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Отряд призраков: лучшие операции спецназа СССР и России (ФОТО)

10:33. 5 ноября 2017 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал:
Отряд призраков: лучшие операции спецназа СССР и России (ФОТО) | Русская весна

Невидимой тенью перейти линию фронта, обнаружить цель, выполнить задачу и невредимым вернуться к своим. Желательно с «языком». Сегодня, 5 ноября, свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. Эти бойцы — глаза и уши Вооруженных сил России. Они никогда не оставляют следов и всегда готовы к заброске на любой театр военных действий.

Разведчики решают широчайший круг задач: собирают информацию о передвижениях войск противника, его особенностях, сильных и слабых сторонах. Устраивают засады, корректируют огонь артиллерии и авиации. Наносят точечные удары по командному составу врага и устраивают диверсии в глубоком тылу. О знаковых зарубежных операциях военных разведчиков СССР и России — в материале РИА Новости.

Плацдарм

Отечественная военная разведка не раз доказывала, что способна решать не только локальные тактические задачи, но и определять судьбы целых государств. Двадцатого августа 1968 года бойцы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил СССР провели блестящую операцию по захвату аэродрома Рузине в Праге.

Именно после этого события начался ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию, положивший конец реформам Пражской весны.


© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Пражская весна в Чехословакии

Разведчиков перебрасывали в точку назначения пассажирским бортом. Командир самолета запросил у Праги экстренную посадку якобы в связи с отказом одного из двигателей. Диспетчер дал добро.

Как только борт остановился, спецназовцы моментально выпрыгнули на бетонку и бегом устремились к контрольной вышке аэродрома. Чешские солдаты настолько растерялись, что не смогли оказать сопротивление.

Спецназ разведки захватил весь транспортный узел всего за девять минут. А спустя несколько часов в Рузине приземлились первые самолеты седьмой воздушно-десантной дивизии с подкреплением.

В то же самое время другие подразделения спецназа, которые проникли в Прагу еще за несколько дней до начала операции, захватили радио- и телевизионные центры города, телефонные узлы, редакции газет и другие важные здания.

А под утро бойцы вошли в здание Центрального комитета компартии Чехословакии, где в это время проходило заседание кабинета Александра Дубчека. Военные разведчики всего за ночь взяли под контроль миллионный город.

Трофей

Американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер» появились у афганских душманов в 1986 году и стали для советских летчиков крайне неприятным сюрпризом. Только за первый месяц их применения боевикам удалось сбить три ударных вертолета Ми-24. Новое оружие вынудило советское командование полностью пересмотреть тактику применения армейской авиации.

Пилоты вертолетов с тех пор летали на предельно малых высотах, чтобы не попасть в «захват» головки самонаведения ракеты. Но при этом они становились уязвимыми для крупнокалиберных пулеметов.

Конечно, СССР был крайне заинтересован в том, чтобы заполучить американские ПЗРК. Во-первых, чтобы изучить передовой образец западных вооружений. Во-вторых, чтобы доказать прямую поддержку душманов со стороны ЦРУ.

Спецназ ГРУ Генштаба объявил на «Стингер» полномасштабную охоту.

Первого, кто добудет «трубу», обещали сразу и без разговоров наградить звездой Героя Советского Союза. Но полгода разведывательных мероприятий не дали никакого результата — «духи» берегли свои ПЗРК как зеницу ока.

Захватить «Стингер» удалось случайно. Пятого января 1987 года разведгруппа 186-го отдельного отряда специального назначения под командованием майора Евгения Сергеева на двух вертолетах Ми-8 отправилась на «свободную охоту».

Спецназ планировал прочесать подозрительную «зеленку» недалеко от Калата по дороге на Кандагар и по необходимости уничтожить обнаруженные цели противника. «Вертушки» шли на предельно малой высоте и буквально нос к носу столкнулись с тремя боевиками на мотоциклах. Завязался бой.

