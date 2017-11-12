Главная » Невероятное в мире, Политика

Сепаратистский марш

08:53. 12 ноября 2017 Просмотров - 226 Один комментарий Опубликовал:


Несмотря на арест части своих лидеров, каталонские сепаратисты провели впечатляющий марш в поддержку Каталонии, на котором собрали более 700 000 человек, многократно превысив по кол-ву участников как юнионистские митинги в поддержку единства с Испанией, так и собственные сентябрьские показатели.




















У митингующих появились желтые ленты в виде символа сопротивления Испании.































Кроме того, в рамках ненасильственного сопротивления Испании, на несколько часов перекрывалась граница Каталонии с Францией, а также было организовано перекрытие крупных автомобильных и железных дорог.
В общем. несмотря на вялое поведение лидеров перед лицом испанского административного диктата, каталонский сепаратизм хоронить рано и с точки зрения массовости сепаратистских мероприятий, ситуация становится даже более опасной на Испании, так как  приближение к досрочным выборам, будет выдвигать на первый план людей с более радикальной повесткой, нежели та, которая была у Пучдемона, а протестный потенциал как не трудно заметить по явке, даже вырос, несмотря на то, что формально по руководству каталонских сепаратистов был нанесен сильный удар.


Пучдемон с мэрами каталонских городов в Брюсселе.


Исторические предшественники – арестованные члены каталонского правительства.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: барселона, ИСПАНИЯ, Каталония, пучдемон, сепаратизм, фотографии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как маршал Блюхер Родину предавал
... Знамени и Красной Звезды, Маршал Советского Союза, Василий Константинович ...Блюхером. Вся эта оперативная ‘деятельность’ маршала Блюхера была завершена отдачей им...что есть основания рассчитывать на сепаратистские настроения маршала Блюхера, а потому в...
Власть запускает процесс роспуска РФ
... - зеленую улицу? Русский марш - превратить в марш национал-капитулянтов и «русских... один из признанных организаторов Русских маршей. С началом вас «перестройки...должна пройти «новая демократическая» (криминально-сепаратистская) революция. Второй август-91. С...
РАЗГРОМ ГРУ
...1950 года Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Александр Василевский издал... частей и подразделений спецназа сыграл маршал Г. К. Жуков. Однако ...также вооруженные выступления боевиков всевозможных сепаратистских группировок. Соединения и части спецназа...
Последние новости с Украины и Новороссии за 6 января 2015
.... Президент Чехии сравнил марш сторонников Бандеры с маршами нацистов при Гитлере. ... даже Костя Гришин), что полностью сепаратистское и антифашистское движение в городах... Президент Чехии сравнил марш сторонников Бандеры с маршами нацистов при Гитлере МОСКВА...
Национальное лицемерие господина Путина
...Мы, Рыбинцы в Решении Русского Марша 4.11.2012г по демографической... процессы ослабят эту связь. Сепаратистские настроения будут усиливаться все больше...отмечает эксперт, в глазах населения сепаратистские настроения региональной власти будут выглядеть...
Последние новости с Украины за 29 апреля 2014
...в регионе", так что "реакция сепаратистски настроенных лиц" - одна из основных...отомстили за Харьков и Запорожье “Марш единства” окончился плачевно для ...сторонников Майдана “Марш единства” подобный вчерашнему харьковскому маршу нацистов и ультрас...

Один комментарий»

  • 1705 1247
    Владислав 12 ноября 2017 в 14:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Марши, ленточки жёлтые, а у нас были белые, потом георгиевские, митинги, майданы… . Если Донбасс и Крым бежали от опасности, то эти бегут за морковкой. Хочу вхожу в состав государства, а хочу и выхожу. “Входит и выходит. Замечательно выходит.”(ослик Иа).

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>