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Опустошенный и разрушенный Петербург до 1921г. на гравюрах П.А.Шиллинговского

14:55. 15 ноября 2017 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:

Хочется сказать несколько слов о материале… То, что цивилизация вернулась в город совсем недавно, видно по гравюрам – на руинах растут растения, даже молодые деревья, а для этого нужно несколько лет, как минимум. Следовательно, город долгое время находится “без присмотра” – никакой “советской власти”, бардак и полная разруха.Что вполне сочетается с версиями об “оставленном городе” – свидетельством чему служит множество фотографий середины 19го века (полно в сети) пустых центральных улиц, в самое оживленное время дня. 

По поводу автора тоже возникает вопрос – зачем творить весной, когда грязь и снег не позволяют более детально отобразить пейзаж? Можно было и лета подождать, когда станет сухо и вообще, работать более комфортно..К чему такая спешка? Но потрясенный увиденным автор приступает к работе тотчас, под впечатлением, значит он недавно прибыл в город..Тем более что книга была издана года через полтора-два (рисунки 1921г)..Видимо у автора изначально не было коммерческого замысла – он просто пытался запечатлеть увиденное (а для этого художнику нужно вдохновении) 

К слову сказать, в то время фотография была уже обычным, привычным делом, так что большой вопрос вызывает то, зачем было делать такие гравюры в 1921году..Не проще ли было снять это на пленку? Возможно съемка была запрещена, или фотографов с аппаратурой не пускали в город (потому пришлось рисовать, как в суде, где фотосъемка запрещена) либо было просто опасно ехать в Питер, может быть не работало ЖД сообщение..В общем одни вопросы..

О вступительном слове – на дворе 1923г, а в тексте ни слова о советской власти, коммунизме и Ленине - и даже сама революция называется не что нибудь там, типа - Великая Октябрьская Социалистическая (согласно позднему канону СССР), а Русская Революция, что тоже “добавляет угля” в топку размышлений..

И потом – есть такие строки о столице “…мирно покоившаяся на берегах Невы два века..” - а что было до этого? Не говорится что город был построен двести лет назад, он только лишь “мирно покоился” – следовательно можно допускать существующую версию о разрушении Петербурга (или как он тогда назывался) два века назад, под воздействием каких то факторов (война, природная катастрофа) и его последующем возстановлении, а не основании..

Дополнительные материалы по теме - < ![CDATA[]]>http://gilliotinus.livejournal…< ![CDATA[]]> )

Источник: www.kramola.info

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