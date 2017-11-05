Каргокульт демократии

Современная демократия везде служит той цели, чтобы власть управляла страной в интересах элиты от имени народа, не отвечая при этом за последствия. Однако в России демократия имеет свои существенные особенности, делающие ее не только порочной, но еще и крайне уродливой, театральной, пародийной и даже религиозной.

Демократия в России носит ярко выраженный характер каргокульта.



Каргокульт — это в буквальном переводе "поклонение грузу" — религиозное явление у слаборазвитых народов, которые воспроизводят объекты и инфраструктуру более развитых цивилизаций — самолеты, взлетные полосы, аэродромные постройки и так далее. Воспроизводят исключительно внешний вид, создают некое подобие самолетов из соломы, подобие взлетных полос, подобие других объектов. Племена туземцев пытаются за счет этого добиться либо повторного прибытия "белых людей" с их щедрыми подарками в виде жвачки и кока-колы, либо чувствуют себя более развитыми, воспроизводя то, что строили на их островах "продвинутые гости". В общем, культ как есть. Поклонение внешним признакам жизни более развитых людей.

И российская демократия во-многом похожа на этот культ.В России демократию с выборами президента, губернаторов, мэров, двухпалатным парламентом и прочими составляющими внедрили в 91-м году, старательно скопировав с Запада.

В 90-е вообще очень много передирали с Запада, не только демократию. Копировали по принципу "сделаем все как там и жить будем как там". Копировали законы, государственное устройство, названия должностей и ведомств.

Порой копировали так поспешно и бездумно, что возникли казусы — главы областей стали называться губернаторами, однако области так и не стали губерниями. Члены Совета Федерации стали называться сенаторами, хотя сама верхняя палата сенатом так и не стала.



Система ЕГЭ, введенная в нулевые — тоже калька с распространенной на Западе (в частности в США) системы тестирования знаний. Превращение милиции в полицию — тоже пример копирования. Преобразование внутренних войск в нацгвардию — еще один пример. Кстати, проект создания нацгвардии возник еще при Ельцине где-то в 97-м году, а при Путине его просто достали с полки и завершили, что само по себе очень симптоматично.

И по окончании 90-х копирование не прекратилось.

Однако главная калька с Запада — это, конечно, система выборов, которую скопировали исходя из принципа "сделаем как там — будем жить как там". Скопировали примерно так же, как слаборазвитые племена копируют объекты и инфраструктуру "пришельцев", пытаясь то ли приблизиться к их уровню, то ли инициировать их повторное появление.

Российская демократия — это своего рода каргокульт западной системы.

Как и все цельнотянутое с Запада, демократия после напяливания на российские реалии, обычаи, традиции и менталитет (как народа, так и элиты), превратилась в нечто среднее между цирком и недоразумением.

По-другому и не могло быть, ведь каргокульт — это декоративное воспроизводство элементов жизни иной цивилизации без внутреннего механизма. Так и получилось с демократией в России — выборы приняли откровенно постановочный характер, характер театрально-циркового представления с марионетками, чья несамостоятельнось видна невооруженным взглядом. Если присмотреться — видны даже нити, которые тянутся от фигурок куда-то вверх.



Чисто внешне и в крупном масштабе система выглядит "как там" — партии, кандидаты, предвыборные кампании, тайное голосование в кабинках, подсчет голосов… в последнее время даже праймериз начали проводить, чтобы копия западной системы выборов стала наиболее полной.

Однако вся эта система натянута на российский менталитет, российские обычаи и традиции, согласно которым власть формируется знатью, боярами — правителя выбирают наверху, а народ поет хором "боже царя храни" (в современном исполнении это звучит "если не он, то кто").

Кто не желает хором петь "если не он, то кто" — наталкиваются с одной стороны на толпу поющих, а с другой стороны — на знать, которую данная система выборов, представляющая собой каргокульт, полностью устраивает. И если поющих "если не он, то кто" еще можно местами перекричать, потому что их ряды в последнее время начали редеть, то преодолеть устойчивое желание знати продолжать заниматься демократией, представляющей собой каргокульт — без революции никак нельзя.

Современная российская элита и власть (знать и бояре) — это своего рода жрецы каргокульта демократии, которые не откажутся от него добровольно, потому что именно этот культ обеспечивает их высокое положение в обществе и достаток, на нем держится их власть. Пока народ верит в каргокульт выборов и ходит голосовать — власть имущие сохраняют свое высокое положение.

И в полном соответствии с классическим каргокультом выборы в России приобрели ярко выраженный религиозный характер.



Выборы и демократию в России не понимают — в нее верят, поклоняются ей как культу, не задаваясь вопросами, зачем все это нужно и как работает. Участники обряда выборов не понимают, как они могут повлиять на результат, но продолжают верить, что их голос на что-то влияет и для чего-то нужен. Верят ходят на избирательные участки совершать свой религиозный ритуал, продиктованный культом.

Демократические выборы в нынешнем виде — это именно религия, культ.

Избиратели — прихожане. Власть — служители культа. Голосование — обряд.

Избирательные участки — храмы, где совершается таинство.

Российская демократия — это каргокульт, возникший у российских папуасов, желающих жить "как там" и выбравших для этого метод копирования внешних признаков "тамошней" системы.

При этом жить "как там" после внедрения каргокульта демократии стали, конечно же, в основном вожди папуасов — знать, жрецы системы выборов. Остальные жить "как там" так и не стали.

