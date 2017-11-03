Сводки от ополчения Новороссии 03 ноября 2017
08:20. 3 ноября 2017 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 08:20 Автоматчики ОРБ «Спарта» на тактических занятиях. Кадры Максима Фадеева.
- Вчера 21:55 17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе.
Автоматчики ОРБ «Спарта» на тактических занятиях. Кадры Максима Фадеева
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17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе
17 танковая бригада ВСУ в ходе карательной операции на Донбассе
17 танковая бригада была сформирована в 2003 году в Кривом Роге Днепропетровской области путем реорганизации советской 17 танковой дивизии. К осени 2013 воинская часть фактически находилась в состоянии кадрированной. Бригаду планировали перевооружить на танки Т-64БМ "Булат" и впоследствии переименовать во вторую отдельную танковую бригаду. Однако, низкий уровень производства БТТ на Украине в целом, и танков "Булат" в частности, привел к тому, что заменить имеющиеся в наличии Т-64Б и Т-64БВ оказалось попросту нечем. К весне 2014 бригада насчитывала всего около 400 человек личного состава. Материальная часть 17 ОТБр находилась в ужасающем состоянии.
Официально бригада имела следующую структуру:
- Штаб
- Комендантский взвод
- 3 танковых батальона (структура – аналогично ТБ МБр, но в ротах – по 10 танков. Всего в каждом батальоне 31 танк)
- 1 механизированный батальон на БМП-2
- Бригадная артиллерийская группа ( в состав входили как САУ 2С1 "Гвоздика", так САУ 2С3 "Акация")
- разведовательная рота
- подразделения связи и обеспечения
Фактически, к марту 2014 года бригада представляла из себя базу хранения военной техники. Боеготовых танков было около 30, САУ не более десятка. 20 марта степень боевой готовности полностью проявилась при подъеме бригады по тревоге. В результате пожара в абоксе в ППД бригады в Кривом Роге были уничтожены сразу 7 танков Т-64. Соединение лишилось почти четверти боеготовых танков, не вступая в бой с противником. Личный состав соединения экстренно доукомплектовывали за счет резервистов, что так же негативно влияло на уровень боевой подготовки 17 ОТБр. В апреле 2014 командование сумело сформировать из из состава бригады сводную механизированную роту, которая была направлена в район Изюма для несения службы на блокпостах. В последствии сводную роту перебросили в район Славянска. Роту поддерживали целых 3(!) БМП. В последствии в июне в зону так называемой АТО были переброшены дополнительные подразделения, одна механизированная рота отправилась в район Авдеевки, а, собранная с миру по нитке, танковая рота выдвинулась на блокпосты под Славянском. В конце июля сводное подразделение бригады было переброшено в район Первомайска, где понесло первую потерю, погиб ст.лейтенант Макарян. В последствии БТГ 17 ОТБр удерживала позиции в районе Попасной.
В июле из пункта постоянной дислокации на Донбасс были переброшены дополнительные силы, из которых была сформированна тактическая группа, брошенная в последствии под Иловайск. Сводное подразделение насчитывало 4(!) танка и 13 БМП. 20 августа в районе Грабского была уничтожена БМП-2 бригады, погиб командир механизированного взвода. 24 августа в районе Многополья 17 ОТБр лишилась первого танка Т-64БВ, уничтоженного огнем противника. 29 августа сводное подразделение бригады, не дотягивающее по численности даже до БТГ, было фактически уничтожено, лишившись последних 3 танков. Из окружения сумели выйти только 2 БМП. Сводное подразделение 17 ОТБр в результате своей малочисленности не смогло сыграть существенной роли в ходе Иловайского сражения. В общей сложности, под Иловайском были уничтожены все 4 принимавших участия в боях танка, и 6 БМП-2. 5 БМП-2 достались противнику в качестве трофеев. Потери в живой силе составили, по официальным данным, 11 человек убитыми.
В условиях негативной для ВСУ обстановки, сложившейся к концу августа под Мариуполем, в район города была переброшена вновь сформированная БТГ 17 ОТБр. 5 сентября БТГ при поддержке бойцов батальона территориальной обороны "Хортица" попыталась совершить рейд в район Коминтерново, закончившийся полным фиаско. Бригада лишилась 3 танков. В тот же день в районе Зайченко были уничтожены еще 3 Т-64БВ и 1 Т-64Б из состава 17 ОТБр. Любопытно, но потери в личном составе бригады за 5 сентября по официальным данным составили одного человека убитым ( #Потерьнет ) .
