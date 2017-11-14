Новости Украины и Новороссии 14 ноября 2017
- 08:54 Зачем России в Киеве нужен «проамериканский» президент.
- 08:00 Донбасс — хлорная бомба замедленного действия, — СМИ Германии.
- 03:14 Житейская мудрость канала Порошенко.
- 00:32 Антироссийская истерия ведет Украину к катастрофе.
Зачем России в Киеве нужен «проамериканский» президент
Вчерашняя статья «Роковая ошибка США. Почему Вашингтон терпит поражение за поражением» породила массу вопросов. И главным из них был: «А как же Украина, там что, тоже США терпят поражение?» Ответить на него нужно. Обязательно нужно…
Итак, как будет развиваться ситуация на Украине в ближайшем будущем? Существует ли реальная оппозиция режиму Порошенко на Украине? Кто может не на словах, а на деле составить реальную, а не мнимую конкуренцию правящему режиму? И вообще, в чем суть российской игры на Украине в ближайшие год-два?
Начну рассказ с очень интересного инфоповода. В субботу в Киеве состоялся съезд «Народного фронта» Арсения Яценюка (НФ), одного из двух основных политических «столпов» нынешнего режима. Событие весьма примечательное и являющееся очень интересным маркером уже запланированных изменений. Да, именно запланированных и кулуарно уже одобренных.
Проблемы «Народного фронта»: «спасибо», пан президент
И все сегодня у НФ есть: и деньги, и влиятельные покровители, и раскрученные медиаперсонажи, и даже значительная часть власти в стране. Не хватает сущей мелочи: поддержки избирателей.
«Фронтовики» — вообще удивительная партия на Украине. Еще в 2015 году их рейтинг как опустился на уровень плинтуса, так там и находится до сего дня. При этом НФ остается одной из влиятельнейших политических сил в стране. На первый взгляд, это ненормально. Но именно такая ситуация сегодня очень удобна для Петра Порошенко, который во многом и был «повинен» в резком падении популярности партии Яценюка в первый год после майдана.
Президент очень ловко сумел свалить весь негатив «экономических реформ» 2014–15 годов на лидера НФ Арсения Яценюка. Тем самым он убил сразу двух жирных зайцев (Яценюк не в счет, он тощий). Первое — он полностью привязывал «фронтовиков» к своей политсиле.
С 81 штыком в Верховной Раде и рейтингом менее 1% поддержка перевыборов является натуральным политическим самоубийством.
Если мы обратим внимание, то во многом благодаря такому «стечению обстоятельств» Порошенко смог не только удержать власть в очень непростое время, но и победить многих своих оппонентов, включая «непобедимого» Игоря Коломойского.
Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Как ни крути, а к выборам готовиться надо, ведь до плановых президентских осталось всего полтора года. А там и парламентские не за горами. Причем последние вполне могут получиться и внеплановыми…
Нюансы будущих выборов
Принятые на днях в первом чтении изменения в системе выборов Украины полностью работают на президентский пул «партий» плюс «Народный фронт».
Что и понятно, иначе бы за них не проголосовали.
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Причем данные изменения принимаются по уже устоявшейся украинской традиции под конкретные выборы и под конкретную политическую ситуацию. Власти собираются отказаться от мажоритарщиков и понизить проходной барьер. А еще отменяется норма, которую сама же власть и приняла два года назад. Губернаторы областей и прочие чиновники могут состоять в партиях.
Для чего все это делается?
Думаю, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что украинцев в 2018 году ждут резкий рост цен и резкий рост уровня строительства (!!!). Причем инфраструктурного.
Именно эти два фактора станут главными драйверами экономики, и именно успехами на ниве строительного бума местные чиновники будут пытаться убедить избирателей в своей профпригодности. Причем, как мы понимаем, все они, «по странному стечению обстоятельств» будут представлять только БПП и НФ.
Зачем опускается проходной барьер? Тоже очень просто. Нет, не для того, чтобы прошел НФ. Он и так пройдет. Денег ввалят в него столько, что, если бы даже никто из жителей страны за фронтовиков не проголосовал, то результат им все равно нарисуют. Но власти очень важно провести в парламент свои «оппозиционные» клоны, которые при всем желании не смогут набрать 5%.
Фактически «оппозицию» в новом парламенте собираются разбавить псевдооппозиционными партиями, создание которых уже давно идет.
