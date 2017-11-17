Маннергейм. Перезагрузка
22:45. 17 ноября 2017 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал: brahman
"Российские вести" сообщают, что готовится очередная провокация с Маннергеймом.
По сведениям источников «РВ» в РВИО, 6 декабря в день столетия независимости Суоми в Петербурге вновь, уже в третий раз, установят доску союзнику Гитлера Карлу Маннергейму. Данное решение принято в целях улучшения российско-финляндских отношений.
Обелить имидж Маннергейма в российском обществе поручено Министерству обороны, которое реализует это задание через подведомственное радио «Красная звезда». На радио не нашли ничего лучше, чем зачитывать в прайм – тайм отрывки из вышедшей в серии ЖЗЛ книги Леонида Власова «Маннергейм».
Памятную доску Маннергейма пытались уже поставить в 2015 году, потом всё-таки установили в 2016-м году, при чём церемония её открытия запомнилась крестящимся на доску Маннергейма Владимиром Чуровым. Однако, по требованию общественности доска Маннергейму была демонтирована. Напомним, что финские войска во время Великой Отечественной держали блокаду Ленинграда. Подпись Маннергейма стоит и под приказом об организации концлагерей в Карелии.
http://rosvesty.ru/2197/upravlenie/10783-v-peterburge-6-dekabrya-vnov-ustanovyat-dosku-soyuzniku-gitlera-mannergeymu/ – цинк
PS. Бегло погуглил. На официальных источниках на эту тему молчат. Никаких громких анонсов установки доски нет.
Так что нельзя исключать, что это просто наброс со стороны "Российских вестей" на жаренную тему + попытка пристегнуть к ней МО РФ, которое в прошлый раз всячески уклонялось от участия в этом блудняке.
Но если газета не врет и такие планы есть…боюсь накал "дружбы с Финляндией" многократно превысит прошлогоднюю историю с доской.
Источник: colonelcassad.livejournal.com