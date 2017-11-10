Навальный пикирует в Волгограде: «Смог Мальцев – смогу и я»?

Навальный едет в Волгоград. Город-герой, который на целое воскресенье 5 ноября был «захвачен» сторонниками Мальцева. Теперь фокус постарается повторить Навальный.



Напомню, несколько несовсем вменяемых сторонников Мальцева пришли 5 ноября к городской администрации. Им, разумеется, не открыли по причине выходного. Полиция не избила «революционеров», поэтому они решили, что захватили власть.



Теперь фокус попытается повторить Навальный. Он, наверное, так себе и сказал: «Смог Мальцев – смогу и я». В этот раз блогер решил подготовиться основательно: лично обзванивал жителей Волгограда и звал их на митинг.



Сколько раз Алексея послали нафиг, история умалчивает. Пропагандисты Навального поставили в эфир безмерное счастье сторонника Алексея от разговора с солнцеликим, а также рассказали притчу о том, как блогер смог уговорить сторонника Путина прийти на сходняк.



К вопросу о пропаганде: Алексей в попытках заработать дополнительные очки придумал новый миф о себе. Дескать, местные власти не согласовывают ему митинги. На поверку же оказывается, Навальному согласовывают митинги чуть ли не оптом, но он отказывается на них появляться. Логика такая: не появился – значит, не согласовали.

Однако роль жертвы режима не помогает. Люди отказываются мёрзнуть под аккомпанемент популистского бреда Навального. Последние акции не собрали и 500 человек. В Волгограде ожидается почти 1000, но для города-миллионника – это ничтожная цифра. Лётчик сбит и всё быстрее приближается к земле.

http://www.e-news.su/in-russia/198990-po-stopam-malceva-navalnyy-pikiruet-v-volgograde.html