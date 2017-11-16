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“На едину жену должен муж посягать, а иначе спасения ему не видать”

09:46. 16 ноября 2017 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:

01 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – «На едину жену должен муж посягать, а иначе спасения ему не видать». Полигамия и моногамия.

Автор-сказитель – Дарислав Стариков

В передаче Дарислав Стариков поведал о том, какой смысл наши Предки вкладывали в заповедь Сварога – «На едину жену должен муж посягать, а иначе спасения ему не видать» – и от каких ошибок она нас предостерегает. А также мы поговорили об отношении Предков к многожёнству, по каким устоям живут многожёнцы, и насколько многожёнство приемлемо в современном обществе.

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 01 ноября 2017 в 20 часов по Москве.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!


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Источник: www.youtube.com

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