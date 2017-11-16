НАСТАВЛЕНИЯ ЖЕНАТОМУ МУЖЧИНЕ ОТ ДЕДОВ

1. Самый простой и важный совет: обращайся со своей женой хорошо, давая почувствовать, что ты ценишь её и уважаешь, а главная цель твоего пребывания рядом с ней – желание осчастливить.2. Помни, что жена любит, когда ты беседуешь с ней, делясь своими мыслями, идеями, советуешься. Прислушивайся к мнению жены.3. Не перекладывай ответственность на жену, прося её выполнить свои какие-то важные дела, и упрекая её в том, что она, дескать, отказывается тебе помогать в чем-то.4. Береги свой взор от чужих женщин, не вызывай в жене ревность, но и сам не ревнуй без оснований.5. Никогда не напоминай жене про её прошлые ошибки, особенно перед посторонними, а тем более во время ссоры. Помни: женское сердце – хрусталь, однажды треснув, оно уже никогда не станет блестеть, как раньше.6. Остерегайся плохих, неудачных шуток, особенно связанных с её внешностью, фигурой. Тем более не сравнивай жену с её подругами.7. Есть прекрасные жизненные примеры, когда мужья становились на правильный путь благодаря религиозным качествам жены, а потому – приобретай благие качества от своей жены.8. Жены, порой бывают не правы, расстраивая своих мужей. И если жена в чем-то провинится, то постарайся оставаться спокойным, найди ей оправдание и не ложись спать, будучи злым на неё, оставив её в одиночестве проливать слезы от раскаяния. Поверь – вернется сторицей!9. Никогда не забывай восхвалять жену за её заслуги. Помни: “Тот, кто не благодарит людей – не благодарит Бога”. А если жена ведет себя неправильно, то красивым наставлением исправь её.10. Старайся относиться к жене и выглядеть так, как ты желал бы, чтобы она относилась к тебе и приукрашивалась для тебя. И пусть чувствует жена, что ты ей доверяешь, и говори о том, как тебе бывает тяжело отлучаться от неё, как ты скучаешь по ней и по вашему дому. Пусть улыбка не сходит с лица, когда уходишь на работу. И постарайся не возвращаться домой с суровым лицом, нет, не потому, что она капризна, просто это заставит её тревожиться.11. К родителям и жене проявляй одинаковую любовь, соблюдай их права. А ещё посещай её родных, тем самым укрепляя с ними связь.12. Делай жене добрые наставления, не обращай внимания на некоторые недостатки жены, заменяя их достоинствами, которые ты непременно найдешь, если захочешь.13. Избегай дурных компаний, порой это служит распаду семьи. Лучше потрать это время на помощь жене по дому, выигрывают оба!14. Будь простым в общении со своей женой, шути с ней.И запомни: никогда не унижай свою жену. Поскольку каждое унижение непременно запечатлеется в ее сердце и разуме, и она в душе может этого и не простить тебе, прощая на словах. Не поноси жену или её родных и уж тем более никогда не бей по лицу. Муж, самоутверждающийся за счет слез жены, за счет её унижения, не мужчина.

Источник: nashaplaneta.su