Тут мы видим и «За життя», и «Наш край», и «обновленные» социалисты Кивы с «аграриями». Все они будут бороться против БЮТ, «Оппоблока» и РУХа Саакашвили. А «Свобода» попробует отнять у «Самопомощи» Галицию. Или, по крайней мере, очень снизить ее результат по региону и Украине в целом.
Все эти силы так или иначе сегодня аффилированны с БПП и «Народным фронтом».
Однозначно в парламент войдет и главный политический «переобувальщик» Украины и верная опора Порошенко в парламенте Олег Ляшко. Куда же без него!
БЮТ
БЮТ сегодня — самая рейтинговая политическая сила. С этим согласны не только секретные опросы (которые верные), а даже публичные (которые искажают правду). И с этим пану президенту Порошенко надо что-то делать.
Самый простой на сегодня способ размыть Юлин рейтинг — создать ей конкурентов. Именно такими конкурентами, борющимися за электорат «кыци», и являются вышеназванные партии.
Особенно отрадно Петру Порошенко то, что даже Михаил Саакашвили, сражаясь с ним, фактически будет бороться по большей части именно с Тимошенко, а потому пусть пока бегает и смешит народ. Главное, чтобы не зарывался. Тем не менее, полностью задвинуть Юлю не удастся, и свои штыки она возьмет.
«Оппоблок»
«Оппоблок» имеет все шансы развалиться на условно «проамериканскую» версию под патронатом Левочкина и «пророссийскую» версию под патронатом Новинского.
Вообще-то, это образование сегодня на Украине меня очень забавляет. Иметь два таких антагонистических начала и держаться вместе… Причем держаться именно потому, что обе головы боятся после распада остаться не у дел и потерять остатки своего влияния в стране.
Но если «пророссийская» часть «оппов» почти наверняка выживет, то с проамериканской все много сложнее. Вашингтон по старой доброй традиции может просто списать в утиль отработанный материал.
Хотя лично для Левочкина, конечно, сделают исключение. Его заслуги перед Вашингтоном и майданом действительно неоценимы. Фактически он был ему и отцом, и матерью…
Украина 2017 — это Украина 2013 наоборот
Кстати, если мы обратим внимание, то главная схватка на предстоящих на Украине выборах будет между двумя основными блоками, которые можно назвать условно «пропорошенковским» и «проамериканским». Причем для населения они все американские ставленники, и такая ситуация очень выгодна Москве.
Самым большой неприятностью для Владимира Путина в 2010 году было назначение Вашингтоном на должность президента Украины пророссийского Виктора Януковича, штабом которого на тот момент руководил небезызвестный сегодня американский специалист Пол Манафорт.
Как мы все отлично помним, Россия на тех выборах поддерживала Юлию Тимошенко. Зачем? Тут все очень просто. Тот бардак и негатив, которые остались после правления Виктора Ющенко, Вашингтону надо было слить. Желательно на голову Москве. И тогда у них это получилось.
Сейчас ситуация во многом схожая. Вашингтон, потеряв в значительной мере контроль над Порошенко, захочет привести к власти очередного «пророссийского» кандидата.
Уверен, что именно это Курт Волкер сейчас и предлагает Владиславу Суркову, представляя это мегауступкой Москве.
Но Москве, как и в 2010 году, такой расклад не нужен. И если тогда Владимир Путин не смог добиться победы на украинском фронте, то сейчас у него на руках почти все козыри.
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Причем ему реально все равно, кто выиграет украинский престол в 2019 году: Тимошенко или Порошенко. Даже Яценюк его устроит. А нацистский переворот был бы вообще джекпотом.
Сейчас ситуация такова, что любой реальный вариант развития событий для России выгоден. А для Вашингтона на Украине начинается цугцванг. То есть любой их ход только ухудшает их положение.
А Москве осталось только дождаться того момента, когда Украина вполне насытится проамериканским курсом «развития», а она сама закончит подготовку к реальному политическому возвращению в Киев. И тогда начнется совсем другая игра.
Юрий Подоляка (Yurasumy)
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Донбасс — хлорная бомба замедленного действия, — СМИ Германии
Тот, кто от восточноукраинского шахтерского города Донецк поедет по национальной автомобильной дороге Н-20 на север, тот за окраиной города попадет в «промзону» — в промышленную зону из заводских труб и трубопроводов, которые были отличительной чертой этого города, когда о российских вооруженных отрядах, которые господствуют теперь здесь, еще не было и речи.
Или точнее — он попал бы в эту промзону, если бы именно эта полоска степи за три с половиной года с начала российской интервенции не стала бы Верденом этой войны. Здесь уже давно нельзя проехать.
