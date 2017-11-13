ПОЛИТГАММЫ от 12.11.2017

Будущее зарождается в настоящем, но питается прошлым. И творит это каждый индивидуум и всё человечество сообразно масштабу, отвечая за всё порождённое в соответствии с вложенным. И потому лишённое корней прошлого дерево будущего засохнет, а вскормленное иллюзиями принесёт лишь плоды неудовлетворённости и разочарований. Рождаемое же новое, закованное в искаженные «формы» прошлого, лишит дерево будущего возможности достичь в росте истинного, доступного лишь гармоничным сочетанием всей конструкции.

И явленные шараханья в оценках события прошлого от одной крайности – всемирного исторического значения, до другой – стремления к полному забвению – свидетельство слабости, полного непонимания и незнания летописи своей страны, отсутствия подлинного базиса для её сотворения в неискажённом виде (ИЗ(с)ТОРы(и)я), сокрытого в недрах энергоинформационной диалектики, а также ложных посылов и сохранения ошибочных «устоев». Ведь за «исчезающим призраком, бродившим по Европе», и отмирающим либерализмом – хорошо маскирующийся инферно-фашизм, обличённый в своей сегодняшней ипостаси в административно-чиновничий, финансовый и демографический. И в подобных явно не слепых деяниях, как и в попытках вознесённых на вершину «историзма» организациях найти истоки коренной нации в чумах северных кочевников, – лишь свидетельство боязни утраты текущего личностного властного положения, попыток противостоять невозможному для любого живущего – сопротивляться неумолимому грядущему, которое уже давно «питается водой Истины». Последствия для оных «деятелей» несопоставимы с любыми террористическими угрозами, ибо связаны с надсистемными процессами, неподвластными своими последствиями даже непогрешимым в представлении «сильных мира» давним клятвопреступникам от Гиппократа. Обретение же понимания существования на Земле лишь двух наций – участвующих в чужеродной программе развития генотипов Мозга и не задействованных – задача будущего, а её решение – производная текущей необходимости исправления навязанных ложных летописных представлений и их сегодняшней реализации в виде ФАКТИЧЕСКОЙ БЕЗПРАВНОСТИ РУСОВ В СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ . Чему во много и способствуют сказки об их убогости и неграмотности, в обилии тиражируемые с теле- и киноэкранов, страниц бумажных СМИ и из электронных информационных «недр».

Под убаюкивающие мелодии подобных информзаградотрядов можно пытаться втихаря переписать истинные причины и следствия возникновения той же Федеральной резервной системы, в безумстве желаний и отсутствии боязни негативных последствий подделывая необходимые для этого подписи. Или продолжая делать невинный вид и соответствующее выражение лица, на котором написано, что золото, вывезенное отрядами белочехов с территории раздираемой на части гражданской войной России, «безследно исчезло» в недрах « Легиабанка», в которых почему-то очень «уютно» чувствовал себя «Банк Англии»… Ну или подделывать цифровые коды «Лаборатории Касперского», чтобы хакеры уж точно были похожи на российских…

Если же «Остапа понесло», то делать хорошую мину при плохой игре уже без(с)полезно. Хотя «вылезшие» миллионы документов оффшорного «счастья» «власть придержащих», по их мнению, – «счастье коллективное» и потому явно индивидуальной угрозы не несут, а лишь подсказывают правильное (американское) направление сохранения нажитого непосильным… ограблением. Что ещё можно ожидать от представителя страны, выстроенной на костях уничтоженных миллионов коренных жителей ради счастья сотен тысяч «прохвостов»? Ведь в их представлении «пипл», якобы «всё равно…». Поскольку опутан «американской мечтой», предусматривающей возможность повторения пути «счастливчиков» любым «везунчиком». Увы, иллюзорной. За причинами – к материалам НИИ «Центр Упреждающих Стратегией». Там ещё и энергоинформационная диалектика, и будущая роль России как очевидная причина сегодняшнего массового западного «безумства» вокруг неё: «Ранее подчеркивалось (а именно на этот факт ставился особый акцент), под таковым ( «Лидерство России», прим. автора ) важнейшим наделением для России, как важнейшему исполнительскому эпизоду «быть Началом Начал» на уровне стратегическом (общепланетарном), – Россия есть Лидер! Это категорически не касается аспектов имперского характера (со всем прошлым пониманием и детализацией этого определения). Это касается лидерства иного рода, а именно – Россия есть таковой самоорганизующий и самодостаточный эпизод общего Вектора Цели явлений, действий и событий, который не только способен, а может и обязан быть «Началом Начал» перевода на иной путь цивилизационного развития, обретая попечительскую функцию вести все народы мира на этом пути!».

Правда, ныне «Остапа» всё чаще «выносят». В очередной раз, видимо, – из Европарламента, где благодаря усилиям венгров составлен список из 226 лоббистов интересов Сороса в этом учреждении. Жаль, что толерантные европейцы ещё не дошли до принятия закона об «иностранных агентах»… Вряд ли чем-то, кроме финансовых успехов, ему грозит и ставшее известным активное участие в реформе энергетики Украины и подготовке программы действий правительства постмайданной страны...

