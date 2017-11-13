Бережёного Бог бережёт (какой оберег самый главный)
Запись передачи “Бережёного Бог Бережёт (какой оберег самый главный)”
Автор-сказитель – Алексей Орлов.
Соавтор – Михаил Ять.
Слушательница Народного Славянского Радио – Наталья, предложила осветить тему, интересующую многих слушателей. В беседе мы поговорили о способах защиты себя, семьи, дома, хозяйства, обережной вышивке, одежде, Кумирах, и различных оберегах. И пришли к выводу, что самый сильный, действенный и главный оберег для любого человека это…
Продолжение слушайте в этом видео.
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Источник: www.youtube.com