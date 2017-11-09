На Донбассе «красные», «белые», или «зеленые»?

Источник: www.donetsk.kp.ru

В Донецке обсуждали 100 – летие Октябрьской революции, а все равно говорили о наших днях.

6 ноября в стенах Донецкого Национального университета состоялся круглый стол, посвящённый столетию октябрьской революции. День был хмурым и холодным, но на столе разгорались страсти.

Гости были достойными: Николай Стариков – российский писатель, автор многих книг, лауреат премии Рунета за книгу «Национализация рубля», Эдуард Басурин – заместитель командующего корпусом Минобороны Республики, полковник, Борис Литвинов – руководитель Коммунистической Партии, Мирослав Руденко – действующий депутат Народного Совета и многие другие. Гости и студенты обсуждали проблемы революции 1917 года, и проводили параллели с тем, что происходит здесь и сейчас.

Официоза на Круглом столе было не много, а потому гости были интересны студентам

Фото: ЦЕСАННА АНТОНЕНКО

Басурин заслужил аплодисменты за шутку

Николай Стариков в красках, как он это умеет, рассказал, что выражение: «История никогда никого ничему не учит» должно остаться в прошлом, потому что на её событиях, глядя на них сейчас, спустя сто лет, мы как раз таки должны учиться. Сравнивать 1917 год и 2014, по его мнению, очень сложно. Не смотря на то, что события разгорались очень похоже, тогда было чётко понятно: где красные, а где белые, кто вышел на демонстрации, кто получил власть и т.д. Сейчас у нас это разграничить практически невозможно, потому что, по меркам 1917 году, в Киеве действующая власть – это красные, а в Донецке и Луганске – сопротивление – белые, но при этом, отметил Стариков, «…у нас здесь куда более красные, чем у них там».

Басурин суров, когда читает сводки, но на самом деле — ценит юмор

Фото: ЮРИЙ СОБОЛЕВ

Эдуард Басурин пошутил, что у нас здесь «зелёные», что было воспринято залом аплодисментами.

Шутка или нет, но здесь ведь действительно зелёные – цвет формы солдат на передовой и защищающих границы. Сам полковник тоже был в военной форме и понятно: он не столько шутит, сколько констатирует происходящее в Республике.

«Меняете историю. Но увы, на нашей земле»

Три основных урока, которые могли бы предотвратить события 2014 года, но были проигнорированы, по версии Старикова, таковы:

Во-первых, любая попытка захвата власти в обход Конституции и закона неизбежно приведёт к гражданским столкновениям и войнам, что мы и можем сейчас наблюдать. Во-вторых, на любую силу, есть сила большая. Ну и, в-третьих, во время подобных событий увеличивается роль личности. «Если бы не масштаб личности Ленина тогда, то революция могла бы и не состояться, и не было бы этого столетия, всё могло закончиться иначе. На Майдане я таких личностей не видел, зато вижу их в Донецкой Народной Республике».

Стариков — желанный гость для студентов. ФОТО: Википедия

Эдуард Басурин добавил ещё и четвёртый важный урок: идея и идеология. По его мнению, если человек чего-то сильно хочет и целенаправленно, упорно идёт к этому, то у него обязательно всё получится. Здесь, в ДНР, главной вехой такой идеи является равноправие, без которого невозможно было построить мощнейшее некогда государство СССР и невозможно сейчас воплотить масштабный план строительства нового государства. «Вы своими руками меняете историю, – обратился полковник к студентам, – но, к сожалению, происходит это на нашей земле».

Мы тут маяки – по версии главного коммуниста Донбасса

«А вот с точки зрения коммунистов, всё, что произошло, было закономерно», – отметил Борис Литвинов. Он подчеркнул, что на Донбассе живут коллективисты, поскольку, так уж сложилось в период Советского Союза, здесь много заводов, шахт и других предприятий, где коллектив – превыше всего, где без крепкого плеча товарища справа и слева можно и погибнуть. «Советскость из нашего сознания никуда не делась, и 2014 году пришло осознание: так дальше жить нельзя». По его словам, борьба Донбасса сейчас является светом, маяком для всех тех, кто долгое время не может найти для себя достойный выход из сложившейся после 1991 года ситуации, когда всё резко изменилось, и один стал значить больше, чем все.

