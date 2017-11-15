Сводки от ополчения Новороссии 15 ноября 2017

Сводка за неделю (4-10 ноября) о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг».

На минувшей неделе количество обстрелов увеличилось как в ДНР, так и в ЛНР. Все началось 03.11.17, в пятницу. С 16 часов начались бои, а с 19 до 21 уже пошли артдуэли. Это когда наша артиллерия пытается уничтожить батареи ВСУ, обстреливающие жилые кварталы.

Такой накал и обмен артиллерийскими ударами был в декабре 2016 в районе Светлодарской дуги, потом в январе, во время обострения в районе ЯБП, а позже на южном фронте в феврале-марте. Все эти события были во время наступления ротно-батальонными группами при поддержке нескольких единиц техники. Чем закончилось, все помнят.

В этот раз бои и сильные обстрелы начались в предыдущие недели, после ротации, затем была неделя относительного затишья и на прошлой неделе снова обострение. Но никаких наступлений не было, даже силами взвода.

Некоторые читатели предположили, что это была ответка за сгоревший склад в районе поселка Опытное. Но, во-первых, в сводке я выложил видео, где местный житель снимает, как в светлое время суток стреляют «Грады» ВСУ. А склад загорелся в темное время суток.

05.11.17, в воскресенье, солнце село в 16:05, значит, темнеть начало примерно за полчаса раньше.

А на следующий день штаб «АТО» вообще заявил, что склад в поселке Опытное сгорел у сепаратистов. То есть, они даже не стали объяснять, что склад сожгли спецназ России или с БПЛА, как в предыдущих случаях. А попросту назвали свой сгоревший склад объектом сепаратистов.

Снайперская пара ВС ДНР

Наше же руководство дало достойный ответ и накрыло батареи ВСУ.

Наша разведка продолжает фиксировать снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины украинских военнослужащих, а также рост преступности по этим причинам в подразделениях ВСУ и НГУ.

Только за октябрь 2017 года количество суицидов, дезертирства и самовольного оставления частей среди военнослужащих ВСУ увеличилось на 30-45%, по сравнению с сентябрем!

Так, за октябрь месяц, только по подтвержденным нашей разведкой данным:

— самоубийств – 18 (36-й обр морской пехоты, 1039-й зрп, 72-й омбр, 1129-й зрп ВСУ);

— дезертирства (оставление позиций) – 68 (28-й омбр, 53-й омбр, 128-й огпбр, 59-й омпбр, 36-й обр морской пехоты);

— самовольного оставления частей – 201 (12-й омпб «Киев», 58-й омпб, 56-й омпб, 10-й огшбр, 72-й омбр, 59-й омпб).

В целом за октябрь месяц безвозвратные небоевые потери в зоне «АТО» составили 85 военнослужащих ВСУ. Из них 21% – суицид, а 75% произошли, когда жертвы были в состоянии алкогольного опьянения, 4% — по причинам ужасного состояния техники.

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ВСУ продолжают сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта:

— 120-мм минометов – 14 единиц;

— 122-мм САУ «Гвоздика» — 14 единиц;

— 152-мм САУ «Акация» — 12 единиц;

— РСЗО «Град» — 7 единиц.

Кроме того, отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения фиксируется и в отчетах миссии ОБСЕ:

— 85-мм противотанковых пушек Д-48 – 3 единицы;

— 100-мм противотанковых пушек «Рапира» — 38 единиц;

— 120- мм минометов – 27 единиц;

— 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 6 единиц;

— 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» — 23 единицы;

— 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» — 15 единиц.

Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.

04.11.17, суббота

Утром в ДНР было тихо.

14:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались перестрелки с применением к/к пулеметов, ВОГов, АГС и минометов.

14:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.

16.00 в районе Сокольники (ЛНР) украинский БМП-2 обстреливает наши позиции.

16:45 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов и АГС.

16:50 в районе Пришиб (ЛНР) обстрел наших позиций из минометов калибром 82-мм и 120-мм, также работает БМП-2.

18:50 севернее Горловки в районе Зайцево начались вечерние бои.

