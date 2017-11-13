Всех посчитают? Глава РКН Жаров призвал запретить биоидентификацию детей

Что такое биоидентификаторы? Это наиболее устойчивые идентификаторы личности, которые невозможно сменить при всем желании. Генетический код, группа крови, отпечатки пальцев остаются с нами на всю жизнь. И если внешность можно подкорректировать, то с генами не поспоришь. Именно поэтому согласие на биоидентификацию должно быть осознанным. Дети и подростки в силу своего возраста не способны осознать масштаб проблемы.

Российские дети смогут принять взвешенное решение только по достижению совершеннолетия, не раньше, полагает глава Роскомнадзора Александр Жаров. По этой причине он выступил за запрет биоидентификации детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста. И данный запрет актуален, ведь молодежь пользуется современными смартфонами, уже снабженными функцией распознавания отпечатков пальцев.

Производители на этом останавливаться не собираются, планируя внедрить голосовую аутентификацию. Конечно, как всегда, будет запрошено согласие пользователя (предложено согласиться с условиями пользовательского соглашения), которое дети и подростки даже не читают, отвечая «да». Компания снимет с себя ответственность за сбор данных пользователей, а ребенок даже не поймет последствий принятого им решения.

Аналогичного мнения придерживается Дмитрий Родионов, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития. Он полагает, что россияне недооценивают всей опасности утечки персональных данных в эпоху цифровых технологий. Так, в начале 90-х гг. верующие говорили, что согласиться на получение ИНН, значит заклеймить себя печатью Антихриста. Тогда над ними смеялись, но в настоящее время сбор американцами биоматериала россиян воспринимается уже в ином свете.

Сбор американскими и европейскими компаниями персональных данных россиян также внушает вполне обоснованные подозрения. Одно дело, когда российское государство этим занимается, а тут – иностранцы. Тем более что западные компании тесно сотрудничают с западными спецслужбами. На повестке дня не просто приоритеты личной свободы и общественной безопасности стоят, но вопрос национальной безопасности.

Не обязательно быть конспирологом, чтобы задуматься: зачем иностранным компаниям персональные данные россиян? Европа и США к России настроены недружественно. В этих странах процветает антироссийская паранойя. Поэтому американским спецслужбам на руку нововведения компаний, специализирующихся на компьютерных технологиях: аудиоидентификация, идентификация лиц, отпечатков пальцев и пр. Здесь речь идет не только о смартфонах, а о целом спектре устройств и программ.

Запретить россиянам покупать продукцию иностранных производителей нельзя, но вот наложить запрет на вовлечение детей в эту деятельность – можно и нужно. Забудьте про ущемление прав! Никто ведь не скажет, что запрет на просмотр порно или покупку детьми алкоголя есть нарушение их прав? Вот и в данном случае детей следует защитить от подозрительных действий спецслужб США. Никакого шпионажа за российскими детьми.

Неизвестно, для чего им нужна данная информация и кто сможет ею воспользоваться. Киберпреступления в современном мире набирают обороты. Крадут уже не только пароли, но и отпечатки пальцев, что позволяет совершать преступления против вполне конкретного гражданина на протяжении всей его жизни.

Так, летом 2015 года хакеры атаковали Управление кадровой службы США и похитили личные данные 21 млн. госслужащих США, в числе которых находились отпечатки пальцев 5,6 млн. служащих. И это были только отпечатки пальцев. Представьте себе, какие возможности откроются при получении киберпреступниками и иностранными спецслужбами доступа к таким биометрическим данным, как папиллярный узор пальца, узор радужной оболочки глаза, параметры голоса, термограмма лица (схема кровеносных сосудов), фрагменты генетического кода и т.д.

Человеком можно будет управлять. Управление массами подразумевает под собой управление обществом. Управление обществом – контроль над определенным государством. Взрослые люди это понимают, дети – нет. Поэтому позиция главы РКН Александра Жарова так важна при принятии решения: только запрет обезопасит российских детей от происков иностранных спецслужб… и хакеров.