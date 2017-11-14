Украинский комбат рассказал, как он “сжёг 331-й парашютно-десантный полк РФ”
По словам комбата, его батальон настолько мобилен и обучен, что командование старается использовать его на самых «неспокойных участках».
Основные заявления, высказанные Власенко в ходе интервью, касаются того, как он и его батальон «громили» ополчение Донбасса и «российскую армию». Из интервью с «грозным» комбатом Украины:
Корреспондент Лилия Рагуцкая не без удивления:
Власенко:
Журналистка отметила, что восприняла такое заявление как шутку, но Власенко заявил, что "это чистая правда".
Далее Власенко рассказал украинской журналистке, почему, как сам считает, противник не будет в ближайшее время атаковать батальон, которым он командует. Журналистка высказала предположение о том, что «причиной является зима». Но Власенко заявил следующее:
Далее Власенко рассказал, что сам он в 2014 году успел побывать в плену, но был отпущен через Красный Крест, так как с ним «не знали, что делать».
Власенко:
Комбат Власенко, который «героически» попал в плен, после чего «сжёг всех российских десантников, чеченцев и дагестанцев», мог бы претендовать на роль одного из ведущих сказочников современности.
Одной из таких «сказок» стала история о танковом сражении в посёлке Металлист, произошедшем в 2015 году.
1. По версии украинских СМИ, танк ВСУ Т-64 БМ попал в окружение прямо посреди посёлка. Ополченцы его окружили и ослепили экипаж. Танкисты принялись стрелять наугад, а когда орудие отказало, подорвали боекомплект, убив многих ополченцев.
2. Представители Укрминобороны немного откорректировали версию не в меру патриотичных СМИ. Как оказалось, танк был всё-таки подбит. Экипажу удалось потушить пожар, но завести машину они не могли. Поэтому танкисты укрылись в ближайшем доме, и, когда ополченцы их совсем зажали, командир подорвал гранату, опять-таки убив вместе с собой с десяток солдат противника.
История Минобороны блистала неприкрытым патриотизмом и была так же далека от истины, как и «сказка» СМИ.
3. Только недавно жители Металлиста поведали журналистам истину о том «памятном» танковом сражении. Как оказалось, управление танка досталось боевику «Айдар», понятие не имевшему о танковом бое. В один прекрасный момент он просто погнал Т-64 на позиции ополченцев, которые, естественно, подбили танк на подходе. Машина действительно загорелась, но местные её быстро потушили, опасаясь подрыва боеприпасов. Танкисты же скрылись в доме и заняли два этажа. Двое военнослужащих ВСУ сразу же сдались после предложения ополченцев. «Айдаровец» же отказался, застрелил товарища и подорвался на гранате, никому не причинив вреда. Боекомплект Т-64 оказался нетронутым, то есть украинские солдаты бросили танк так и не сделав ни единого выстрела.