19:00 район Калиново (ЛНР) под сильным минометным обстрелом, работали минометы калибром 120 мм.

19:35 в районе Фрунзе (ЛНР) работает украинский танк.

19:55 в районе Лозовое (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и АГС.

20:15-20:55 в районе Калиново (ЛНР) снова минометный обстрел.

21:00 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82-мм.

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21:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои, применяется снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, минометы и техника.

22:00 на линии фронта Аэропорт — Спартак – ЯБП после перерыва возобновились бои и обстрелы.

23:11 севернее Горловки в районе Зайцево идут бои с перерывами, применяется стрелковое и минометы.

22:00 в районе Желобок (ЛНР) минометные обстрелы калибром 82-мм и120-мм.

22:00 в районе памятника Князю Игорю обстрел из АГС.

За сутки ВСУ обстреляли ДНР 60 раз.

На Донецком направлении противник применил минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. По прилегающим районам четырнадцати населенных пунктов выпущено: 5 танковых снарядов, 234 мины калибром 82-мм и 101 мина калибром 120-мм.

На Горловском направлении подразделения ВСУ обстреливали районы н.п. Зайцево, Гольмовский и Пантелеймоновка из гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении по прилегающим районам трех населенных пунктов также применялись гранатометы и стрелковое оружие.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 15 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, танк, АГС, СПГ, РПГ, БМП, к/к и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Долгое, Калиново, Сокольники, Калиновка, Пришиб, Фрунзе, Лозовое, Калиново Борщеватое, Желобок, п. Князю Игорю.

Комментарий начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова

Обстрел кустарными гранатами

Боец «Нельсон»

ВСУ массово используют болгарское оружие

05.11.17, воскресенье

Утром и днем в ДНР было тихо.

16:05 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались бои и сильные обстрелы.

16:40 «с направления Авдеевки ВСУ открыли огонь по территории ДНР из РСЗО «Град», было выпущено 120 реактивных снарядов, из них 40 в направлении Донецкого аэропорта и 80 в направлении н.п. Яковлевка», – сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел вели украинские военные преступники из недавно прибывшей по ротации 25-й овдбр ВСУ. Карателями применяются минометы и тяжелая артиллерия различных калибров.

Зафиксированы попадания в жилой сектор на территории Киевского района Донецка и района Донецкого аэропорта. По н.п. Спартак противник применил артиллерию 152-мм, выпустив более 20 снарядов.

По данным от местных жителей Авдеевки, на северо-западной окраине города выявлено шесть единиц самоходных артиллерийских установок, которые ведут огонь по территории ДНР.

17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм, РСЗО и техники. Противник продолжил обстрелы жилых районов города Донецка, пос. Спартак, Жабичево, Яковлевка, Веселое.

17:32 в районе н.п. Опытное, по данным от местных жителей, на территории расположения воинской части 42-го батальона, 57-й бригады ВСУ произошло возгорание складов вооружения.

Командование бригады пытается скрыть факт возгорания для устранения следов своей беспечности. ВСУ не стали проводить организованной эвакуации местного населения.

18:00–21:00 наши батареи начали отвечать по батареям ВСУ, обстреливающим Донецк.

18:40 в районе н.п. Авдеевка с позиций ВСУ по территории н.п. Яковлевка было выпущено 90 реактивных снарядов РСЗО «Град», 3 минометные мины калибром 82-мм, 3 минометные мины калибром 120 мм, 29 гранат АГС-17, а также 2 танковых выстрела.

18:50 в районе н.п. Авдеевка с позиций ВСУ снова был обстрел, зафиксировано 6 попаданий минометных мин калибром 120 мм в районе «Ветка» Киевского района Донецка, 18 попаданий артиллерийских снарядов калибром 152 мм в районе н.п. Спартак, а также 6 таких попаданий в районе «Маяка» Киевского района Донецка.

19:20 северные пригороды Донецка, а также аэропорт снова под минометным и артобстрелом.

19:40 северные пригороды Донецка, а также аэропорт под обстрелом РСЗО «Град».

21:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.

22:00 ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, сотрудники зафиксировали повреждение резервного хлоропровода.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Вода Донбасса». «Сегодня, 5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими», – говорится в сообщении.

22:20 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой, применяется к/к пулеметы и СПГ-9.

23:20 северные пригороды Донецка, а также в аэропорту продолжаются бои и обстрелы.

В результате детонации неразорвавшегося боеприпаса, выпущенного украинскими карателями, погиб один ребенок 2007 г. р., и еще двое детей этого же возраста получили ранения на территории рабочей школы в н.п. Старомихайловка.

Обстрелами из запрещенных вооружений ВСУ повреждено тринадцать домов в Киевском районе Донецка, сгорел дом в садовом товариществе «Скиф» в селе Яковлевка, а также артиллерийский снаряд калибром 122 мм попал в здание ПТУ по ул. Аристова, 7.

Ранение получили двое мирных жителей, 1952 и 1982 года рождения. Под обстрел ВСУ попала в том числе территория ДФС, где получил повреждения резервный хлоропровод.

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За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 51 раз.

На Донецком направлении противник массированно применил РСЗО, артиллерию калибром 122-мм и 152-мм, минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По районам четырнадцати населенных пунктов противник выпустил: 8 танковых снарядов, 25 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 44 артиллерийских снаряда калибром 152-мм, 450 реактивных снарядов РСЗО «Град», 181 мину калибром 82-мм и 202 мины калибром 120-мм.

На Горловском направлении подразделения ВСУ обстреливали районы н.п. Зайцево, Михайловка и Красный Партизан из гранатометов и стрелкового вооружения.

На Мариупольском направлении по прилегающим районам пяти населенных пунктов выпущено 34 мины калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того, применялись гранатометы и стрелковое оружие.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 13 раз, применив минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Пришиб, Смелое, Логвиново, Желобок, Донецкий, Лозовое, Калиново, Желтое.

За взлётной полосой украинская реактивная артиллерия

Обстрел Киевского района со стороны ВСУ

Обстрел «Градом» Донецка

06.11.17, понедельник

00:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак — ЯБП продолжаются активные бои с применением минометов и артиллерии, но уже без РСЗО.

Утром в ДНР было тихо.

12:30 в районе Калиновка обстрел наших позиций из к/к пулеметов и АГС.

13:10 в районе Логвиново обстрел наших позиций из СПГ-9.

14:00 в районе Славяносербск (ЛНР) обстрел наших позиций из гранатометов.

14:10 в районе Калиновка снова обстрел наших позиций из ЗУ и АГС.

16:50 на южном фронте бои с применением минометов.

16:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.

17:35 Петровский район Донецка бой с применением минометов.

17:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.

18:20 на южном фронте продолжаются бои с применением минометов.

18:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов, АГС и минометов.

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За сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз. На Донецком направлении противник применил минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. По районам пяти населенных пунктов противник выпустил 14 мин калибром 82-мм и 120-мм.

На Горловском направлении подразделения ВСУ по районам трех населенных пунктов выпустили две мины калибром 82 мм, а также применили гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении по прилегающим районам трех населенных пунктов выпущено 19 мин калибром 82-мм.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 82-мм, АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка, Логвиново, Желтое, Славяносербск, Калиново, Фрунзе, Желобок.

Из-под обстрела в Донецке были эвакуированы тысячи жителей

От взрыва украинского боеприпаса пострадали дети

Разведка ЛНР

Обстрел города Донецка со стороны ВСУ

07.11.17, вторник

00:55 в районе Желобок (ЛНР) обстрел наших позиций из ЗУ и минометов калибром 82-мм.

Утром и днем в ДНР было тихо.

08:30 в районе Желобок (ЛНР) снова обстрел ЗУ и минометов калибром 82-мм.

10:05 в районе Пришиб (ЛНР) обстрел с гранатометов и АГС.

11:50 в районе Сокольники (ЛНР) обстрел наших позиций и поселка с АГС и минометов калибром 82-мм.

