядом с чудесными малышами, их потребность в ней и точно так же ее потребность в них…Дети собаки уже давно выросли, поэтому Меррифилды были просто ошарашены, когда узнали, что у Кэнди появилось молоко!“Собака почувствовала сильную эмоциональную связь с малышами, и это вызвало гормональный всплеск”, – так специалисты объясняют появление в теле животного окситоцина – гормона, который и провоцирует появление молока$IMAGE6$Генет назвали Масвик, Сакка и Чоучоу. Кэнди души в них не чаяла и постоянно кормила молоком. Но люди понимали, что деткам нужно молоко именно от генеты.“В молоке собаки недостаточно кальция, – объясняет Иэн, – и мы должны были добавлять кальций в молоко через шприц”.А тем временем, собака все больше и больше привязывалась к детенышам. Она действительно начала считать себя настоящей матерью этих крох!“Кэнди очень ревновала животных к людям, которые приближались к генетам, исключая Мишель и меня”Вот что значит сила любви! Эта удивительная собака выходила малышей, и именно благодаря ей позже Масвика и Сакка выпустили на свободу – здоровыми и готовыми ко взрослой дикой жизни!А вот Чоучоу не захотела покидать свой новый дом, поэтому она осталась жить в организации.Сейчас уже “дети” Кэнди совсем взрослые. И даже с Чоучоу не удается проводить очень много времени: она – ночное животное, а собака не может спать днем.Но при малейшей возможности они стараются увидеться друг с другом и побыть вместе, как в старые добрые времена…)

Источник: nashaplaneta.su