То, что было дорогой, стало фронтом. Аэропорт слева выглядит как сюрреалистическая композиция из искореженных металлических ребер, пустыри между блоками и мартеновскими печами справа и слева напоминают море воронок времен первой мировой войны.
Дорога Н 20 считалась ключом к Донецку. Тот, кто ее удерживает, может въехать в столицу сепаратистов или из нее напасть на свободную Украину. Так что обе стороны в течение нескольких лет делали все, чтобы не дать противнику завладеть этой дорогой. Поэтому со временем эта промзона стала центральной бойней этой странно старомодной артиллерийской войны с ее десятью тысячами погибших.
Украинская армия на Западе, вооруженные российские отряды на Востоке: никто не уступает. Обе стороны стараются, если уж им не удается изгнать противника, по меньшей мере заставить его истекать кровью. Каждую ночь слышен гром орудий.
Теперь наряду с артиллерийскими сражениями есть угроза возвращения еще одного кошмара первой мировой войны: газа. 102 года спустя после того, как Германия на западном фронте впервые успешно атаковала врага хлорным газом при Ипре во Фландрии, теперь и в Донбассе раздается сигнал тревоги «хлор».
Это не просто одиночное предостережение. В интервью газете Frankfurter Allgemeinе Zeitung на эту опасность указал заместитель руководителя миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине Александр Хуг (Alexander Hug). А в среду к его предостережениям присоединился координатор комитета Объединенных Наций по гуманитарным вопросам на Украине Нил Уолкер (Neal Walker).
О чем идет речь, наглядно показывает карта. Именно здесь, на автодороге Н 20, на самом кровавом отрезке фронта, между окопами и полями с воронками расположены два больших хранилища жидкого хлора. Они принадлежат одной фильтровальной станции для питьевой воды, а также насосной станции, которые снабжают несколько сотен тысяч человек по обе стороны фронта — обычно с помощью хлора дезинфицируют питьевую воду.
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В В обоих хранилищах находится до 300 тонн хлора. При этом один склад расположен непосредственно между противоборствующими позициями, в поле зрения обеих сторон. Рабочие станции каждый день под страхом смерти переходят линию фронта. Второй склад, что у насосной станции, расположен немного дальше, на территории сепаратистов.
В эти станции постоянно попадают осколки снарядов, а так как в последнее время бои вновь усилились, то это особенно опасно. В воскресенье ОБСЕ установили четыре попадания осколков в здание фильтровальной станции, в том числе — в здание, где хранится хлор. Если бы снаряды попали в емкости с хлором, говорит Хуг, то это имело бы «самые тяжелые последствия» для населения.
Если бы снаряды попали на пару метров ниже, то сценарий, возможно, походил бы на то, что произошло в 1915 году во Фландрии.
Хлор вызывает удушье, кровавый кашель, отек легких. Будучи тяжелее воздуха, хлор распространяется по земле, проникает в окопы так же, как и в защитные подвалы гражданского населения.
Нил Уолкер из комитета ООН считает, что даже одна единственная из нескольких 900-килограммовых емкостей в фильтровальной станции содержит достаточно хлора, чтобы в случае попадания снаряда убить всех людей в радиусе 200 метров. А так как на расположенной рядом насосной станции хранятся не только 900-килограммовые емкости, но и около 250 тонн жидкого хлора, то последствия одного попадания снаряда даже трудно представить.
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Эксперты из швейцарской организации «Центр гуманитарного диалога», которые после подробного изучения территории как в оккупированной, так и в свободной частях Украины в мае 2017 года представили доклад об экологических рисках, опасаются, что в случае попадания снаряда в емкости с хлором могут пострадать до 80 тысяч человек.
Но это еще не все. Из этого доклада следует, что густонаселенный угольный район Донбасс, который во времена Сталина был, возможно, самым значительным проектом советской индустриализации, сегодня стал одновременно одним из районов Европы, где экологические риски особенно высоки.
Потому что уголь и сталь оставили свой отпечаток — с горами-отвалами и дымящимися трубами — не только на восточноукраинском ландшафте.
Затронуто и то, что находится под землей. На глубине в сотни метров расположена целая сеть шахт и штолен, связанных между собой. Многие сегодня не работают — одним война отрезала пути поставок, другие разрушены войной.
Многие карьеры наполнились водой, потому что насосы не работают, и там, где это произошло, проблем становится все больше. Штольни проваливаются, на поверхности наносится ущерб всевозможным линиям и зданиям.