Однако каргокульт демократии продолжают поддерживать не только жрецы, но и сами верующие.

По поводу жрецов демократии (власти, элиты, знати, бояр) все понятно — им выборы нужны, чтобы продолжать водить за собой толпу верующих в демократию и жить за из счет, действовать от имени народа в своих интересах и ни за что не отвечать, поддерживать свое благосостояние и высокое положение в обществе.

Но зачем это остальным?

Очевидно, что простым верующим в демократию она нужна именно как предмет веры, как культ, как новая религия, в которую можно верить, не задаваясь лишними вопросами. Чтобы исполнять ритуал и уповать на лучшую жизнь.



Папуасы верят, что их жизнь станет лучше, если они будут старательно поддерживать каргокульт — верят, что возвысятся до той цивилизации, с которой они скопировали внешние признаки этого культа.

Пока верующие в демократию ходят на избирательные участки и бросают раз в несколько лет бумажки с галочками в урны — они верят, что жизнь станет лучше и с этой верой им легче жить.

Одни верят, что именно их бумажка сохраняет царя, которого нельзя менять, потому что никто другой не может управлять страной и если сменить, то все развалится. Другие верят в обратное, что рано или поздно их бумажка поможет поменять царя и от этого жизнь станет лучше.

Все, кто ходит на выборы — верят во что-то свое и не хотят отказываться от этой веры. Им кажется, что их бумажка с галочкой что-то значит и на что-то влияет.

На самом деле это иллюзия — ничего эти бумажки, брошенные в урны, не решают и ни на что не влияют.

Демократия вообще так устроена, что всерьез повлиять на власть нельзя (как сказал классик, если бы выборы что-то решали, нас бы до них не допустили). А в России, где демократия представляет собой каргокульт, повлиять на что-то в ходе голосования тем более невозможно, потому что это не просто театральное представление, а театральное представление, копирующее чужое театральное представление. Театр в театре, где куклы — это уродливые копии других кукол.

Результаты выборов определяются наверху, общественное мнение формируется через телевизор, результат предопределен. Изменения в пределах одного-двух процентов решающего значения не имеют.



Современная система выборов в России — это именно религиозный карго-культ, от которого жрецы культа (власть, знать) получают вполне конкретные дивиденды и поэтому поддерживают этот культ (систему выборов) вполне осознанно и с понятными целями. А миллионы верующих — просто ведутся на этот культ, получая взамен только мимолетное ощущение собственной значимости, иллюзию влияния на власть, веру в возможность каких-то изменений через театрализованное представление, которое представляют собой выборы.

И ради этой иллюзии, ради этой веры, ради мимолетного ощущения собственной значимости миллионы людей своими руками отдают власть и все прилагающиеся к ней материальные блага кучке жрецов каргокульта.

А жрецы каргокульта старательно поддерживают его — ради сохранения своего положения в обществе, сохранения своих источников дохода, сохранения своего благосостояния. Чтобы продолжать действовать в своих интересах от имени народа, доить страну и ни за что не отвечать.

Каргокульт поддерживают, чтобы папуасы-избиратели продолжали думать, будто от их регулярного поклонения демократии жизнь станет "как там", как у той цивилизации, с которой их жрецы скопировали систему выборов и все остальное.

При этом от регулярного поклонения каргокульту демократии жизнь становится лучше только у жрецов этого культа — у представителей власти, у знати, у политтехнологов и других служителей демократической религии.



И на Западе высокий уровень жизни на самом деле обеспечивается вовсе не демократической системой — там она тоже играет в основном декоративную роль, хотя и лучше согласованную с общественным устройством, местными традициями и менталитетом.

Высокий уровень жизни на Западе обеспечивается тем, что весь мир пользуется долларом, весь мир пользуется западными технологиям, покупает западную продукцию с высокой добавленной стоимостью и поставляет Западу свои ресурсы. Весь мир является рынком сбыта и объектом управления для Запада — именно поэтому на Западе более высокий уровень жизни, а демократия лишь один довольно частный механизм, копирование которого отдельно от экономического и политического устройства не имеет практического смысла.

Высокий уровень жизни обеспечивается высоким уровнем экономики, а не прилагающимся к ней театрализованным представлением.

Но Россия продолжает жить с копией западной демократии и верить, что эта копия, это театрализованное представление, этот театр в театре с куклами, представляющими собой копии других кукол — что все это сделает жизнь лучше, что без этого жить нельзя.

Россия продолжает жить с копией западной демократии, которая вкривь и вкось натянута на российские реалии, на обычаи и менталитет как народа, так и элиты, не допускающей даже мысли, что президент как главный представитель власти должен быть чем-то ограничен и обязан регулярно меняться.



И значительная часть народа тоже не понимает, не осознает и не признает различий между президентом как представителем власти и полновластным правителем, государем — поэтому не допускает мысли о его смене, однако продолжает ходить на выборы, потому что так положено, потому что этого требует культ, потому что таков обряд, который верноподданные государю обязаны совершать.

И вот эта дикая смесь между цельнотянутыми с Запада ритуалами демократии и российскими традициями, обычаями и менталитетом как народа, так и элиты (современной знати) делает демократию в России не только порочной и преступной, но еще и особо уродливой, безобразной, представляющей собой театр в театре, местами переходящий в самый отвратительный балаган.

Источник: nnm.me