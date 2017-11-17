Акции «голый покупатель» — в чём подвох?

Сначала в Европе, а теперь уже и в России стали популярными «голые акции», когда покупателям предлагают прийти голым в магазин и получить скидку или даже товар бесплатно.

Например, среди хорошо известных историй можно взять немецкий супермаркет Priss, что в городе Зюдерлюгум, где первым 100 покупателям разрешалось набрать товара на 270 евро. Реально пришло около 250 человек, поэтому большинство осталось без халявы. Магазин одежды Desigual во Франции предлагал прийти в нижнем белье и получить две бесплатные вещи. В России это была Евросеть — голые покупатели получали бесплатные сотовые телефоны. Тату-салон в Перми предлагал девушкам сфотографироваться голыми рядом с достопримечательностью города, за что им сделают бесплатную татуировку. Я не вижу смысла перечислять и смаковать подобные акции, их десятки (не исключаю, впрочем, что некоторые новости по этому поводу были фейковыми), это не цель данной публикации.

Я вот было вообразил, что вскоре появятся акции, когда людям предложат не просто появиться голыми, но и делать более «интересные» вещи, чтобы получить скидку или товар бесплатно, но оказалось, что… в общем, ищите сами, я не буду это рекламировать.

Можно по-разному относиться к подобным акциям. Можно считать это примером идиотизма, а можно назвать гениальным ходом (ведь это рабочий способ привлечения внимания), можно сказать, что мир докатился «до точки» (хотя на самом деле ещё нет). А можно подумать чуть глубже над проблемой. Этим и займёмся. Но именно «чуть», глубже, а не полностью.

При поверхностном или < ![CDATA[ ]]> прямолинейном< ![CDATA[]]> взгляде на вещи можно подумать, будто подобные акции устраиваются по следующим причинам:

На группу голых людей придут посмотреть люди одетые, которых будет гораздо больше, по-видимому, эти одетые люди как раз и являются целью акции – именно они потенциально способны купить больше всего в этом же магазине. Сами голые участники акции получат порцию воспоминаний и некую «психологическую связь» с этим местом, поэтому чтобы освежить воспоминания от необычного приключения многие из них захотят прийти снова. Необычность конкурса позволит привлечь внимание среднестатистических обывателей, которым очень интересны подобные развлекательные вещи, как раз находящиеся на том уровне сложности, который им вполне доступен и понятен. Подобно вирусной рекламе новость о такой акции будет распространяться по городу и даже за его окрестностями, привлекая всё больше и больше людей к знаменитому месту.

В общем-то говоря, цели здесь точно такие же, как у всех подобных акций – перехитрить покупателя и заставить его купить больше, чем он хотел, или просто купить что-то, даже если не хотел. Обратить на себя повышенное внимание и сделать что-то настолько необычное, что людям об этом захочется говорить снова и снова, распространяя информацию (при этом не важно, в хорошем или в плохом ключе – главное, чтобы информация пошла в массы, а там она найдёт свою цель).

Но всё ли так просто?

В теории управления ничего так просто не бывает. Шаг за шагом людей проверяют на то, насколько они восприимчивы к той или иной форме поведения. Если раньше, лет 70 назад, подобный нравственный эксперимент был немыслимым, то сейчас люди вполне себе охотно продают свою честь, потому что система ценностей явно сменилась на более распущенную, вседозволенную и по-западному свободную.

Подобные акции – это один из шагов по внедрению в общую культуру такой позиции по отношению к самому себе, при которой твоя личная жизнь перестаёт быть чем-то ценным, важным и особенным для тебя, когда она может быть продана за какие-то блага, когда ничего сокровенного в тебе или в твоей личной жизни уже нет, и всё можно вульгарно выставлять напоказ. Плохо это или хорошо, мы сейчас не обсуждаем, а думаем дальше.

Итак, постепенное смещение уровня дозволенного стирает грань между сокровенным и публичным, как будто выравнивая всех, делая одинаковыми и снижая общий уровень нравственности. Если «уровниловка» в общих вещах работает вполне успешно (система образования играет здесь одну из первых ролей), то в личное пространство людей доступ весьма сильно ограничен. Все прекрасно знают, что человека можно сломить снаружи, но сломить его изнутри очень трудно. У людей есть внутренняя опора. Если войти во внутренний мир человека, то избавить его от этой опоры будет гораздо проще.

Так вот, подобные оголения и прочие варианты продажи своего личного шаг за шагом позволяют получить над людьми более сильный контроль. Сейчас это кому-то кажется непонятным, но уже через сравнительно небольшой срок мы увидим, как личности людей исчезают, а с ними исчезают и внутренние опоры как последний шанс противостоять глобальному контролю.

К чему ещё это постепенно может привести, думайте сами. Но вот стеклянные дома уже были описаны в одном известном антиутопическом произведении, а ощупывание пассажиров самолётов полностью «во всех местах» уже собирались ввести в некоторых аэропортах. Постепенно ощущение страха перед тотальным контролем над человеком перестанет его угнетать, так как у него не будет ничего такого, что нужно было бы скрывать. Ничего личного. А всё начинается с, казалось бы, безобидных акций.

Короче говоря, снижение нравственности подобными способами – это целенаправленный процесс, ставящий своей целью обнажить человека не только снаружи, но и изнутри, чтобы сломить его внутреннюю опору, то, что делает человека человеком.

Кто ещё хочет раздеться за халяву?