12:05 в районе Красный Лиман (ЛНР) ВСУ ведут обстрел по полям из миномета калибром 120-мм.

13:30 в районе Пионерское (ЛНР) обстрел наших позиций из АГС.

14:30 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и СПГ-9.

14:50 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82-мм.

18:10 на южном фронте бои по всей линии фронта, применяются снайперские винтовки, в том числе крупного калибра, АГС и минометы калибром 82-мм и 120-мм.

18:10 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов.

18:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением снайперских винтовок крупного калибра, к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.

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19:00 Сокольники (ЛНР) под обстрелом минометов калибром 82-мм.

19:25 в районе Желобок (ЛНР) обстрел наших позиций из АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм.

20:05 в районе Логвиново обстрел наших позиций на высотах из АГС.

20:20 Сокольники (ЛНР) снова под минометным обстрелом калибром 120-мм.

20:30 в районе Докучаевска бой с применением минометов.

22:10 в районе Пришиб (ЛНР) бой с применением гранатометов, АГС и БМП-1.

В результате обстрелов погиб один ребенок, четверо мирных жителей получили ранения, двое из которых дети.

За сутки ВСУ обстреляли ДНР 35 раз.

На Донецком направлении противник применил артиллерию, ПТУР, минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. По районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил восемнадцать артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 8 противотанковых управляемых снарядов, 128 мин калибром 82-мм и 120-мм.

На Горловском направлении подразделения ВСУ по районам двух населенных пунктов выпустили 4 мины калибром 82-мм, а также применялись гранатометы и стрелковое оружие. На Мариупольском направлении по прилегающим районам пяти населенных пунктов выпущено 6 танковых снарядов, 38 мин калибром 82-мм и 120-мм.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Желобок, Пришиб, Сокольники, Красный Лиман, Пионерское, Калиново, Калиновка, Логвиново.

Последствия обстрела 5.11.17

День военного разведчика ЛНР

Спецпроект «Я — не боюсь!». Женщина-медсестра. Наталья Логвинова. Выпуск 18

Бои в районе Донецка

08.11.17, среда

Утром и днем в ДНР было тихо.

07:40 Калиново-Борщеватое (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов, АГС и минометов 82-мм.

11:15 в районе Логвиново обстрел из ЗУ и АГС.

13:10 в районе Калиновка бой с применением АГС и минометов.

14:45 в районе Красный Лиман (ЛНР) бой с применением ЗУ и минометов калибром 82-мм и 120-мм.

16:50 в районе Сокольники (ЛНР) обстрел наших позиций из к/к пулеметов, ЗУ, минометов калибром 120-мм и БМП-1.

17:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.

20:45 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением ВОГов, АГС, БМП-2 и танка.

18:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.

21:25 в районе Калиновка возобновился бой с применением к/к пулеметов и АГС.

21:30 Желобок (ЛНР) под обстрелом минометов калибром 82-мм и 120-мм.

22:00 Сокольники (ЛНР) под обстрелом минометов калибром 120-мм.

23:45 Калиново (ЛНР) под обстрелом минометов калибром 120-мм.

За сутки, защищая Республику, ранение получили двое военнослужащих ВС ДНР.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 23 раза.

На Донецком направлении противник применил артиллерию, ПТУР, минометы, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По районам восьми населенных пунктов противник выпустил 1 противотанковый управляемый снаряд и 134 мины калибром 82-мм и 120-мм.

На Горловском направлении подразделения ВСУ обстреливали район населенного пункта Зайцево из стрелкового оружия. На Мариупольском направлении по прилегающим районам четырех населенных пунктов выпущено 28 мин калибром 82-мм и 120-мм.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 11 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, ЗУ-23-2, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново-Борщеватое, Логвиново, Калиновка, Калиново, Красный Лиман, Сокольники, Желобок.

Глава ДНР Александр Захарченко проинспектировал места обстрелов в Киевском районе Донецка

Боец «Волк»

За обстрел Донецка ВСУ получат премии

Украинская сторона призналась в обстрелах ДНР

09.11.17, четверг

02:15 в районе Сокольники (ЛНР) минометы калибром 120-мм обстреливают наши позиции.