Разведчики после короткой посадки рассредоточились на местности и открыли огонь по противнику. Вскоре к душманам подошла подмога, но спецназу удалось без потерь уничтожить всех 16 нападавших.


© РИА Новости / В. Киселев
Ограниченный контингент советских войск в Афганистане

Старший лейтенант Владимир Ковтун первым обнаружил «Стингер». Он был завернут в одеяло и приторочен к одному из мотоциклов. Чуть позже его бойцы принесли еще две «трубы» — одну пустую и одну снаряженную. Но настоящим джекпотом стал дипломат одного из душманов, в котором разведчики нашли полную документацию на ПЗРК — от адресов поставщиков в США и до подробной инструкции по пользованию комплексом.

Четверо разведчиков были представлены к званию Героя Советского Союза. Но, как это нередко бывает, высокой награды никто из них не получил.

Как признавались сами спецназовцы, причиной послужили их не самые хорошие отношения с высоким начальством. Никто из них, впрочем, не расстроился: для военной разведки такие задания — рутина.

Организация

Военные разведчики часто выступали в роли инструкторов, советников и непосредственных командиров на поле боя для менее опытных и хорошо вооруженных солдат. Так, 15-я бригада спецназа ГРУ с сентября 1992 года принимала непосредственное участие в гражданской войне в Таджикистане.

Бывшая советская республика пылала: к власти рвались религиозные радикалы, из страны нескончаемым потоком шли колонны беженцев, царили разруха, антисанитария и голод.

В Москве понимали, что нельзя допустить превращения Таджикистана в бандитский притон. Помочь решить эту задачу должны были разведчики, базировавшиеся в соседнем Узбекистане.

Бойцы 15-й бригады тренировали местных ополченцев и военных, сопровождали конвои с гуманитарной помощью, занимались эвакуацией гражданских лиц из зоны боевых действий.

Благодаря действиям разведчиков, из разрозненных отрядов получилось сформировать Народный фронт Таджикистана, ставший впоследствии основой будущего светского правительства страны. Приходилось и самим идти в бой.

В начале 1993 года спецназ ГРУ вместе с ополченцами освобождал Каратегинскую долину, буквально кишевшую боевиками-радикалами. Разведчики руководили ходом сражения, организовывали связь, корректировали огонь авиации и артиллерии. Операция завершилась успешно.

Ликвидация

Одного из главных военных и идеологических лидеров чеченского бандподполья Зелимхана Яндарбиева российская разведка выслеживала несколько лет. Он был ликвидирован 13 февраля 2004 года в Дохе. Этот боевик активно участвовал в первой войне, руководил обороной Грозного в январе 1995-го.

После гибели Джохара Дудаева год спустя исполнял обязанности президента и верховного главнокомандующего непризнанной республики до 1997 года, когда на эту должность был избран Аслан Масхадов.

После этого Яндарбиев примкнул к национал-радикальному крылу боевиков, возглавляемому Салманом Радуевым. Параллельно он выполнял обязанности эмиссара в других странах, куда регулярно ездил за финансовой поддержкой для чеченского бандподполья.

Был одним из организаторов захвата заложников в столичном театральном центре на Дубровке в октябре 2002-го.


© РИА Новости / Игорь Михалев
Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев

С 2003 года Зелимхан Яндарбиев постоянно проживал в Катаре, где получил статус беженца. К тому моменту он находился в розыске по линии Интерпола, а Совет Безопасности ООН официально признал его связи с международным терроризмом. Был ликвидирован 13 февраля 2004 года в Дохе при подрыве его автомобиля фугасом, установленным под днищем.

Катарские власти вскоре арестовали двух россиян и после короткого судебного разбирательства признали их виновными в организации успешного покушения, приговорив к пожизненному заключению.

Утверждалось, что они — оперативные сотрудники ГРУ Генштаба Вооруженных сил России. Официального подтверждения эта информация не получила.

Впрочем, в 2004 году МИД России удалось добиться экстрадиции осужденных на родину, где их встретили с воинскими почестями в аэропорту Внуково.

Андрей Коц

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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