Сепаратистский марш

Несмотря на арест части своих лидеров, каталонские сепаратисты провели впечатляющий марш в поддержку Каталонии, на котором собрали более 700 000 человек, многократно превысив по кол-ву участников как юнионистские митинги в поддержку единства с Испанией, так и собственные сентябрьские показатели.У митингующих появились желтые ленты в виде символа сопротивления Испании.Кроме того, в рамках ненасильственного сопротивления Испании, на несколько часов перекрывалась граница Каталонии с Францией, а также было организовано перекрытие крупных автомобильных и железных дорог.В общем. несмотря на вялое поведение лидеров перед лицом испанского административного диктата, каталонский сепаратизм хоронить рано и с точки зрения массовости сепаратистских мероприятий, ситуация становится даже более опасной на Испании, так как приближение к досрочным выборам, будет выдвигать на первый план людей с более радикальной повесткой, нежели та, которая была у Пучдемона, а протестный потенциал как не трудно заметить по явке, даже вырос, несмотря на то, что формально по руководству каталонских сепаратистов был нанесен сильный удар.Пучдемон с мэрами каталонских городов в Брюсселе.Исторические предшественники – арестованные члены каталонского правительства.

Источник: colonelcassad.livejournal.com