Но прежде всего существует опасность того, что по сети туннелей под землей в наземные воды попадут все возможные яды.
Так, например, в промышленном городе Горловка с 350 тысячами жителей немного восточнее промзоны в некоторых карьерах лежат отходы местных химических предприятий. Если карьеры заполнятся водой, то яд, по оценке швейцарских экспертов, может попасть в наземные воды, а также на объекты сельского хозяйства. То же самое касается и другого рудника поблизости, где хранятся отходы ртутного производства.
В целом, по оценке швейцарских экспертов, опасные вещества находятся в Донбассе в 4 000 мест по обе стороны фронта. Избежать катастрофы при этом можно будет лишь в случае большой удачи. В докладе говорится, что катастрофа «может произойти в любой момент, и будет невозможно держать под контролем все последствия.
Так как объекты водного хозяйства этой области связаны между собой — вплоть до России — по рекам, водопроводам и штольням, то причинение «катастрофического ущерба здоровью и жизни людей» угрожает также территориям на неокуппированной Украине и в российских приграничных регионах.
Однако скоро бомбой замедленного действия может стать еще одно наследие Советского Союза. Из 4 000 опасных объектов, установленных швейцарскими экспертами, 17 представляют «радиационную опасность».
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Самым опасным может быть рудник «Юнком» в Енакиеве, городе стали и угля в сепаратистской «Донецкой народной республике», который гордится не только своим земляком советским космонавтом Георгием Береговым, но и сбежавшим в Россию бывшим президентом Виктором Януковичем. Здесь, глубоко под землей, Советский Союз в 1979 году провел испытания атомной бомбы.
С тех пор эта территория закрыта. Но если Донбассу придется и дальше погружаться в хаос, если в окрестных штольнях, связанных с «Юнкомом», откажут насосы и шахты наполнятся водой, то зараженная радиацией земля может попасть в круговорот воды.
Эта война, которая с ее позиционными боями и угрозой отравления газом все еще напоминает злую карикатуру на первую мировую войну, может изменить свой характер. Если из шахты «Юнком» начнет выходить радиация от взорванной атомной бомбы, то из этой первой мировой в миниатюре получится вторая война: тогда наступит атомная эпоха.
Конрад Шуллер
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Житейская мудрость канала Порошенко
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Антироссийская истерия ведет Украину к катастрофе
Украина может остаться без угля из-за ограничения его поставок из РФ, считает украинский политик Виктор Медведчук. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что полный разрыв связей с Россией грозит экономике Украины катастрофой.
Украина рискует среди зимы остаться без угля из-за ограничения на его поставки из России, считает лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.
Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) внесло российскую компанию «Южтранс», являющуюся, по данным украинских СМИ, одним из крупнейших поставщиков антрацита на Украину, в санкционный список предприятий, которым запрещено осуществление внешнеэкономической деятельности с украинскими хозяйствующими субъектами.
«Киев ввел санкции против крупнейшего поставщика антрацита из РФ. Устроив блокаду Донбасса и введя ограничения на поставки из России, Украина рискует среди зимы остаться без угля. Его острый дефицит ощущается уже сегодня. Начинаем усиленно спонсировать угольную отрасль США?» — написал политик в Facebook.
Введя блокаду Донбасса и ограничения на поставки угля из России, Киев приступил к импорту этого вида топлива из других стран, в том числе из США. Однако, по подсчетам экспертов, эти поставки не могут компенсировать дефицит угля, вызванный прекращением закупки антрацита в Донбассе и РФ.
Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что курс на свертывание связей с Россией грозит украинской экономике катастрофой.
«Я думаю, что украинские политики из исполнительной власти и из Рады даже не задумываются об экономических последствиях решений, которые они принимают. Нагнетание этой антироссийской истерии может привести к тому, что Украина потерпит такой экономический ущерб, который ей не пережить.
Сейчас статистика опубликована: у нас пока существует все же торговля с Украиной достаточно серьезная, и она в этом году даже выросла. Прежде всего, за счет того, что Украина закупает наши энергоносители. И некоторую продукцию, прежде всего сельскохозяйственную, нам продает.
Предположим, разорвут они связи и здесь — но ЕС ведь не будет закупать их продукцию. Что будет тогда с украинским сельским хозяйством, которое имеет доходы от торговли с Россией?
Поэтому Медведчук, мне кажется, здесь поставил точный диагноз. Другое дело — будут ли к нему прислушиваться нынешние украинские власти? Сомневаюсь», — отметил Юрий Светов.
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