Что же до действующей администрации США, то ей сегодня нужно доказать свою «профпригодность» на внешнеполитическом направлении. Судя по результатам азиатского турне Трампа, это делать придётся в основном пиаровскими средствами, которые могут быть успешными, если, например, не рассказывать на какие возможные уступки пришлось пойти, чтобы подписать с Пекином экономический пакет или не акцентировать внимание на «сумме» меморандумов в графе «итого». «Линию» компартии Китая Трампу явно прогнуть не удалось, а экономическую целесообразность завода сжиженного газа на Аляске ещё придётся доказывать (это если «Силы Сибири» хватит). Вполне сойдёт проект и для «игры на снижение цен» основным поставщиками газа в Поднебесную (не выяснилось бы потом, что газовозы министра торговли США занимаются перевозкой российского СПГ в Китай, как сейчас в бельгийский Антверпен под видом…). Главное же «разочарование» главы Белого дома – явная нерешённость проблемы Северной Кореи: надежды на изменение позиции Пекина не оправдались, Россия тоже явно не собирается «думать» за китайцев и американцев, Япония – игрок не самостоятельный, впрочем, как и Южная Корея. И ничем, кроме как очередной закупкой американских вооружений последние «помочь» Трампу не могут (хотя, это – одна из решаемых им задач…). А если ещё учесть отсутствие интересных для России предложений у Вашингтона в отношении Ирана и Украины, то встречаться во Вьетнаме двум лидерам было лучше действительно «на ногах», чтобы зафиксировать сам факт встречи и подтвердить готовность продолжать конструктивный диалог по основным, интересующим обе страны, проблемам международной повестки дня. Ну и договориться, как не начать воевать в «точках соприкосновения»… Что же до «скандального фона» организации «встречи» двух президентов на полях саммита АТЭС, то пока Трамп не станет реальным главой государства, кризис двусторонних отношений «глубинным государством» будет лишь искусственно углубляться и «встречи на ногах» – лишь способ избежать крайней степени их обострения.

И чего от подобных «глубинных» государств можно ждать сегодня, кроме очередного безумства увеличивающихся военных расходов, размахивания «над головой» России новыми «угрожающими» средствами уничтожения, создания «условий» для «работы» российских СМИ на территории США или санкций всем кто не... Проиграв войну в Сирии, что фактически закреплено в совместной декларации В. Путина и Д. Трампа во Вьетнаме (хотя послевоенное урегулирование «с помощью» Вашингтона вряд ли будет более лёгкой задачей, нежели военная), и, терпя одно поражение за другим в информационной войне на своей собственной территории, сложно признать, что ИСТОКИ ПОРАЖЕНИЯ – НЕ ТОЛЬКО В ПРАВДЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ РОССИЙСКИМ RT , НО И В ЛЖИ СОБСТВЕННОЙ «ЧЕТВЁРТОЙ ВЛАСТИ», СТАНОВЯЩЕЙСЯ ВСЁ БОЛЕЕ ОЧЕВИДНОЙ ДЛЯ «ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ» . Жаль, что только местной и на их «удочку» попадаются даже депутаты Госдумы. Впрочем, ждать от этого спортивно-концертного «сборища» иного столь же наивно сегодня, как самостоятельности в «творчестве», обряженном в формат «законо-». Тем более при редкой возможности хоть как-то проявить себя: спортивное «поприще» с Олимпийским уклоном столь знакомо. И уж явно не стоило бы с этой целью демонстрировать свою подлинную суть в виде готовности участвовать в мероприятии под любым флагом или вообще без оного… Мозг не мышцы, его спортивными снарядами накачать нельзя. А вообще, польза от действа и исторические прецеденты есть: «Боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была», – «напутствовал когда-то Петр I … На помощниках ещё бы можно было сэкономить….

Пока же Соединённым Штатам можно в угоду чужим, прежде всего израильским интересам, ещё «пожарчик» войны на Ближнем Востоке разжечь. Вот только внутренние проблемы некоторых главных «участников» могут перевесить желание участвовать в ней. И они там же, в истории их создания, точнее – в ваххабитском фундаменте построения государства. И попытка ухода от этого прошлого явлена миру в виде арестов 11 принцев-коррупционеров, аварии с гибелью главы «непокорной провинции», история которой – часть истории соседнего государства, ныне обстреливающего ракетами «захватчиков». Политические браки членов королевской семьи с представительницами других кланов – хорошо известное средство решения политических проблем. Однако в условиях стран со своей спецификой семейных отношений, как выяснилось, оно работает только в первом поколении, становясь в дальнейшем скорее причиной нарастания «наследных» противоречий, чем механизмом их разрешения. И даже простое перечисление кланов (племён и союзов) делящих сегодняшнюю власть – Судейри, Сунайян, Шаммар, Аль-Джилюви, «молодые принцы» – лишь свидетельство сложности проблем передачи власти, её признания и выбора пути между устойчивостью конструкции и рисками, которые несёт курс на развитие. Тем более в условиях неуклюжести действий в регионе основного союзника Саудовской Аравии – США, поиска королём Сальманом иных – российских – точек «опоры» на фоне провалов в Йемене, Сирии и Катаре. Восток, как хорошо известно, «дело тонкое» и не любит слабых и проигравших. А Иран к числу слабых уже явно не отнесёшь. Да ещё и 30-миллиардное энергетическое соглашение с Россией недавно подписано… Только всем «желающим» следует до этого изучить соглашение об «обязательствах» США перед европейскими союзниками по НАТО, подписанное в 1955 году и всплывшее «случайно» только сегодня, накануне просочившихся в СМИ сведений о предстоящем подписании европейскими государствами оборонного соглашения. Как выяснилось, никаких обязательств нет и Вашингтон сам волен решить, «ввязываться» ему в войну или «не предпринимать ничего». Как говорится, комментарии излишни…

Хотя, Дананг, очевидно, останется в истории и декларированным в очередной раз США курсом на экономический национализм. Как и обещал Трамп…