К оглавлению | Источник: www.youtube.com

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Так и сейчас. Может, это в большей степени мои надежды, но мне кажется, что подобный консенсус не только приближается, но даже реализуется. К сожалению, информации с закрытых заседаний политиков обнародуется крайне мало, но консультации идут. Как бы там ни было, есть признаки, что договоренности близки. А нынешние украинские элиты – они только и держатся на войне. И по этой причине чем ближе конкретные решения вопроса, тем чаще будут происходить провокации. Есть надежда, что достаточно оперативно удастся договориться по поводу миротворцев, и уже ясно, что будет принята российская схема их размещения. Соответственно линия разграничения окажется как следует защищена и тогда подобные провокации станут невозможными. И появляется возможность провести минский процесс так, как он изначально и должен был реализовываться.

В произошедшем обстреле ничего, кроме провокации с украинской стороны, нет. Перед подобными ударами со стороны ВСУ и добробатов проводится соответствующая информационная подготовка: есть-де данные, что на украинские позиции готовится атака со стороны ЛНР и ДНР и это неизбежно. Потом идет сам обстрел, за ним – естественный ответ непризнанных республик. Он-то и демонстрируется Украиной всему миру, а Европа и Америка охотно эту версию обострения принимают. Это им приятно: оказывается, не демократическая Украина выступила провокатором, а плохие непризнанные республики. Так что чем очевиднее международный консенсус по Украине, по Донбассу, чем ближе развязка этого процесса, тем, увы, официальный Киев будет больше истерить и подобные обстрелы станут происходить только чаще.

Меня часто спрашивают: а люди-то как воспринимают подобные обстрелы? Только что связывался со своими знакомыми в Донецке. Нельзя, наверное, их мнение выдавать за всеобщее, но думаю, справедливо будет сказать, что население республик уже устало от всего происходящего и ждет, чтобы ситуация как можно быстрее разрешилась – желательно не по киевскому сценарию, а чтобы без зачисток и репрессий. Что же касается людей, живущих по другую сторону линии разграничения, то сейчас им все безразлично. Они просто выживают – день прошел, и слава богу. Ждут переводов от своих кормильцев-гастарбайтеров, разъехавшихся на заработки в Россию и Польшу, и это, к сожалению, сейчас стало едва ли не главным источником доходов для населения Украины. А местная «элита», точнее – нынешняя киевская власть как огня боится вхождения ДНР – ЛНР и уже тем более Крыма в правовое поле страны. Тогда появится сила, которая заведомо их сметет.