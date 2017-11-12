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Письмо из Германии. Новые полицейские кадры

08:55. 12 ноября 2017 Просмотров - 167 2 коммент. Опубликовал:

В Германии раскручивается серьёзный скандал после обращения нескольких полицейских и преподавателей полицейской школы в прессу. Причина их обращения – явные попытки арабских кланов проживающих в Германии внедрить своих членов на государственную службу, в том числе и в полицию.

https://www.gmx.net/magazine/panorama/polizeigewerkschafter-clans-draengen-berlin-oeffentlichen-dienst-32617810

Сначала об этом сообщили альтернативные СМИ. Это сообщение было наспех опровергнуто ведущими СМИ как Fake News, но тут вмешался Профсоюз Полиции Германии подтвердивший наличие проблемы. Сейчас, пускай и нехотя, но массовые СМИ вынуждены освещать эту тему, в которой вскрываются всё новые и новые факты.
Выясняется, что из-за плохих условий работы и низкой зарплаты патрульных полицейских желающих учиться в Школах Полиции в Германии с каждым днём становится всё меньше. В связи с этим критерии набора в полицейские школы постепенно смягчаются, что приводит уже к тому, что слушателям полицейских школ предлагаются факультативные занятия по немецкому языку, т.к. многие не достаточно хорошо им владеют.
Так же сейчас часто слышны жалобы женской части слушателей и преподавателей полицейских школ о хамском поведении слушателей с “мигрантским” (мусульманским) происхождением по отношению к ним.

Так же “новые” граждане часто не считают принципиальным точное выполнение закона и привержены к дифференцированному подходу к “братьям / сёстрам” и к “неверным” в случае разбора правонарушений и преступлений.

Скандал разгорается. Один из симпатизирующих левым или даже леворадикалам журналист первого немецкого телеканала ARD Kaveh Kooroshy требует наказывать и выгонять из Полиции “посмевших” высказывать подобные обвинения по отношению к “новым гражданам”. Он “нападает” даже на ХДС, т.е.  на партию А. Меркель. http://daserste.ndr.de/panorama/Besorgte-Buerger-unterwandern-Polizei,polizeiakademie124.html

Подобные противостояния мировоззрений в Европе сейчас всё чаще и всё громче. Всего неделю назад точно так же сначала были опровергнуты как Fake News сообщения альтернативных СМИ в Германии о том, что более 30.000 беженцев, которым было отказано в статусе беженца и которым грозила депортация просто пропали, и власти понятия не имеют о том, где они находятся. В тот же день Mainstream СМИ вынуждены были признать, что Fake News это они сами, т.к. факт “пропажи” 30.000 отказников подтвердился.

Вчера в северо-западном пригороде Парижа около 100 политиков пытались предотвратить “уличную молитву” мусульман, которые взяли моду устраивать подобные мероприятия, требуя от властей предоставить им достаточно большое помещение для молитв, т.к. мечети слишком маленькие.

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.frankreich-politiker-wollen-muslimisches-strassengebet-verhindern.83254d24-027d-4a01-b505-a26cb75dd5b1.html

Подобные новости стали очень нервно восприниматься вчера ещё безудержно толерантными европейцами. Подогрел дискуссии и Эрдоган обратившийся к молодым мусульманкам в Европе с призывом рожать не по 3, а по 5 детей, т. к. этим они определят будущее Европы…

https://www.gmx.net/magazine/politik/tuerkei-erdogan/recep-tayyip-erdogan-jungen-musliminnenheiratet-vermehrt-32622454

С уважением

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

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    Vass 12 ноября 2017 в 10:17 Ссылка Пометить
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    Ключевая фраза, рожайте по 5 и более детей и Европа, Россия будет ваша.

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  • 895 611
    Oleg 12 ноября 2017 в 10:26 Ссылка Пометить
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    “В Германии раскручивается серьёзный скандал после обращения нескольких полицейских и преподавателей полицейской школы в прессу. Причина их обращения – явные попытки арабских кланов проживающих в Германии внедрить своих членов на государственную службу, в том числе и в полицию”.
    Здесь тенденция перехвата управления чужеземцами. И наглядный пример солидарности полиции и народа в защите своего национального государства.

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