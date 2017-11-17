Сводки от ополчения Новороссии 17 ноября 2017

Украинские военные сегодня вечером обстреляли поселки на западе Донецка. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Сегодня в 20:25 ВСУ открыли огонь с направления Марьинки по западным окраинам поселка Александровка с использованием минометов калибрами 82 и 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, — сказал Якубов. — В 21:30 противник продолжил обстрел поселка Трудовские Петровского района Донецка».

Сообщается, что под огонь вражеских подразделений попал и посёлок Старомихайловка. Всего с позиций украинской армии было выпущено 23 мины. Применялись вооружение БМП, гранатомёты и стрелковое оружие.

Читайте также: «Вереница скорых»: В киевский военный госпиталь привезли тяжелораненых «всушников» (ФОТО)