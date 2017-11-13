Без движения нет развития: Крым, блокада, спорт

Пока европейские политики на пару с украинским президентом пытаются убедить весь мир, что крымская история не закончена и его возвращение лишь вопрос времени, жизнь на полуострове продолжается. Российский президент, в свою очередь, оказывает умиротворяющее воздействие на общественные настроения, ведь россиян давно притомили высказывания хохлов, польской шляхты, а также лидеров Германии и Франции.

Жизнь в Крыму бедна, плоха и подвержена испытаниям? Об этом вещают с экранов телевизоров и пишут на страницах журналов и газет на Украине. Заявления националистов и украинских политиков о необходимости организовать очередную блокаду полуострова, осуществить военный прорыв и прочие фантазийные предложения уже никого не удивляют. Вот только все низкие поступки, совершенные Киевом против крымчан, делают их сильней.

Продовольственная блокада Крыма, организованная крымско-татарскими радикалами, пошла только на пользу экономике полуострова. Как заявил вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет, благодаря блокаде крымчане в сжатые сроки переориентировали бизнес на материковую часть России, начали развивать сельское хозяйство и собственное производство.

Теперь на полках крымских магазинов с избытком местных продовольственных товаров отличного качества. По словам министра промышленной политики РК Андрея Васюты, успехов добились в мясной группе, при производстве молочной и хлебобулочной продукции.

Кроме того, крымский бюджет в среднесрочной перспективе хоть и будет формироваться в основном за счет федеральных трансфертов, но при этом покажет неплохие темпы роста собственных доходов. Они уже опережают средние темпы по России. Каких-то пять лет и разрыв между собственными доходами и помощью федерального центра перестанет быть таким значительным, сравнявшись по показателям с другими регионами страны.

Но не хлебом единым жив человек. Продолжает развиваться и детский спорт на полуострове. На днях в поселке Симеиз под Ялтой прошел 3-й ежегодный турнир по дзюдо «1-я ступень», в котором участвовали юноши 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. Ребята успешно выступили, а воспитанники детско-юношеского клуба физподготовки из города Керчи даже завоевали 7 медалей: «золото», «серебро» и «бронзу».

Всего в турнире приняли участие около 200 спортсменов, приехавших из Ялты, Севастополя, Алушты, Гаспры, Симеиза, Симферополя и, конечно, Керчи. Организацией мероприятия занималась Ялтинская федерация самбо и дзюдо, представители которой обещали сделать эти турниры ежегодными.

И, напоследок, еще одна хорошая новость. Она, конечно, ничего не меняет в восприятии россиян, главным образом, демонстрируя эволюцию взглядов на Крым за рубежом. Немецкая компания Puma, известный производитель спорттоваров, на своем официальном сайте включила в число российских фирменных магазинов и симферопольский филиал. Фактически немцы признали российский статус Крыма. В списке украинских магазинов больше не указаны филиалы фирмы, расположенные на полуострове.

Мелочь, а приятно. Впрочем, с разумными людьми всегда приятно иметь дело, не так ли? И вот после таких новостей (к слову, не первых и не единственных!) говорить о плохой жизни крымчан просто нелепо. Никто не утверждает, что трудности отсутствуют. Без них в принципе невозможно развитие и устранение различного рода несоответствий, но ведь есть и победы, достижения, желание достичь большего. Говорят же, что без движения вперед нет и развития…