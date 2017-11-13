Запись передачи “Бережёного Бог Бережёт (какой оберег самый главный)”



Автор-сказитель – Алексей Орлов.

Соавтор – Михаил Ять.



Слушательница Народного Славянского Радио – Наталья, предложила осветить тему, интересующую многих слушателей. В беседе мы поговорили о способах защиты себя, семьи, дома, хозяйства, обережной вышивке, одежде, Кумирах, и различных оберегах. И пришли к выводу, что самый сильный, действенный и главный оберег для любого человека это…

Продолжение слушайте в этом видео.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-





Источник: www.youtube.com