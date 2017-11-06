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Евросоюз «разинул рот» на «Северный поток-2»

20:29. 6 ноября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

 

 

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Европа в своем репертуаре. Ради обеспечения энергетической безопасности европейских стран комиссары ЕС собираются сделать все возможное, чтобы взять Россию под контроль. По-другому их инициативы сложно назвать. Евросоюз планирует утвердить ради этого ряд изменений на энергорынке, что говорит лишь об одном: эмиссары Запада перешли в атаку.

Цель – российский трубопровод «Северный поток-2», который должен не просто соответствовать правилам ЕС, согласно которым трубопроводами владеют только третьи лица (не менее 10% мощностей), тарифы должны быть недискриминационными, а все операции - прозрачными. Поставщик газа ими владеть не может, значит, российская компания «пролетает»?

Мало того, новые «газовые директивы» европейцы планируют наделить «обратной силой», чтобы их действие распространялось и на трубопроводы в/из третьих стран, как существующие, так и будущие, вплоть до границы юрисдикции Евросоюза.

Еврокомиссары торопятся. Им нужно успеть принять новые правила до конца 2018 года. Как раз к завершению строительства «СП-2». Пока же ЕС пытается оказать давление на газового монополиста – российский «Газпром». Желание поделить и присвоить чужое - доминирующая черта в характере европейцев. В качестве ширмы используются такие громкие слова, как «конфликт интересов» и «усиление конкуренции».

Руководство «Газпрома» не особо комментирует затеи европейских комиссаров, занимаясь строительством трубопровода. Будет день и будет пища, как говорят. Европа привыкла слишком много требовать, забывая, что российский газ ей жизненно необходим. Не избавиться ей пока от газовой зависимости, так что лучше успокоиться и не пытаться ставить условия.

Интересно, как бы запели в Брюсселе, если бы в Москве им намекнули: надоели вы нам, сворачиваемся, машем ручкой и уходим… Хотя бы и на Восток, а вы ищете новых поставщиков по своим потребностям. Но европейские политики не привыкли думать на будущее и планировать свои действия, сообразуясь с последствиями. Они все надеются на долготерпение России и, видимо, на колоссальные поставки сжиженного газа из США.

Метки: "северный поток", великая россия, газпром, евросоюз
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