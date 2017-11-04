Маленькие подвиги Марии Кюри

Все знают, что Мария Склодовская-Кюри была выдающимся ученым-физиком. Она же стала первым двукратным нобелевским лауреатом — по физике (в 1903 году) и по химии (в 1911 году). На этом фоне совершенно потерялись её заслуги перед Францией во время Первой мировой.

Война для Марии Кюри началась с наступления немцев на Париж. Не то, чтобы она не знала, что творится за пределами лаборатории, однако заранее эту опасность не предусмотрела. И теперь ей предстояло спрятать радий, чтобы в случае поражения он не достался врагу. Правительство Франции такие низменные материи не волновали. Поэтому Кюри лично поехала из Парижа на другой конец страны, в Бордо, с ящиком радия, и спрятала его в банковской ячейке. Банки еще не были подмяты государствами, так что тайна вклада хранилась надежно.

После того, как радий был надежно спрятан, встал вопрос, что делать дальше? Без материалов в радиологический лаборатории делать было нечего. К тому же Кюри рвалась в бой. Но зачем на фронте женщина-физик среднего возраста, которая ни стрелять, ни лечить не обучена? Проигнорировав уже устоявшиеся формы женского патриотизма, типа бросания чепчиков в воздух, она дала фронту рентген.

Рентгеновское излучение было открыто немецким физиком Вильгельмом Рентгеном в 1895 году. Оно практически сразу нашло применение в медицине. Врачи стали делать снимки костей пациентов и искать всякие посторонние предметы в пищеводе: пули, гвозди, рыболовные крючки — народ отрывался уже тогда. С началом войны инородных тел в организмах стало намного больше, а рентгеновские аппараты были громоздкими и водились только в крупных больницах и госпиталях. Кюри поставила их на колеса: именно она придумала «радиологическую повозку» — мобильный аппарат для рентгенографии. Его можно было применять на передовой в военных госпиталях, в небольших эвакопунктах и так далее. То есть, делать рентген практически «в чистом поле», после чего сдавать бойца в крепкие руки хирурга.

Машина состояла из небольшого рентгеновского аппарата и темной комнаты для проявки снимков. Сразу же встал вопрос: а электричество для аппарата откуда брать? Кюри заложила в состав устройства автоэлектрогенератор в виде динамо-машины. В результате бензиновый движок вырабатывал необходимое для производства снимков электричество. Но, увы, французские военные не оценили новинку и не хотели расщедриться на ее создание. Так бы схема и лежала на полке, если бы Кюри не добралась до «Союза женщин Франции». Эта большая благотворительная организация быстро нашла необходимые для производства деньги, и первый образец был готов уже ко времени битвы на Марне в 1914 году. Там он себя показал очень хорошо, но выявилась новая проблема: оказалось, что таких аппаратов одновременно требуется много. А кроме того, нужны были опытные рентгеноскописты, которых не было от слова «совсем».

С первой частью проблемы, впрочем, справились быстро: «Отечество в опасности! Дамы, нечего прятать бриллианты и золотишко в загашники, срочно даем средства на чудо-аппарат!» Скоро удалось собрать деньги и произвести на свет 20 рентгеномобилей. А кадры для их обслуживания Мария Кюри готовила сама, вместе со своей дочерью Ирен, которая затем тоже станет Нобелевским лауреатом.

Подготовка шла следующим образом: мать и дочь Кюри набирали группы до 20 женщин (не из идеологических соображений, просто мужчины в основном были на фронте). Дам обучали работать с техникой, а также читали краткий практический курс человеческой анатомии и фотографии. Уроки включали ликбез в области теории электричества, радиофизики и рентгеноскопии. После подготовки первой группы и отправки её на фронт набиралась и готовилась очередная группа. Всего было обучено 150 человек.

Однако, помимо того, что Кюри готовила и посылала на передовую специалисток, она и сама разъезжала на своем собственном рентгеномобиле, «Маленьком Кюри» — так прозвали эти передвижные аппараты, хотя по нашим меркам это здоровенные тачки. А еще она курировала сооружение более 200 рентгенологических кабинетов в военных госпиталях за линией фронта.

Надо сказать, что Кюри отлично понимала возможные последствия для здоровья, которые «светили» работницам-рентгеноскописткам. Тут тебе и рак, и кожные заболевания, и заболевания крови. Кроме того, из-за несовершенства конструкции рентгеновские аппараты часто били током, ломались и травмировали персонал. Не говоря уже о том, что они могли банально попасть под бомбежку. Чтобы снизить воздействие рентгеновского излучения на медработников, уже после войны Мария Кюри написала книгу по технике безопасности.

Столько сделав для развития физики и возможности применения рентгена в военно-медицинской области, Кюри умерла от апластической анемии — болезни крови, которая развилась у неё из-за работы с радиационным излучением, в частности, рентгеновским. Правда, случилось это в 1934 году, когда ей было уже 66 лет. А до этого её усилия спасли не одну тысячу жизней на полях Первой мировой. Да и в последующих войнах тоже.

Источник: nnm.me