Еще в августе 2014 года в ППД бригады началось формирование 2 и 3 механизированных батальонов. 2 механизированный батальон получил на вооружение около 10 изношенных БМП-1, 3 батальон фактически существовал на бумаге. В ноябре 2014 в состав бригады был включен переформированный после разгрома под Иловайском батальон "Кривбасс".
В ходе боев осени 2014 бригада, серьезно доукомплектованная за счет волонтерской помощи, была распылена по трем направлениям. По одной БТГ действовали в районе Мариуполя,донецкого аэропорта, а также Дебальцево. 18 сентября разведгруппа механизированного батальона бригады на БМП попала в засаду на Дебальцевском направлении, потеряв при этом 6 человек убитыми. 1 октября в районе ДАПа были уничтожены два танка Т-64БВ 17 ОТБр. Всего осенью 2014 бригада лишилась 6 танков, один из которых был потерян в ППД по небоевым причинам.
В феврале 2015 БТГ 17 ОТБр сыграла огромную роль в ходе боев за Дебальцево. Танки бригады, использовавшиеся при обороне опорных пунктов сумели нанести ощутимые потери наступающим подразделениям ВСН. Именно танки 17 ОТБр обороняли укрепрайон под Редкодубом, взятие которого стоило защитникам Донбасса большой крови. В районе Редкодуба два танка бригады были уничтожены, еще 3 достались противнику в качестве трофеев. Стоит отметить, что командование ВСУ вновь распылило силы танковых подразделений, фактически превратив танки из главной ударной силы сухопутных войск в огневые точки. В период боев за Дебальцево был разгромлен действующий в составе бригады батальон "Кривбасс", потерявший как минимум 25 человек убитыми и свыше 100 пленными. Зимние бои дорого обошлись 17 ОТБр. 15 танков были уничтожены, еще 6 стали трофеями ВСН при ликвидации Дебальцевского котла. Потери "Кривбасса" в технике составили 3 БМП-1 уничтоженными, 5 БМП и БРДМ стали трофеями ВСН.
К весне 2015 в составе бригады были до укомплектованы и переброшены свежие 2 и 3 механизированные батальоны. В прочем, они недолго пробыли в составе 17 ОТБр, и в скорее в процессе каннибализации были переданы в сформированные осенью 2014 53 и 54 механизированные бригады.
После завершения боев под Дебальцево применение танковых бригад ВСУ носило крайне ограниченный характер. Однако механизированный батальон бригады постоянно находился на передовой в районе Попасной, принимая активное участие в позиционных боях.
Всего с марта 2014бригада безвозвратно потеряла 31 танк, уничтоженный на поле боя, 8 машин были потеряны по не боевым причинам, еще 6 танков стали трофеями ВСН. Потери в живой силе составили, по официальным данным, 75 человек убитыми. Кроме того, под Дебальцево погибли минимум 25 бойцов "Кривбасса", впоследствии выведенного за штат бригады.
Фактически 17 ОТБр стала апофеозом, царившего в ВСУ образца развала военной мощи. Ярким примером тому служит пожар в ППД части в Кривом Роге, уничтоживший сразу 7 танков еще до начала боевых действий.К моменту начала войны на Донбассе бригада фактически являлась усиленным танковым батальоном, что заставляло перебрасывать в зону так называемой АТО формирования не превышающие по численности роту. Соединение, призванное стать бронированным кулаком ВСУ за годы незалежности было фактически обезоружено.
https://vk.com/feed?w=wall-140312885_22026 – цинк
Предыдущие части цикла:
1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html
2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html
3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html
4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html
5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html
6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html
7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html
8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html
9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html
10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html
11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html
12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html
13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html
14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html
15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html
16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html
17. 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3759796.html
18. 1-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3764147.html
19. 73-й морской центр специального назначения в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html
Плюс карты линии фронта в ДНР за октябрь:
Горловское направление. Октябрь 2017.
Дебальцевское направление. Октябрь 2017.
Донецкое направление. Октябрь 2017.
Как не трудно заметить, существенных изменений оперативного характера за последние месяцы здесь не наблюдается, что впрочем не отменяет возможностей военной эскалации.
Ниже, несколько видео с передовых позиций от Anna-News.
О ситуации на передке.
Обстрел села Пришиб.
Линия фронта в районе Попасной.
Линия фронта в районе Станицы Луганской.
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