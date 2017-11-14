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Украинский комбат рассказал, как он “сжёг 331-й парашютно-десантный полк РФ”

22:38. 14 ноября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:
Очередные россказни украинских командиров так называемых «добробатов» презентует украинская пресса. Новые сказки о том, как украинские подразделения «героически» сражались под Иловайском, рассказывает комбат 46-го батальона Вячеслав Власенко («Филин»). Интервью с ним публикует информационный ресурс «Апостроф».

 

По словам комбата, его батальон настолько мобилен и обучен, что командование старается использовать его на самых «неспокойных участках».

Основные заявления, высказанные Власенко в ходе интервью, касаются того, как он и его батальон «громили» ополчение Донбасса и «российскую армию». Из интервью с «грозным» комбатом Украины:

"Мы сюда, под Чермалык, два месяца назад зашли. Первую неделю нас достаточно жёстко обстреливали, в том числе, гаубицами 2С1 "Гвоздика". Ребята там, наверное, не знали, что это за подразделение зашло... После этого мы их всех убили – и на этом тишина".

Корреспондент Лилия Рагуцкая не без удивления:

Убили?

Власенко:

Убили. А вы думали, что мы там целуем их, что ли?

Журналистка отметила, что восприняла такое заявление как шутку, но Власенко заявил, что "это чистая правда".

Далее Власенко рассказал украинской журналистке, почему, как сам считает, противник не будет в ближайшее время атаковать батальон, которым он командует. Журналистка высказала предположение о том, что «причиной является зима». Но Власенко заявил следующее:

Вряд ли дело в приближении зимы. В 2016-м мы в Марьинке были практически пять месяцев – и против нас они бросали различные мощнейшие свои подразделения. В том числе, и их элитный батальон "Легион", который подчиняется напрямую Захарченко, главарю ДНР. Против нас бросали и мусульманский спецназ, чеченцы были и дагестанцы. Бросали туда 331-й парашютно-десантный полк Российской Федерации – тот самый, что расстреливал нас в "зелёном коридоре", когда мы выходили из Иловайска... Мы их всех убили. А десантников ещё и сожгли. Они очень громко, когда там все горело, кричали: "Десант не сдаётся". Как будто мы собирались их в плен брать.

Далее Власенко рассказал, что сам он в 2014 году успел побывать в плену, но был отпущен через Красный Крест, так как с ним «не знали, что делать».

Власенко:

Иловайск – это была великая битва. А последним, крайним этапом этой битвы был выход через "зеленый коридор", предательство русских, российских офицеров и обман Путина, который гарантировал нам беспрепятственный выход, если мы оставим этот город. Мы могли продолжать воевать, мы как минимум еще недели три могли там стоять. И это испортило бы все планы россиян. Представляете, они нас там окружают, делают засады и ждут – день, два, три. И мы на четвертый день пошли в этот "коридор". А если бы не пошли?.. И тогда бы россияне понесли потери. А если бы наше командование еще и спланировало удар им в спину, в тыл, я думаю, эти девять российских батальонных тактических групп, которые зашли, мы бы разбили.

 

Комбат Власенко, который «героически» попал в плен, после чего «сжёг всех российских десантников, чеченцев и дагестанцев», мог бы претендовать на роль одного из ведущих сказочников современности.

 

И это не единственный случай украинских, современных "сказок":
 
Украинские СМИ при полном одобрении и поддержке министерства обороны частенько выдумывают и раздувают на всю страну изначально сомнительные подвиги бойцов ВСУ. Подобными «сказками» Киев может хоть как-то поддерживать боевой дух солдат в братоубийственной войне.

 

Одной из таких «сказок» стала история о танковом сражении в посёлке Металлист, произошедшем в 2015 году.

 

1. По версии украинских СМИ, танк ВСУ Т-64 БМ попал в окружение прямо посреди посёлка. Ополченцы его окружили и ослепили экипаж. Танкисты принялись стрелять наугад, а когда орудие отказало, подорвали боекомплект, убив многих ополченцев.

 

2. Представители Укрминобороны немного откорректировали версию не в меру патриотичных СМИ. Как оказалось, танк был всё-таки подбит. Экипажу удалось потушить пожар, но завести машину они не могли. Поэтому танкисты укрылись в ближайшем доме, и, когда ополченцы их совсем зажали, командир подорвал гранату, опять-таки убив вместе с собой с десяток солдат противника.

История Минобороны блистала неприкрытым патриотизмом и была так же далека от истины, как и «сказка» СМИ.

 

3. Только недавно жители Металлиста поведали журналистам истину о том «памятном» танковом сражении. Как оказалось, управление танка досталось боевику «Айдар», понятие не имевшему о танковом бое. В один прекрасный момент он просто погнал Т-64 на позиции ополченцев, которые, естественно, подбили танк на подходе. Машина действительно загорелась, но местные её быстро потушили, опасаясь подрыва боеприпасов. Танкисты же скрылись в доме и заняли два этажа. Двое военнослужащих ВСУ сразу же сдались после предложения ополченцев. «Айдаровец» же отказался, застрелил товарища и подорвался на гранате, никому не причинив вреда. Боекомплект Т-64 оказался нетронутым, то есть украинские солдаты бросили танк так и не сделав ни единого выстрела.

 

---
https://topwar.ru/129217-ukrainskiy-kombat-rasskazal-kak-szheg-331-y-parashyutno-desantnyy-polk-rf.html
http://sharknews.ru/mestnye-zhiteli-poselka-metallist-rasskazali-neofitsialnuyu-versiyu-podviga-ukrainskih-tankistov/
Метки: укросказки, укросми
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