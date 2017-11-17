Маннергейм. Перезагрузка

"Российские вести" сообщают, что готовится очередная провокация с Маннергеймом.PS. Бегло погуглил. На официальных источниках на эту тему молчат. Никаких громких анонсов установки доски нет.Так что нельзя исключать, что это просто наброс со стороны "Российских вестей" на жаренную тему + попытка пристегнуть к ней МО РФ, которое в прошлый раз всячески уклонялось от участия в этом блудняке.Но если газета не врет и такие планы есть…боюсь накал "дружбы с Финляндией" многократно превысит прошлогоднюю историю с доской.

Источник: colonelcassad.livejournal.com