Утром в ДНР было тихо.

10:00 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел из к/к пулемета.

11:40 Логвиново под обстрелом ЗУ и минометов калибром 120-мм.

17:25 Желобок (ЛНР) под обстрелом СПГ-9.

18:20 в районе ЯБП бой с перерывами, работают к/к пулеметы и минометы.

19:20 в районе Красный Лиман (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.

19:50 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и СПГ-9.

21:20 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов, ЗУ, АГС и минометов калибром 82-мм.

21:25 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.

21:30 в районе ЯБП продолжается бой с применением к/к пулеметов, ВОГов, АГС, СПГ-9, ЗУ и минометов.

23:25 с направления Ст. Айдар в направлении Раёвка (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм.

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За сутки ВСУ обстреляли ДНР 24 раза.

На Донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам десяти населенных пунктов выпущено 5 выстрелов из танка, 33 мины калибром 82-мм и 120-мм.

На Мариупольском направлении противник по районам четырех населенных пунктов выпустил 27 мин калибром 82-мм и 120-мм. На Горловском направлении обстрелу из БМП, гранатометов и стрелкового вооружения подвергся н.п. Зайцево.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 11 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Сокольники, Фрунзе, Логвиново, Желобок, Калиново, Красный Лиман, Лозовое, Калиновка, Раёвка.

ВС ДНР и фонд «Дорога добра» помогли ребёнку-инвалиду

ВС ДНР и фонд «Дорога добра» оказали помощь больницам Донецка

Боец «Балу»

День Единства с автоматами: в Луганске военные провели показательные выступления

10.11.17, пятница

01:10 в районе Фрунзе (ЛНР) снова бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм.

Утром в ДНР было тихо.

11:30 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов и СПГ-9.

15:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов и минометов.

15:35 в районе Логвиново снова бой с применением к/к пулеметов и АГС.

16:30 в районе Калиновка наши позиции под обстрелом АГС.

17:50 на южном фронте Коминтерново под обстрелом ствольной артиллерии ВСУ выпустили 5 снарядов калибром 152-мм. Также обстрел поселка велся с применением вооружения БМП. Поселок из-за обстрела с позиций ВСУ полностью обесточен.

18:15 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и БМП-1.

21:00 в районе Калиново-Борщеватое (ЛНР) бой с применением АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.

21:05 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов и АГС.

22:00 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 120-мм.

22:10 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов и АГС.

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За сутки ВСУ обстреляли ДНР 57 раз.

На Донецком направлении противник применил артиллерию, ПТУР, минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. По районам четырнадцати населенных пунктов противник выпустил 1 противотанковый управляемый снаряд, 14 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 218 мин калибром 82-мм и 124 мины калибром 120-мм.

На Мариупольском направлении подразделения ВСУ применили артиллерию калибром 152-мм по территории населенного пункта Коминтерново, выпустив 5 снарядов. В результате чего повреждения получили два дома в поселке, а также пять населенных пунктов остались без электроснабжения. Кроме того, по районам трех населенных пунктов противник выпустил 46 мин калибром 82-мм и 120-мм.

На Горловском направлении подразделения ВСУ обстреливали район населенного пункта Зайцево и шахты им. Изотова из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое.

За неделю

В результате обстрелов ВСУ погиб один и ранение получили пятеро мирных жителей. Защищая Республику, погиб один и ранение получили двое военнослужащих ВС ДНР.

ВСУ обстреляли ДНР 263 раза и применили по территории Республики 2154 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.

Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы 24-х населённых пунктов Республики.

Разрушения получили тринадцать домостроений в Киевском районе Донецка, один дом в н.п. Трудовские Петровского района Донецка, а также по одному домостроению в Зайцево и Крутой Балке.

ВСУ обстреляли ЛНР 78 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие.

Анализ нарушений режима прекращения огня







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Всем терпения и здоровья!