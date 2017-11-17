Кудрин ошибся

Наделавшее шуму заявление председателя совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина о том, что у Пенсионного фонда якобы не осталось средств на выплату пособий, вызвало опровержения со стороны Пенсионный фонда и Правительства РФ.«У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет — это гарантия наших социальных выплат», — цитирует «Газета.ру» слов представителя ПФР.«Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть», — приводит «РИА Новости» заявление Ольги Голодец.Напомним, бывший министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что ПФР дефицитен без серьезных вливаний из федерального бюджета, из-за которых в России не хватает средств на инвестиции в развитие страны. Он сообщил, что у правительства нет денег на выплату пенсий, в связи с чем требуется пойти на ряд жестких мер, в том числе на повышение пенсионного возраста. Это одна из основных идей возглавляемого Алексеем Кудриным ЦСР.Бюджет на следующий период действительно предусматривает все выплаты, и деньги для этого зарезервированы, признает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. При этом, как говорят специалисты пенсионной сферы, повышение пенсионного возраста даст улучшение ситуации с наполнением ПФР всего на несколько лет, после чего проблемы вырастут на порядок. Увеличение пенсионного возраста — это не только снижение объема выплат конкретным пенсионерам при выходе на пенсию сейчас, но и рост объема выплат пенсионерам, которые из-за увеличения стажа повысят свои пенсионные права.Платить им надо будет ощутимо больше, то есть компенсация очень быстро станет незаметной. Также актуален вопрос, что делать с людьми, которые в силу возраста не могут полноценно работать. Социальные выплаты и программы переобучения обойдутся бюджету «в копеечку». Не стоит забывать, отмечает эксперт, что Россия — северная страна, поэтому пенсионные системы из стран с мягким климатом нам не подходят от слова совсем.Но, уверен директор развития агентской сети УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский, к сожалению, ситуация с наполнением бюджета ПФР в течение нескольких лет существенно ухудшится. Количество пенсионеров постоянно растет, а их полного замещения не происходит: около 700 тысяч новых пенсионеров в год выходит на пенсию сверх того количества молодежи, которое выходят на работу. Решить проблему можно с помощью комплекса изменений, как это государство и делает, но некоторые моменты пока слишком сложно осуществить на практике.Часть граждан, которые не хотят платить взносы, из системы постепенно будет убрана, а те, кто этого делать не может, будут получать выплаты не из ПФР. Стаж, который необходим для назначения пенсии, постепенно увеличивается до 15 лет. Время, которое совершается выплата пенсионерам и которое используется для расчетов, также постепенно увеличивается.Новые коэффициенты — баллы перевели «живые» рубли в некую виртуальную валюту, стоимость которой правительство может ежегодно менять, отмечает эксперт. Совершенствование налогового администрирования постепенно приводит к увеличению поступлений в систему. Создание накопительного компонента в той форме, при которой платят работодатели за своих работников, с перекладыванием ответственности с плеч государства на бизнес, а за индексации пенсий — на управляющие компании ПФР и негосударственных пенсионных фондов, уже экономит около 400 млрд руб. в год. При его полноценной работе это станет существенной помощью бюджету. Хотя пока победили сиюминутные потребности и накопительный компонент его заморозили.Создание ИПК (добровольно-принудительное пенсионное страхование за счет самих работников) — это попытка реанимации накопительного компонента, но очень слабая и неэффективная (как из-за несвоевременности, так и отсутствия инфраструктуры), рассказывает Сергей Звенигородский. Подавляющая часть населения физически не сможет в ней участвовать так, чтобы что-то накопить, даже если их обязать платить (к примеру, бюджетников).И наконец, самая трудная проблема — поднять количество рабочих мест и стоимость оплаты труда, с учетом того противоречия, что поднятие стоимости оплаты труда формально ведет к снижению эффективности производства.

Источник: nashaplaneta.su