Спонтанное рассуждение о феномене самоисполняющихся пророчеств. Часть III

В первой и второй частях я рассуждал о связях у некоторых явлений в обществе и в жизни одного человека, которые имеют непосредственное отношение к феномену самоисполняющихся предсказаний. Теперь давайте посмотрим на некоторые другие проявления тех сил, которые лежат в основе подобных предсказаний. Я продолжу рассуждать по принципу «мысли вслух», то есть начинаю статью, не зная, чем заранее она закончится и что я вообще должен написать – просто поток мыслей с небольшой их редакцией.

Всём, наверное, известна такая шутка, что молодых специалистов не берут на работу, потому что у них нет опыта работы. Возникает естественный вопрос: а как им получить опыт работы, если их не берут? В данном случае мы имеем ни что иное как самоисполняющийся замкнутый круг, который имеет те же корни, что и самоисполняющееся пророчество. Ещё пример, мама говорит ребёнку «не подходи к воде, пока не научишься плавать», или, например, девушка говорит: «я с незнакомыми не знакомлюсь». Понятно, что это похоже больше на шутки, но в них тот же смысл.

Теперь о серьёзных вещах. Роберт Мертон, один из популяризаторов данного феномена, в одной из своих статей (< ![CDATA[ ]]> Самоисполняющееся пророчество (Теорема Томаса)< ![CDATA[]]>) как раз, помимо прочего, писал об отношениях белых людей к неграм, о том, почему оно в Америке середины прошлого века было именно таким, о том, например, почему их не брали на хорошую работу и откуда вообще взялись этнические и расовые предрассудки. Прочитайте эту статью; если кратко пересказывать одну из её мыслей (а их там очень много), то суть такова. Негры не получали достаточного образования и опыта работы, но почему? Потому что их способности недостаточно ценили, потому что все знали, что негры ничего не умеют в тех делах, в которых сильны белые (например, в торговле). Вот и замкнутый круг: люди не получают достаточно опыта, потому что все считают их недоразвитыми, хотя эта «недоразвитость» является следствием того, что он не получают опыта. Тут налицо не только замкнутый круг, но и < ![CDATA[ ]]> перестановка причины и следствия< ![CDATA[]]>, о которой я рассказывал ранее. В общем, Мертон доказывает, что подобные процессы являются прямым следствием феномена самоисполняющихся пророчества как основного общественного процесса.

Но давайте отойдём от строгой социологии и посмотрим, что мы видим реально. Реально мы ведь видим, что из любого такого замкнутого круга есть выход. Неопытные люди всё-таки получают работу, ребёнок все-таки подходит к воде и учится плавать, девушка все-таки находит новых знакомых, а негры стали полноценной частью западного мира. Ну раз подобные замкнутые на себе проблемы имеют решение, то решение имеет и любая проблема самоисполняющегося пророчества.

Для того, чтобы подвести читателя к мысли о возможном решении, вспомню старый анекдот (скопирую его из интернета, он много где опубликован):

Однажды у Генри Киссинджера полюбопытствовали:

— Что такое челночная дипломатия?

Киссинджер ответил:

— О! Это безотказный еврейский способ! Показываю на примере, как работает челночная дипломатия. Допустим, Вы хотите сосватать дочь Рокфеллера за простого парня из сибирской деревни.

— Разве это возможно?

— Все довольно просто. Я еду в русскую деревню, встречаю там здорового парня и спрашиваю:

— Хочешь жениться на американской еврейке?

Он мне:

— На кой хрен?! Здесь и своих девок достаточно.

Я ему:

— Но она — дочь миллиардера Рокфеллера!

Он:

— О! Тогда это меняет дело…

Потом я еду в Швейцарию на собрание правления банка и задаю вопрос:

— Вы хотели бы иметь президентом сибирского мужика?

— Зачем нам сибирский мужик? — удивляются мне в банке.

— Так он же будет зятем Рокфеллера?

— О! Ну это, конечно, меняет дело!

После этого я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:

— Хотите иметь зятем русского мужика?

Он мне:

— Что вы такое предлагаете? У нас в семье всегда были только финансисты!

Я ему:

— Так он же будет президентом правления Швейцарского банка!

Он:

— О! Это меняет дело! Сюзи! Ну-ка иди сюда. Друг Киссинджер нашел тебе классного жениха. Это президент Швейцарского банка!

Сюзи:

— Фу… Все эти финансисты — импотенты и дохляки!

А я ей:

— Да! Но этот — здоровенный сибирский мужик!

Она:

— О-о-о! Это меняет дело!

Что мы видим? Даётся некоторое предсказание, которое на момент его подачи вовсе не обязательно является достоверным. Получается, что как бы «берём в долг». Затем от этого предсказания выстраивается цепочка событий, приводящая к истинность изначального предсказания – «отдаём долг». Однако в процессе самого этого круговорота мы не только взяли и отдали долг, а ещё и получили выгоду. То есть можно сравнить это с некоторой ссудой в банке (не важно, с процентами или без) – мы берём её, чтобы провернуть некоторое дело, а потом отдаём, выполнив это дело и получив нужный результат как для себя лично, так и для возвращения долга.

Вспомнив о старой древней поговорке «клин клином вышибают» или «против лома нет приёма, если нет другого лома», думающий читатель уже сообразил, что в методологии подобных «замыканий» можно отыскать один из вариантов борьбы с самоисполняющимися пророчествами, поскольку они имеют один и тот же социологический корень.

Корень этот – теорема Томаса, которая гласит, что «Если люди определяют ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям» или, если немного переформулировать её, «определение общественной ситуации является частью этой ситуации».

Таким образом, если мы попали в замкнутый круг самоисполняющегося пророчества, выйти из него можно точно так же, как мы в него и вошли – нужно проявить волю и отменить исходную ложную предпосылку, с которой всё началось, как бы отказываясь делать те действия, которые делали бы только лишь потому, что считали пророчество истинным. Примерно это же говорит Р. Мертон в упомянутой выше статье:

Применение теоремы Томаса также показывает, что трагичный, часто даже порочный круг самоисполняющихся пророчеств может быть разорван. Необходимо отказаться от первоначального определения ситуации, запускающего круговое движение. И когда первоначальное предположение ставится под вопрос и вводится новое определение ситуации, последующее развитие событий опровергает предположение. И тогда верование перестает определять реальность.

Можно попробовать определить ситуацию по-своему, запустить другую цепочку действий, приводящую к нужному нам результату, как будто создавая своё собственное пророчество в противовес тому, из которого хотим выйти. Но тут нужно действовать осторожно: создание собственного встречного пророчества взамен исходного может как раз запустить механизм его [исходного] осуществления. Почему? Потому что вы начали действовать, принимая за истину исходное пророчество, чему доказательством является сам факт борьбы с ним.

К сожалению, Р. Мертон не отвечает на ряд других важнейших вопросов. Ведь предложенное решение может (и то не всегда) подходить для одного человека. А как убедить группу людей, не знающих друг друга, что нужно выйти из порочного круга? Как можно было объяснить вкладчикам банка, что слухи о банкротстве являются ложью и что если все побегут забирать деньги, банк действительно обанкротится? Как объяснить толпе, что она сама идёт к тому, против чего выступает?

Ответ на эти вопросы нам ещё предстоит узнать. Пока мне нужно, чтобы читатель понимал, что подобные феномены — это основа практически всех социальных процессов, а, следовательно, именно эти замкнутые на себя явления и составляют фундамент новой науке о Социальном лесничестве.