Рассуждали о столетии Октября, а все равно возвращались к сегодняшней войне

Фото: ЦЕСАННА АНТОНЕНКО

– У коммунистов всегда в голове революция, мы всегда к ней готовы, – смеётся Литвинов. – Вот это и опасно, что революция в голове, – укорил его Басурин. – Если так, то когда же мы строить будем. А строить надо! – Так строим же, товарищ полковник. Строим, – развёл руками коммунист. – Это Народный Совет подтормаживает. Вот партии у нас есть, а закона о партиях до сих пор нет. – Будет закон, – уверил на это Мирослав Руденко.

Закон действительно будет и уже скоро. Не только о партиях, но и о других важных для строительства государства вещах. Стариков такой подход одобрил и добавил: «Надо смотреть чуть дальше, чем эта жуткая гражданская война, которая неизменно закончиться. Именно сейчас и здесь закладываются основы процветания всего русского мира!».

Историки, конечно, не совсем согласны. Владимир Никольский – декан исторического факультета – придерживается мнения о том, что закономерных повторений в истории не бывает и не стоит искать параллели там, где их нет. «Донбасс был третьим по масштабам промышленности регионом в Российской Империи, при этом здесь только каждый пятый был рабочим, а большую часть территории составляли хутора. Так получается, промышленная революция произошла в крестьянской стране. Это противоречит всему, что писал Маркс». Многие присутствующие с такой позицией не согласились. Сергей Бабровский – так же историк – попытался ситуацию сгладить, мол: не надо давать критических оценок событиям, свидетелями которых мы не были и быть не могли никак.

Эдуард Басурин в спор не вступал, но посоветовал историкам собирать факты о происходящем сегодня прямо сейчас, чтобы потом потомкам не пришлось копаться в пыльных архивах, где историю напишет кто-то другой, кто не был и быть не мог.

Россию спасает вороватость революционеров

Главным же вопросом от студентов была животрепещущая тема иностранного вмешательства. Было или не было оно в 1917 году? Есть ли оно сейчас? Стариков на это только рассмеялся: «Конечно, оно было. И тогда было, и сейчас есть, куда без него. Ленину тогда поставляли хорошие кадры для борьбы, вот только никак не рассчитывали, что вместо хаоса страна получит сильного лидера и станет ещё опаснее, в плане своего влияния, чем прежде. Надо бы понимать, что всякий, кто пытается столкнуть страну в хаос, преследует свои цели. Чаще всего, это союзники поневоле, когда настоящая цель – уничтожение «союзника». Так было у России и Британии в 17 году, так у нас с Америкой сейчас».

Память жива!

Фото: ЮЛИЯ АНДРИЕНКО

А что же с этим делать? Закономерно возникающий вопрос, на который Стариков совсем расхохотался и ответил: «А ничего не делать. Они сами всё делают. Понимаете, вороватость наших «революционеров» спасает Россию уже многие годы. То шахты спасла, то ещё что-то. Такими темпами, ничего у них не получится, а эти вялые попытки даже за серьёзное намеренье воспринимать бессмысленно. Пока страна имеет сильного лидера, масштаб личности которого превыше всяких революций, то их и не будет. На Украине тогда такого лидера не было».

Могли бы говорить ещё долго, но Стариков поспешил на свой автобус – у него самолёт из Ростова скоро. Но, как Карлсон, обещал ещё вернуться. «Я из первых рядов хочу видеть, как меняется история!».

ЦЕСАННА АНТОНЕНКО

Источник: nstarikov.ru