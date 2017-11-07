НЕФАКТ. Танк Т-34

Почему танк Т-34 стал легендой? Был ли он лучшим танком Второй мировой войны? Споры вокруг этой легендарной боевой машины не утихают до сих пор. Программа «НЕФАКТ» берется поставить точку в этих вопросах. Ведущий Андрей Бурковский расследует весьма неоднозначную историю создания Т-34. Узнает, какую роль в ней сыграл Иосиф Сталин? И получит ответ на вопрос, почему главный конструктор танка скончался сразу после его испытаний?



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Источник: www.youtube.com