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НЕФАКТ. Танк Т-34

21:21. 7 ноября 2017 Просмотров - 283 Нет комментариев Опубликовал:

Почему танк Т-34 стал легендой? Был ли он лучшим танком Второй мировой войны? Споры вокруг этой легендарной боевой машины не утихают до сих пор. Программа «НЕФАКТ» берется поставить точку в этих вопросах. Ведущий Андрей Бурковский расследует весьма неоднозначную историю создания Т-34. Узнает, какую роль в ней сыграл Иосиф Сталин? И получит ответ на вопрос, почему главный конструктор танка скончался сразу после его испытаний?

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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