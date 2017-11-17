Письмо. ММЗ «Авангард». Увольнение по Шварцу

Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Ведь тогда он сам не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить прекраснейшие отношения.

(Е. Шварц «Тень» Сказка в 3-х действиях)

20.11.2017 г, в Головинском суде г. Москвы, в 14:45, каб. 401 ф/с Жилкина Т. Г., состоится судебное заседание по делу М-4637/2017. В открытом слушании будет рассматриваться иск о восстановлении на работе директора ММЗ «Авангард» А.Мухаметова к ММЗ «Авангард»

25.09.2017 г в большинстве СМИ прошли сообщения об увольнении директора ММЗ «Авангард» А.Мухаметова с формулировкой «за утрату доверия и причинение репутационного вреда АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» за невыполнение договора с дочкой «Роснефти» на поставку гражданской продукции.

Как уже сообщалось ранее («Ракета С-400 не полетит. Ракеты С-500 не будет…»ч.ч. 1 и2.), произошла незаконная смена руководства и практически захват АО «ММЗ» АВАНГАРД» коммерсантами из АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», в состав которого и входит завод. 25.09.2017 в период первого дня отпуска генерального директора АО «ММЗ АВАНГАРД» А.Мухаметова, без его уведомления проведено заседание Совета директоров завода, на котором он был отстранен от должности, на должность ген. директора завода назначен Ведров А.- зам. генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей», включенный Улюкаевым в состав Совета по внешнеэкономической деятельности при Минэкономразвития России и являющийся учредителем ООО «Модерам» (39,99%), специализирующейся на пошиве спецодежды (в том числе формы «Ратник»), одним из учредителей которого является иностранное предприятие «Malton Holding Invest» (50,01%).

Ситуация описана очень подробно во всех трех статьях размещенных на моей странице

https://vk.com/id449649574?w=wall449649574_23/all https://vk.com/id449649574?w=wall449649574_2/all https://vk.com/id449649574?w=wall449649574_12/all

Для справки: В настоящее время АО «ММЗ «Авангард» является единственным в РФ предприятием по изготовлению зенитных управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов С-300, С-400. В числе прочих предприятий входит в состав ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Из трех бывших советских предприятий по изготовлению ЗУР: Жулянский завод (Украина), Северный (г.Санкт-Петербург), «ММЗ«Авангард» (г.Москва) – в настоящее время функционирует только последний и является единственным в мире изготовителем указанной продукции. За последние два года, задание Гособоронзаказа (ГОЗ), несмотря на увеличение, было выполнено в полном объеме и с надлежащим качеством.

По технико-экономическим показателям деятельность «ММЗ «Авангард» за 2016 и 2017 годы является безупречной (до 25.09.17г. ген.дир. Мухаметов). Среди прочих успехов, достигнутых заводом за последние два года, без какой-либо посторонней помощи, в том числе Концерна, «ММЗ «Авангард» открыл новое производство – литейный цех по магниевому литью. Ранее монополистом в этой сфере был один из подмосковных заводов, часть территории которого пошла под коммерческую застройку.

Нашему государству «ММЗ «Авангард» приносило значительную прибыль, в том числе поднимало престиж страны, а продукция пользовалась на международном рынке вооружения большим спросом, о чем свидетельствуют подписанные контракты по линии ВТС Китаем, Индией, Турцией и другими странами на многомиллиардные суммы и запросы о сотрудничестве.

Елена Петрова